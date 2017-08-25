Гиггз видит у "Юнайтед" задатки чемпионской игры

Легенда "Манчестер Юнайтед" Райан Гиггз считает, что подопечные Жозе Моуриньо начинают походить на команду, достойную чемпионского титула Премьер-Лиги.

Прошлый сезон Премьер-Лиги "красные дьяволы" завершили только на шестой позиции, отстав от чемпиона на 24 очка. Зато новую кампанию "Юнайтед" начал очень убедительно и после двух туров возглавляет таблицу, имея разницу мячей 8:0. Гиггз считает, что кому-либо будет сложно помешать команде Моуриньо завоевать титул.



"Когда у Жозе Моуриньо получается поставить игру, его команды очень сложно остановить. Он уже демонстрировал это в прошлом, а также доказывал, что замечательно справляется с тем, чтобы оправдать возлагаемые на него ожидания".



"Кроме того, у него очень опытная команда, где каждый знает свою роль. Майкл Кэррик и Эшли Янг еще не играли, но они опытны и заслуживают доверия. Крис Смоллинг и Давид Де Хеа тоже обладают опытом победы в лиге".



"Еще до двух первых туров я говорил, что титул разыграют "Манчестер Сити", обладающий мощью, и "Манчестер Юнайтед", обладающий сбалансированным составом".



"С Неманьей Матичем и Ромелу Лукаку они выглядят мощно, но что по-настоящему приятно видеть, так это успехи их креативных игроков. Генрих Мхитарян отдал уже четыре результативные передачи, и это сделает его гораздо счастливее. Надеюсь, он вернется в форму, которую демонстрировал в Дортмунде".



"Многие их игроки делают вклад в забитые голы, и это крайне важно для завоевания титула. Хуан Мата забивает год за годом, пошли дела у Антони Мартиаля. Если добавить к ним Маркуса Рэшфорда и Мхитаряна, то у тебя появляются варианты. Невозможно полагаться на одного лишь Лукаку", — сообщил Гиггз Sky Sports.