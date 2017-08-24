Погба: "Матич помогает мне быть собой"

Неманья Матич и Поль Погба Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба рад, что с приходом Неманьи Матича он может направлять свою энергию в атаку.

На старте сезона главный тренер МЮ Жозе Моуриньо отказался от схемы 4-3-3, а в центре поля составил связку из Погба и купленного у "Челси" Матича. Благодаря цепкости серба Поль блистает на чужой половине: на его счету уже 2 гола и 1 результативный пас.

По словам Погба, он в восторге от нового одноклубника: дисциплинированность Матича помогает ему оставаться собой и угрожать воротам соперника.

"Я больше атакующий игрок и больше думаю об атаке. Неманья чаще защищается и помогает мне оставаться собой. Да, мы можем меняться, но я больше выдвигаюсь вперед, а он остается в защите".

"Я по-прежнему выполняю обязанности по обороне, но с Неманьей могу подключаться в атаку и помогать нашим нападающим. Мне нравится играть перед чужими воротам", - сообщил Погба в интервью ESPN.



Метки Манчестер Юнайтед, Матич, Погба

Автор foxmcfc   

Дата 24.08.2017 22:00

Количество просмотров Просмотров: 1205

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  1. halamadrid94 24.08.2017 22:56 # halamadrid94
    24.08.2017 17:50 # удалить
    halamadrid94

    Даешь группу " Реал , Дортмунд , Тоттенхэм , Селтик ".

    Источник: http://fapl.ru/posts/56873/?c=1#c6472243

    Чуточку ошибся , но ничего. Нужно адекватное мнение эксперта - обращайтесь !

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  2. cristean2 24.08.2017 22:54 # cristean2
    Боюсь даже представить как, скоро прозвище у заднеприводных отберут с такими вьюшками))

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  3. januzaj00 24.08.2017 22:32 # januzaj00
    Прекрасно дополняют друг друга.

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  4. sisyazavr 24.08.2017 22:23 # sisyazavr
    Если они и так не возьмут АПЛ то это конечно п3дц

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  5. mancunia-planet 24.08.2017 22:02 # mancunia-planet
    Матич и Лукаку лучшие трансферы лета в апл

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