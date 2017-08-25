"Арсенал" открыт к предложениям насчет Уилшира

Джек Уилшир Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер дал понять, что открыт к предложениям насчет полузащитника Джека Уилшира, однако окончательное решение о своем будущем должен принять сам игрок.

В данный момент в первой команде "Арсенала" наблюдается избыток игроков — 28, тогда как заявка на сезон Премьер-Лиги ограничена 25 местами. Это заставляет Венгера сосредоточиться на избавлении от периферийных футболистов в остатке трансферного окна.

Одним из тех, с кем "канониры" могут расстаться, является Уилшир. В данный момент Джек все еще набирает форму после перелома ноги в апреле, однако этот процесс движется медленно, а в минувший понедельник полузащитник и вовсе схлопотал красную карточку в матче резервной команды "Арсенала" и теперь будет дисквалифицирован на две игры.

Усугубляет ситуацию тот факт, что контракт 25-летнего англичанина истекает уже следующим летом. В связи с этим Венгер предлагает своему подопечному выбор: или остаться и попробовать заработать новую сделку, но без каких-либо гарантий, или задуматься о смене клуба, пока такая возможность еще есть.

"Я открыт с Джеком. Наши разговоры с ним честны. Я готов поступить так, как будет лучше для него. На данной стадии своей карьеры ему нужно играть, а сегодня я не могу гарантировать ему этого. Думаю, я вполне открыт к его уходу".

"Если он вернется в свою лучшую форму и захочет остаться, тогда в более поздний момент сезона мы сядем и обсудим будущее. Я не исключаю, что он получит новый контракт".

"Вы знаете, как сильно я люблю Джека и его талант, но сегодня в современном футболе тебе требуется постоянство. Насчет мастерства Джека, его таланта и целеустремленности нет сомнений — сейчас он него требуется постоянно играть на топ-уровне. Надеюсь, ему это удастся. Никто не сомневается в его мастерстве", — цитирует Венгера The Guardian.


Метки Арсенал, Венгер, Уилшир

Автор mihajlo   

Дата 25.08.2017 07:00

Количество просмотров Просмотров: 433

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. heyoung 25.08.2017 07:25 # heyoung
    вот так нужно по мужски заявлять, а не как телка по смс-ке

    (ответить)

  2. pakhrudinov 25.08.2017 07:18 # pakhrudinov
    Как это никто?

    (ответить)

  3. fc-zenit 25.08.2017 07:06 # fc-zenit
    Да кому нужна эта калека?

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: