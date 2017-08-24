"Эвертон" успешно преодолел квалификацию Лиги Европы
Фантастический гол Гульфи Сигурдссона с 50 метров помог "Эвертону" не проиграть в гостях у "Хайдука" (1:1) и уверенно решить задачу по выходу в групповой этап Лиги Европы.
На протяжении первого тайма "ириски" с успехом сдерживали соперника. Хозяевам толком не удавалось контролировать мяч, их многочисленные удары были поспешными и неточными.
Однако на 43-й минуте у "Хайдука" получился удар что надо. Йосип Радошевич пробил с 30 метров, и мяч словно ракета залетел в верхний угол ворот — 0:1.
Едва начался второй тайм, как последовал результативный ответ "Эвертона". Гульфи Сигурдссон заметил, что голкипер хозяева слегка вышел из своих ворот, решился на амбициозный удар по летящему мячу с 50 метров. И попал! Снаряд четко перелетел через стража ворот и нырнул под перекладину — 1:1.
Несмотря на катастрофическую ситуацию, "Хайдук" не пал духом, а в середине второго тайма даже заработал пенальти. Однако вызванный в сборную Англии Джордан Пикфорд исправил ошибку своего защитника Эшли Уильямса и отразил не самый сложный удар Ахмеда Саида.
Нереализованный пенальти окончательно надломил хозяев, и "ириски" уверенно довели дело до итоговой победы по сумме двух матчей, благодаря которой они выходят в групповой этап Лиги Европы.
"Хайдук" (Хорватия) — "Эвертон (Англия) — 1:1 (1:0) по сумме двух матчей — 1:3
Голы: Радошевич 43 — Сигурдссон 46.
"Эвертон": Пикфорд, Мартина, Кин, Уильямс, Бэйнс, Лукман (Леннон 45), Бешич, Шнайдерлен, Сигурдссон, Калвер-Левин (Дэвис 72), Руни.
24.08.2017 23:55
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гилфи хорош
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Ну что, Гульфи половину своего ценника уже отбил)
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норм шару кинул
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