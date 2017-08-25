Гиггз видит у "Юнайтед" задатки чемпионской игры

Жозе Моуриньо и Райан Гиггз Легенда "Манчестер Юнайтед" Райан Гиггз считает, что подопечные Жозе Моуриньо начинают походить на команду, достойную чемпионского титула Премьер-Лиги.

Прошлый сезон Премьер-Лиги "красные дьяволы" завершили только на шестой позиции, отстав от чемпиона на 24 очка. Зато новую кампанию "Юнайтед" начал очень убедительно и после двух туров возглавляет таблицу, имея разницу мячей 8:0. Гиггз считает, что кому-либо будет сложно помешать команде Моуриньо завоевать титул.

"Когда у Жозе Моуриньо получается поставить игру, его команды очень сложно остановить. Он уже демонстрировал это в прошлом, а также доказывал, что замечательно справляется с тем, чтобы оправдать возлагаемые на него ожидания".

"Кроме того, у него очень опытная команда, где каждый знает свою роль. Майкл Кэррик и Эшли Янг еще не играли, но они опытны и заслуживают доверия. Крис Смоллинг и Давид Де Хеа тоже обладают опытом победы в лиге".

"Еще до двух первых туров я говорил, что титул разыграют "Манчестер Сити", обладающий мощью, и "Манчестер Юнайтед", обладающий сбалансированным составом".

"С Неманьей Матичем и Ромелу Лукаку они выглядят мощно, но что по-настоящему приятно видеть, так это успехи их креативных игроков. Генрих Мхитарян отдал уже четыре результативные передачи, и это сделает его гораздо счастливее. Надеюсь, он вернется в форму, которую демонстрировал в Дортмунде".

"Многие их игроки делают вклад в забитые голы, и это крайне важно для завоевания титула. Хуан Мата забивает год за годом, пошли дела у Антони Мартиаля. Если добавить к ним Маркуса Рэшфорда и Мхитаряна, то у тебя появляются варианты. Невозможно полагаться на одного лишь Лукаку", — сообщил Гиггз Sky Sports.


Метки Гиггз, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 25.08.2017 11:00

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Последние комментарии:




  1. osivori 25.08.2017 12:26 # osivori
    на мукаку маур и не полагается, на взлете ибра, вот он и порешает

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  2. bluebload 25.08.2017 11:35 # bluebload
    Как бы кому не хотелось Манчестер Юнайтед гранд поэтому каждый год похожи на чемпионов , но чемпионами почему то не становятся , ждем декабрьского нытья про судей , травмы и перенапряженный график .

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  3. j-silver 25.08.2017 11:19 # j-silver
    лижет моуру. надеется в помощники набиться

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  4. pistolero-lfc 25.08.2017 11:04 # pistolero-lfc
    кроме как писать про скумов ничего больше нет?!

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