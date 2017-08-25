Ибрагимович отказал другим клубам ради МЮ

Златан Ибрагимович Нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович признался, что отказал другим клубам ради того, чтобы продлить свое пребывание на "Олд Траффорд".

Накануне 35-летний бомбардир заключил новый контракт с "красными дьяволами". Главный тренер "Юнайтед" Жозе Моуриньо уверен, что Златан восстановится от травмы крестообразных связок колена и вернется ко второй половине сезона.

После истечения предыдущего контракта Ибрагимовичу поступила масса предложений о сотрудничестве, однако швед отказал всем заинтересованным сторонам. Златан всегда хотел остаться в МЮ, тем более после такого сезона.

"Было несколько команд, заинтересовавшихся мной летом, они хотели видеть Златана у себя, но я провел великолепный год с "Юнайтед" и выиграл с ними три трофея".

"Здесь собраны отличные ребята, это отличный клуб. Тренер, которого я знал и с которым работал раньше. Я был счастлив здесь в прошлом сезоне. Иногда игроки принимают решения не только с оглядкой на спортивные составляющие", - сообщил Златан в интервью ESPN.



Метки Ибрагимович, Манчестер Юнайтед

Автор foxmcfc   

Дата 25.08.2017 09:00

Количество просмотров Просмотров: 1346

Все комментарии к этой новости

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  1. mu-fc 25.08.2017 09:43 # mu-fc
    местным икспиртам
    Как пишет The Times, Златан Ибрагимович пошел на серьезное сокращение заработной платы, ради того чтобы остаться в «Манчестер Юнайтед».
    По предыдущему соглашению, действие которого закончилось в июне, шведский форвард получал 350 тысяч фунтов в неделю, а по новому контракту зарплата Златана составит 125 тысяч фунтов в неделю.
    По данным издания клубы из США и Китая были готовы предоставить Ибрагимовичу значительно лучшие финансовые условия, однако Златан решил остаться на «Олд Траффорд».
    «Было несколько клубов, который хотели видеть Ибру-кадабру у себя в команде… но я провел такой отличный год в «Юнайтед», что никуда не хотел уходить, - сказал Златан в интервью ESPN. - У нас был отличный сезон, мы выиграли три трофея. Фантастические парни, отличный клуб, тренер, которого я знаю, и моя семья тут счастлива. Когда выбираешь клуб, учитываешь не только спортиную составляющую. Сейчас все счастливы, и я просто суперсчастлив, так что в этом году я готов играть хоть бесплатно».

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  2. oleg918 25.08.2017 09:40 # oleg918
    Все хотят играть за лучший клуб Англии и самый большой в мире!

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  3. mu-fc 25.08.2017 09:37 # mu-fc
    Было несколько команд - это щилси, гейгуннеры и лузерпуль были. Но Ибра хочет наказать этих лошар в составе МЮ )

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  4. arsenverim 25.08.2017 09:31 # arsenverim
    Он о том что ему в мю платят больше?

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  5. asnural 25.08.2017 09:27 # asnural
    Другим клубам...Анжи что ле?

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  6. timanutd 25.08.2017 09:14 # timanutd
    Тоже хочет свою медаль АПЛ

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  7. dk-chelsea 25.08.2017 09:06 # dk-chelsea
    "Иногда игроки принимают решения не только с оглядкой на спортивные составляющие"

    Все верно, каждый футболист красной помойки по этому принципу и переходит в муму

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