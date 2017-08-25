Янузай винит Ван Галя в своих неудачах в "Юнайтед"

Бывший вингер "Манчестер Юнайтед" Аднан Янузай заявил, что в его неудачах на "Олд Траффорд" виноват Луи Ван Галь.

Если Дэвид Мойес открыл для Янузая дорогу на "Олд Траффорд" и попросил заключить с бельгийцем новый контракт, то Ван Галь не разглядел в Аднане экстраординарных качеств и отправил в аренду - сначала в "Боруссию", а затем в "Сандерленд".



Этим летом Юнайтед окончательно избавился от Янузая, продав перспективного игрока в "Реал Сосьедад". Аднан уже пообещал, что первый гол на новом месте посвятит именно Ван Галю - за то, что не верил в него.



"Если я забью гол, я посвящу его Ван Галю. Я не хочу говорить о нем, но все знают, сколько проблем у меня было с ним. Было неприятно и тяжело находиться в такой ситуации".



"Здесь я хочу доказать, что я остаюсь хорошим игроком. Люди, упрекающие меня в каких-то вещах, в большинстве своем не разбираются в футболе. Люди, знакомые с ситуацией изнутри, понимают, через какие трудности мне пришлось пройти".



"Я почти не выходил на поле с первых минут, мне было тяжело проявить себя без игровой практики, а тренер ставил меня на незнакомую позицию. Надеюсь, однажды я заставлю замолчать всех, кто критиковал меня", - сообщил Янузай AS.