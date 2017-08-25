"Арсенал" пытается удержать Окслейд-Чемберлена новым контрактом

"Арсенал" предпринял отчаянную попытку удержать полузащитника Алекса Окслейд-Чемберлена, предложив тому новый контракт с зарплатой в 180 тысяч фунтов в неделю.

Как известно, Окслейд-Чемберлен является одним из нескольких игроков "канониров", уже вступивших в заключительный год по своим контрактам. В четверг Алекс как раз провел встречу с главным тренером "Арсенала" Арсеном Венгером, чтобы обсудить планы на будущее.



"Арсеналу" отлично известно об интересе к 24-летнему англичанину со стороны "Челси", который уже сделал свое предложение о покупке в размере 35 млн. фунтов. Однако Венгер не хочет отпускать столь ценного игрока.



Как сообщает The Telegraph, во время очной встречи Венгер напомнил Окслейд-Чемберлену "об ответственности перед клубом", в котором Алекс находится с 17 лет. Также полузащитнику был предложен новый контракт на выгодных условиях.



На "Эмирейтс" считают, что новая сделка с зарплатой в 180 тыс. фунтов в неделю — это очень щедрое предложение для футболиста, который забил только девять голов в 130 матчах Премьер-Лиги, и который по-настоящему заиграл на топ-уровне лишь в этом году. Сейчас больше в "Арсенале" получает только нападающий Александр Лакасетт.



В данный момент "канониры" ожидают ответа от игрока на свое предложение заключить новый контракт. Если Алекс окажется удвоить свою текущую зарплату, то, скорее всего, будет продан.



По информации издания, "Челси" по-прежнему уверен в приобретении Окслейд-Чемберлена. Наставник "синих" Антонио Конте всячески подгоняет свой клуб, отчаянно желая заполучить столь универсального игрока, как Алекс.