Оливер Берк сменил "РБ Лейпциг" на "Вест Бромвич"

Оливер Берк "Вест Бромвич" объявил о приобретении вингера "РБ Лейпцига" Оливера Берка. Сделка оценивается в 15 миллионов фунтов.

Игрок сборной Шотландии заключил с "дроздами" контракт на пять лет и получил футболку с 17-м номером. Этот трансфер был оформлен в срок до воскресного матча "Вест Бромвича" против "Стоука" в рамках Премьер-Лиги.

Таким образом, 20-летний Берк, воспитанник академии "Ноттингем Форест", стал четвертым новичком команды Тони Пьюлиса в это трансферное окно после Ахмеда Хегази, Гарета Бэрри и Джея Родригеса.

В Германии Оливер провел один сезон, где вместе с "РБ Лейпцигом" пробился в Лигу Чемпионов, финишировав на втором месте в Бундеслиге, позади "Баварии".

"Я чувствовал, что мне пора кое-что поменять и начать играть больше матчей. Я здесь, я хочу проявить себя, и я хочу, чтобы мое имя было первым в заявке команды на матчи", — сообщил Берк.


Метки Берк, Вест Бромвич, РБ Лейпциг, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 25.08.2017 12:00

Количество просмотров Просмотров: 468

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. southamptonx 25.08.2017 12:28 # southamptonx
    Ну наконец то выбрал команду по себе.
    Бей беги Пьюлиса - как раз для такого атлета.
    В Германии явно не тянул. Не было химии с командой.

    Вот в чем преимущество покупать молодых - они даже после провала дорого стоят.

    (ответить)

  2. kos9k 25.08.2017 12:15 # kos9k
    чубайс, залогинься

    (ответить)

  3. second005 25.08.2017 12:12 # second005
    Руни, ты ли это?

    (ответить)

  4. w1 25.08.2017 12:06 # w1
    А Ливерпуль не смог

    (ответить)

  5. ravi 25.08.2017 12:05 # ravi
    напоминает типичного уральского фёдора

    (ответить)

  6. buryfc-kaa 25.08.2017 12:03 # buryfc-kaa
    какойто руни в парике

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: