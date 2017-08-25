"Арсенал" пытается удержать Окслейд-Чемберлена новым контрактом

Алекс Окслейд-Чемберлен "Арсенал" предпринял отчаянную попытку удержать полузащитника Алекса Окслейд-Чемберлена, предложив тому новый контракт с зарплатой в 180 тысяч фунтов в неделю.

Как известно, Окслейд-Чемберлен является одним из нескольких игроков "канониров", уже вступивших в заключительный год по своим контрактам. В четверг Алекс как раз провел встречу с главным тренером "Арсенала" Арсеном Венгером, чтобы обсудить планы на будущее.

"Арсеналу" отлично известно об интересе к 24-летнему англичанину со стороны "Челси", который уже сделал свое предложение о покупке в размере 35 млн. фунтов. Однако Венгер не хочет отпускать столь ценного игрока.

Как сообщает The Telegraph, во время очной встречи Венгер напомнил Окслейд-Чемберлену "об ответственности перед клубом", в котором Алекс находится с 17 лет. Также полузащитнику был предложен новый контракт на выгодных условиях.

На "Эмирейтс" считают, что новая сделка с зарплатой в 180 тыс. фунтов в неделю — это очень щедрое предложение для футболиста, который забил только девять голов в 130 матчах Премьер-Лиги, и который по-настоящему заиграл на топ-уровне лишь в этом году. Сейчас больше в "Арсенале" получает только нападающий Александр Лакасетт.

В данный момент "канониры" ожидают ответа от игрока на свое предложение заключить новый контракт. Если Алекс окажется удвоить свою текущую зарплату, то, скорее всего, будет продан.

По информации издания, "Челси" по-прежнему уверен в приобретении Окслейд-Чемберлена. Наставник "синих" Антонио Конте всячески подгоняет свой клуб, отчаянно желая заполучить столь универсального игрока, как Алекс.


Метки Арсенал, контракты, Окслейд-Чемберлен, Челси

Автор mihajlo   

Дата 25.08.2017 06:00

Количество просмотров Просмотров: 1612

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. pistolero-lfc 25.08.2017 07:44 # pistolero-lfc
    УШЛИ: Ромелу Лукаку (Манчестер Юнайтед. 75 млн фунтов), Жерар Деулофеу (Барселона, Испания. 10.5 млн фунтов), Том Клеверли (Уотфорд. 8 млн фунтов), Генри Оньекуру (Андерлехт, Бельгия. 7 млн фунтов)

    Источник: http://fapl.ru/transfers/

    Миха, Генри Оньекуру ушёл в аренду. исправь.

    (ответить)

  2. reeker 25.08.2017 07:32 # reeker
    Хахаха как же Арсенал убог, окончательно стал поставщиком игроков для топ клубов. Самое смешное, что Чемберлен пошлёт Арсенал нахуй вместе с их "щедрым предложением" и уйдёт в Челси, в котором будет получать от силы 125 штук в неделю. Пиздец, предлагать 180 тысяч Чемберлену - последняя стадия долбаебизма и безысходности. Даже жалко гейгунеров, честное слово.

    (ответить)

  3. heyoung 25.08.2017 07:23 # heyoung
    ему нужно переходить в топ клуб, иначе рискует стать очередным уилшерем или уолкотом

    (ответить)

  4. abse 25.08.2017 07:06 # abse
    Достоин зарплаты уровня Санчеса.
    В отсутствии Санчеса на поле играет лучше всех остальных.

    (ответить)

  5. suarezov 25.08.2017 07:01 # suarezov
    К нам бы этого зверя

    (ответить)

  6. wengerrrro 25.08.2017 06:40 # wengerrrro
    6ле какая же у скамов изи группа в лч по умолчанию, зато петухи будут вые6аны нами в ле

    (ответить)

  7. wengerrrro 25.08.2017 06:39 # wengerrrro
    думаю подпишет, не в синюю помойку же ему переходить)

    (ответить)

  8. mata-hazard 25.08.2017 06:18 # mata-hazard
    Не удержать, а дороже продать. Арсену же деньги нужны на смену пола.

    (ответить)

  9. fc-zenit 25.08.2017 06:06 # fc-zenit
    Никто не хочет играть за вулвич.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: