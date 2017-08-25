Оливер Берк сменил "РБ Лейпциг" на "Вест Бромвич"
"Вест Бромвич" объявил о приобретении вингера "РБ Лейпцига" Оливера Берка. Сделка оценивается в 15 миллионов фунтов.
Игрок сборной Шотландии заключил с "дроздами" контракт на пять лет и получил футболку с 17-м номером. Этот трансфер был оформлен в срок до воскресного матча "Вест Бромвича" против "Стоука" в рамках Премьер-Лиги.
Таким образом, 20-летний Берк, воспитанник академии "Ноттингем Форест", стал четвертым новичком команды Тони Пьюлиса в это трансферное окно после Ахмеда Хегази, Гарета Бэрри и Джея Родригеса.
В Германии Оливер провел один сезон, где вместе с "РБ Лейпцигом" пробился в Лигу Чемпионов, финишировав на втором месте в Бундеслиге, позади "Баварии".
"Я чувствовал, что мне пора кое-что поменять и начать играть больше матчей. Я здесь, я хочу проявить себя, и я хочу, чтобы мое имя было первым в заявке команды на матчи", — сообщил Берк.
25.08.2017 12:00
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Ну наконец то выбрал команду по себе.
Бей беги Пьюлиса - как раз для такого атлета.
В Германии явно не тянул. Не было химии с командой.
Вот в чем преимущество покупать молодых - они даже после провала дорого стоят.
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чубайс, залогинься
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Руни, ты ли это?
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А Ливерпуль не смог
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напоминает типичного уральского фёдора
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какойто руни в парике
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