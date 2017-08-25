Бегиристайн исключил появление Месси и Мбаппе в "Сити"

Спортивный директор "Манчестер Сити" Чики Бегиристайн исключил приобретение супервезды "Барселоны" Лионеля Месси и нападающего "Монако" Килиана Мбаппе.

На этой неделе рулевой "горожан" Пеп Гвардиола намекнул на интерес к Месси, который до сих пор не продлил контракт с "Барсой". Пеп уверен, что в мире найдется клуб, который заплатит 300 миллионов фунтов отступных за аргентинца.



После жеребьевки группового этапа Лиги Чемпионов в четверг Бегиристайн разъяснил ситуацию: на самом деле "Сити" не интересуется Лео, и тот обязательно останется на "Камп Ноу".



"Это просто-напросто невозможно. Уверен, Месси останется в "Барселоне", - цитирует Бегиристайна ESPN.



Аналогичными комментариями Чики ответил на слухи, сватающие в "Сити" 19-летнего Мбаппе. Бегиристайн считает, что за оставшееся время до закрытия трансферного окна "горожане" не смогут провернуть сделку.



"Мы выбыли из гонки за Мбаппе, за оставшееся время осуществить трансфер будет невозможно. Переход не состоится", - добавил Бегиристайн.