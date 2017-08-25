Светская хроника за пятницу
"Манчестер Сити" все еще надеется заполучить Алексиса Санчеса. Названа дата возвращения Златана Ибрагимовича на поле. "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль" приедут в Москву с разницей в один день. Обзор слухов и сплетен английской прессы за пятницу.
"Манчестер Сити" не теряет надежд заполучить нападающего "Арсенала"Алексиса Санчеса и со дня на день может предложить 50 миллионов фунтов за чилийца. (The Times)
"Сити" сделает третье предложение о покупке защитника "Вест Бромвича" Джонни Эванса размером более 25 млн. фунтов. (The Times)
"Арсенал" продаст полузащитника Алекса Окслейд-Чемберлена, если тот откажется от нового контракта. (The Times)
"Арсенал" готов отпустить защитника Шкодрана Мустафи в "Интер". (Daily Mirror)
Полузащитник "Арсенала" Джек Уилшир заинтересовал "Астон Виллу". (talkSPORT)
"Челси" договаривается о приобретении нападающего "Суонси" Фернандо Льоренте за 15 млн. фунтов. (The Telegraph)
"Ювентус" проявил интерес к защитнику "Челси" Гари Кэхиллу. (The Sun)
Полузащитник Арда Туран, которого "Барселона" готова отпустить свободным агентом, может перебраться в Англию. (Sport)
"Суонси" потерял интерес к полузащитнику Насеру Шадли после того, как "Вест Бромвич" попросил за своего игрока 25 млн. фунтов. (Daily Mail)
"Вест Хэм" уверен в приобретении полузащитника "Спортинга" Вильяма Карвалью. (The Guardian)
Защитник ПСЖ Серж Орье переходит в "Тоттенхэм" за 23 млн. фунтов. (The Sun)
"Кристал Пэлас" интересуется голкипером "Тоттенхэма" Михелом Вормом. (Evening Standard)
Также "Пэлас" нужен нападающий "Барселоны" Мунир Эль-Хаддади. (Daily Mail)
"Пэлас" продолжает переговоры с "Ливерпулем" относительно перехода защитника Мамаду Сако. (Goal)
37-летний голкипер "Лидса" Роберт Грин может перейти в "Хаддерсфилд". (Daily Mial)
"Борнмут" предлагает почти 30 млн. фунтов за вингера "Лестера" Демарая Грея. (Daily Mirror)
"Сандерленд" потребует 20 млн. фунтов от "Вест Хэма" за полузащитника Дидье Ндонга. (Daily Mirror)
Защитник "Шальке-04" Бенедикт Хеведес, которым интересовался "Ливерпуль", перейдет в "Ювентус". (Corriere della Sera)
Другое
Ради возвращения в "Юнайтед" Златан Ибрагимович согласился на двукратное понижение зарплаты — до 180 тыс. фунтов в неделю. (The Sun)
Ибрагимович планирует вернуться на футбольное поле в матче против "Тоттенхэма" 28 октября. (talkSPORT)
Этим летом клубы Премьер-Лиги потратили уже 1.17 млрд. фунтов на покупку новых игроков. Год назад к данному моменту было потрачено только 865 млн. фунтов. (Deloitte)
"Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед" приедут в Москву на свои матчи Лиги Чемпионов против "Спартака" и ЦСКА, соответственно, в конце сентября с разницей в один день. (ESPN)
25.08.2017 13:00
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Последние комментарии:
Ибра согласился на понижение зп до 180кк фунтов в неделю.
Благородно. Вот он - истинный манкунианец.
Кэхилл в Юве. - Это просто мечта всего синего фронта. Да и подороже чтоб.
Льорьенте за 15. И чемпик можно не начинать.
Ливерпуль и Мю приедут в Москву.
Что ж, кого-нить из них да точно окропят.
Туран - свободный агент. Ну кто же его приютит в АПЛ?
Для Арсиков слишком брутален. У Сити и МЮ нету места.
Остаются Челси и ЛИверпуль, а так же Тоттенхэм.
И так как самые жмотные бомжи - это Тоттенхэм, то скорее всего именно туда он не перейдет (Сон и так есть)
А вот между Челси и Ливерпулем можно и повыбирать. Денег больше в Челси, а вот в Ливерпуле может вытеснить любого из основы и наконец-то поиграть.
Или ваш покорный слуга не прав?)
(ответить)
Надо срочно возвращать Дрогбу , иначе женский половой орган
(ответить)
Полузащитник Арда Туран, которого "Барселона" готова отпустить свободным агентом, может перебраться в Англию.
Он га*но. МЮ так хотел его подписать но ему было хорошо 4 месяц без футбола потом дальше гнит на скамейке. Он просто тварь. Де@мо собачье
(ответить)
Турана нужно брать, укрепит центр поля однозначно! Да и причем бесплатно!
(ответить)
"Ювентус" проявил интерес к защитнику "Челси" Гари Кэхиллу. (The Sun)
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можно смело продовать
Полузащитник Арда Туран, которого "Барселона" готова отпустить свободным агентом, может перебраться в Англию. (Sport)
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Для усиления состава пригодился бы однозначно
(ответить)
Дембель нигерский слит в Барселону за 130 млн евро + 30 млн бонусам
аплодирую стоя Боруссии Д! Браво!
(ответить)
"Челси" договаривается о приобретении нападающего "Суонси" Фернандо Льоренте за 15 млн. фунтов. (The Telegraph)
Источник: http://fapl.ru/posts/56898/
Варди пилите суки
(ответить)
Вот будет прикол если Арса к Локо приедет
(ответить)
Саншеша в Ливерпуль. Клопп вырастит лютого зверя
(ответить)
Полузащитник "Арсенала" Джек Уилшир заинтересовал "Астон Виллу". (talkSPORT)
Надеюсь перейдет. Буду получать удовольствие, смотря как он сидит на банке, тогда как в основе играет Онома, ведь так оно и будет
(ответить)
Грин оказывается еще ловит мячи.. Молодца! Бенитесоценит.
(ответить)
Самая позорная сборная за всю историю Англии:
Вратари: Джо Харт, Том Хитон, Джек Батленд, Джордан Пикфорд
Защитники: Киран Трипье, Кайл Уокер, Гарри Кейхилл, Майкл Кин, Фил Джонс, Майк Смоллинг, Джон Стоунс, Гарри Магуайр, Райан Бертран, Аарон Крэссвелл
Можно выделить только Кейна, Рэшфорда и бегунка остальные ниже даже среднего класса.
Полузащитники: Натаниель Чалоба, Эрик Дайер, Джордан Хендерсон, Джек Ливермор, Деле Алли, Алекс Окслейд-Чемберлен, Джесси Лингард, Рахим Стерлинг
Нападающие: Харри Кейн, Джермейн Дефо, Даниэль Старридж, Джейми Варди, Дэнни Уэлбек, Маркус Рэшфорд
(ответить)
Ради возвращения в "Юнайтед" Златан Ибрагимович согласился на двукратное понижение зарплаты — до 180 тыс. фунтов в неделю. (The Sun)
Вот бедняга, теперь обеднеет
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Миха. нафиг новость Сан запостил? есть более авторитетное мнение:
Как пишет The Times, Златан Ибрагимович пошел на серьезное сокращение заработной платы, ради того чтобы остаться в «Манчестер Юнайтед».
По предыдущему соглашению, действие которого закончилось в июне, шведский форвард получал 350 тысяч фунтов в неделю, а по новому контракту зарплата Златана составит 125 тысяч фунтов в неделю.
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