Ибрагимович отказал другим клубам ради МЮ
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович признался, что отказал другим клубам ради того, чтобы продлить свое пребывание на "Олд Траффорд".
Накануне 35-летний бомбардир заключил новый контракт с "красными дьяволами". Главный тренер "Юнайтед" Жозе Моуриньо уверен, что Златан восстановится от травмы крестообразных связок колена и вернется ко второй половине сезона.
После истечения предыдущего контракта Ибрагимовичу поступила масса предложений о сотрудничестве, однако швед отказал всем заинтересованным сторонам. Златан всегда хотел остаться в МЮ, тем более после такого сезона.
"Было несколько команд, заинтересовавшихся мной летом, они хотели видеть Златана у себя, но я провел великолепный год с "Юнайтед" и выиграл с ними три трофея".
"Здесь собраны отличные ребята, это отличный клуб. Тренер, которого я знал и с которым работал раньше. Я был счастлив здесь в прошлом сезоне. Иногда игроки принимают решения не только с оглядкой на спортивные составляющие", - сообщил Златан в интервью ESPN.
25.08.2017 09:00
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местным икспиртам
Как пишет The Times, Златан Ибрагимович пошел на серьезное сокращение заработной платы, ради того чтобы остаться в «Манчестер Юнайтед».
По предыдущему соглашению, действие которого закончилось в июне, шведский форвард получал 350 тысяч фунтов в неделю, а по новому контракту зарплата Златана составит 125 тысяч фунтов в неделю.
По данным издания клубы из США и Китая были готовы предоставить Ибрагимовичу значительно лучшие финансовые условия, однако Златан решил остаться на «Олд Траффорд».
«Было несколько клубов, который хотели видеть Ибру-кадабру у себя в команде… но я провел такой отличный год в «Юнайтед», что никуда не хотел уходить, - сказал Златан в интервью ESPN. - У нас был отличный сезон, мы выиграли три трофея. Фантастические парни, отличный клуб, тренер, которого я знаю, и моя семья тут счастлива. Когда выбираешь клуб, учитываешь не только спортиную составляющую. Сейчас все счастливы, и я просто суперсчастлив, так что в этом году я готов играть хоть бесплатно».
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Все хотят играть за лучший клуб Англии и самый большой в мире!
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Было несколько команд - это щилси, гейгуннеры и лузерпуль были. Но Ибра хочет наказать этих лошар в составе МЮ )
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Он о том что ему в мю платят больше?
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Другим клубам...Анжи что ле?
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Тоже хочет свою медаль АПЛ
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"Иногда игроки принимают решения не только с оглядкой на спортивные составляющие"
Все верно, каждый футболист красной помойки по этому принципу и переходит в муму
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