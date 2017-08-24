"Эвертон" успешно преодолел квалификацию Лиги Европы

Фантастический гол Гульфи Сигурдссона с 50 метров помог "Эвертону" не проиграть в гостях у "Хайдука" (1:1) и уверенно решить задачу по выходу в групповой этап Лиги Европы.

На протяжении первого тайма "ириски" с успехом сдерживали соперника. Хозяевам толком не удавалось контролировать мяч, их многочисленные удары были поспешными и неточными.



Однако на 43-й минуте у "Хайдука" получился удар что надо. Йосип Радошевич пробил с 30 метров, и мяч словно ракета залетел в верхний угол ворот — 0:1.



Едва начался второй тайм, как последовал результативный ответ "Эвертона". Гульфи Сигурдссон заметил, что голкипер хозяева слегка вышел из своих ворот, решился на амбициозный удар по летящему мячу с 50 метров. И попал! Снаряд четко перелетел через стража ворот и нырнул под перекладину — 1:1.



Несмотря на катастрофическую ситуацию, "Хайдук" не пал духом, а в середине второго тайма даже заработал пенальти. Однако вызванный в сборную Англии Джордан Пикфорд исправил ошибку своего защитника Эшли Уильямса и отразил не самый сложный удар Ахмеда Саида.



Нереализованный пенальти окончательно надломил хозяев, и "ириски" уверенно довели дело до итоговой победы по сумме двух матчей, благодаря которой они выходят в групповой этап Лиги Европы.



"Хайдук" (Хорватия) — "Эвертон (Англия) — 1:1 (1:0) по сумме двух матчей — 1:3



Голы: Радошевич 43 — Сигурдссон 46.



"Эвертон": Пикфорд, Мартина, Кин, Уильямс, Бэйнс, Лукман (Леннон 45), Бешич, Шнайдерлен, Сигурдссон, Калвер-Левин (Дэвис 72), Руни.