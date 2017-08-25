Ибрагимович отказал другим клубам ради МЮ

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович признался, что отказал другим клубам ради того, чтобы продлить свое пребывание на "Олд Траффорд".

Накануне 35-летний бомбардир заключил новый контракт с "красными дьяволами". Главный тренер "Юнайтед" Жозе Моуриньо уверен, что Златан восстановится от травмы крестообразных связок колена и вернется ко второй половине сезона.



После истечения предыдущего контракта Ибрагимовичу поступила масса предложений о сотрудничестве, однако швед отказал всем заинтересованным сторонам. Златан всегда хотел остаться в МЮ, тем более после такого сезона.



"Было несколько команд, заинтересовавшихся мной летом, они хотели видеть Златана у себя, но я провел великолепный год с "Юнайтед" и выиграл с ними три трофея".



"Здесь собраны отличные ребята, это отличный клуб. Тренер, которого я знал и с которым работал раньше. Я был счастлив здесь в прошлом сезоне. Иногда игроки принимают решения не только с оглядкой на спортивные составляющие", - сообщил Златан в интервью ESPN.