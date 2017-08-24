"Уотфорд" арендовал Андре Каррильо

"Уотфорд" взял в аренду на сезон 2017/18 вингера "Бенфики" Андре Каррильо.

Главный тренер "шершней" Марку Силва отлично знаком с игроком сборной Перу по периоду совместной работы в "Спортинге". Переговоры насчет Каррильо длились несколько недель, но "Уотфорду" все же удалось согласовать сделку, вдобавок получив право последующего выкупа Андре.



В прошлом сезоне 26-летний Каррильо провел 24 матча за "Бенфику", вместе с которой сделал требл, выиграв португальский чемпионат, Кубок Португалии и Суперкубок Португалии.



До перехода в "Бенфику" Андре на протяжении пяти лет выступал за "Спортинг", успев провести 160 матчей и выиграть Кубок Португалии в сезоне 2014/15 — как раз под руководством Силвы.