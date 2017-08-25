"Арсенал" пытается удержать Окслейд-Чемберлена новым контрактом
"Арсенал" предпринял отчаянную попытку удержать полузащитника Алекса Окслейд-Чемберлена, предложив тому новый контракт с зарплатой в 180 тысяч фунтов в неделю.
Как известно, Окслейд-Чемберлен является одним из нескольких игроков "канониров", уже вступивших в заключительный год по своим контрактам. В четверг Алекс как раз провел встречу с главным тренером "Арсенала" Арсеном Венгером, чтобы обсудить планы на будущее.
"Арсеналу" отлично известно об интересе к 24-летнему англичанину со стороны "Челси", который уже сделал свое предложение о покупке в размере 35 млн. фунтов. Однако Венгер не хочет отпускать столь ценного игрока.
Как сообщает The Telegraph, во время очной встречи Венгер напомнил Окслейд-Чемберлену "об ответственности перед клубом", в котором Алекс находится с 17 лет. Также полузащитнику был предложен новый контракт на выгодных условиях.
На "Эмирейтс" считают, что новая сделка с зарплатой в 180 тыс. фунтов в неделю — это очень щедрое предложение для футболиста, который забил только девять голов в 130 матчах Премьер-Лиги, и который по-настоящему заиграл на топ-уровне лишь в этом году. Сейчас больше в "Арсенале" получает только нападающий Александр Лакасетт.
В данный момент "канониры" ожидают ответа от игрока на свое предложение заключить новый контракт. Если Алекс окажется удвоить свою текущую зарплату, то, скорее всего, будет продан.
По информации издания, "Челси" по-прежнему уверен в приобретении Окслейд-Чемберлена. Наставник "синих" Антонио Конте всячески подгоняет свой клуб, отчаянно желая заполучить столь универсального игрока, как Алекс.
25.08.2017 06:00
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Источник: http://fapl.ru/transfers/
Миха, Генри Оньекуру ушёл в аренду. исправь.
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Хахаха как же Арсенал убог, окончательно стал поставщиком игроков для топ клубов. Самое смешное, что Чемберлен пошлёт Арсенал нахуй вместе с их "щедрым предложением" и уйдёт в Челси, в котором будет получать от силы 125 штук в неделю. Пиздец, предлагать 180 тысяч Чемберлену - последняя стадия долбаебизма и безысходности. Даже жалко гейгунеров, честное слово.
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ему нужно переходить в топ клуб, иначе рискует стать очередным уилшерем или уолкотом
(ответить)
Достоин зарплаты уровня Санчеса.
В отсутствии Санчеса на поле играет лучше всех остальных.
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К нам бы этого зверя
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6ле какая же у скамов изи группа в лч по умолчанию, зато петухи будут вые6аны нами в ле
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думаю подпишет, не в синюю помойку же ему переходить)
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Не удержать, а дороже продать. Арсену же деньги нужны на смену пола.
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Никто не хочет играть за вулвич.
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