Светская хроника за пятницу

"Манчестер Сити" все еще надеется заполучить Алексиса Санчеса. Названа дата возвращения Златана Ибрагимовича на поле. "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль" приедут в Москву с разницей в один день. Обзор слухов и сплетен английской прессы за пятницу.

"Манчестер Сити" не теряет надежд заполучить нападающего "Арсенала"Алексиса Санчеса и со дня на день может предложить 50 миллионов фунтов за чилийца. (The Times)



"Сити" сделает третье предложение о покупке защитника "Вест Бромвича" Джонни Эванса размером более 25 млн. фунтов. (The Times)



"Арсенал" продаст полузащитника Алекса Окслейд-Чемберлена, если тот откажется от нового контракта. (The Times)



"Арсенал" готов отпустить защитника Шкодрана Мустафи в "Интер". (Daily Mirror)



Полузащитник "Арсенала" Джек Уилшир заинтересовал "Астон Виллу". (talkSPORT)



"Челси" договаривается о приобретении нападающего "Суонси" Фернандо Льоренте за 15 млн. фунтов. (The Telegraph)



"Ювентус" проявил интерес к защитнику "Челси" Гари Кэхиллу. (The Sun)



Полузащитник Арда Туран, которого "Барселона" готова отпустить свободным агентом, может перебраться в Англию. (Sport)



"Суонси" потерял интерес к полузащитнику Насеру Шадли после того, как "Вест Бромвич" попросил за своего игрока 25 млн. фунтов. (Daily Mail)



"Вест Хэм" уверен в приобретении полузащитника "Спортинга" Вильяма Карвалью. (The Guardian)



Защитник ПСЖ Серж Орье переходит в "Тоттенхэм" за 23 млн. фунтов. (The Sun)



"Кристал Пэлас" интересуется голкипером "Тоттенхэма" Михелом Вормом. (Evening Standard)



Также "Пэлас" нужен нападающий "Барселоны" Мунир Эль-Хаддади. (Daily Mail)



"Пэлас" продолжает переговоры с "Ливерпулем" относительно перехода защитника Мамаду Сако. (Goal)



37-летний голкипер "Лидса" Роберт Грин может перейти в "Хаддерсфилд". (Daily Mial)



"Борнмут" предлагает почти 30 млн. фунтов за вингера "Лестера" Демарая Грея. (Daily Mirror)



"Сандерленд" потребует 20 млн. фунтов от "Вест Хэма" за полузащитника Дидье Ндонга. (Daily Mirror)



Защитник "Шальке-04" Бенедикт Хеведес, которым интересовался "Ливерпуль", перейдет в "Ювентус". (Corriere della Sera)







Другое



Ради возвращения в "Юнайтед" Златан Ибрагимович согласился на двукратное понижение зарплаты — до 180 тыс. фунтов в неделю. (The Sun)



Ибрагимович планирует вернуться на футбольное поле в матче против "Тоттенхэма" 28 октября. (talkSPORT)



Этим летом клубы Премьер-Лиги потратили уже 1.17 млрд. фунтов на покупку новых игроков. Год назад к данному моменту было потрачено только 865 млн. фунтов. (Deloitte)



"Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед" приедут в Москву на свои матчи Лиги Чемпионов против "Спартака" и ЦСКА, соответственно, в конце сентября с разницей в один день. (ESPN)