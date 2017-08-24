Погба: "Матич помогает мне быть собой"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба рад, что с приходом Неманьи Матича он может направлять свою энергию в атаку.

На старте сезона главный тренер МЮ Жозе Моуриньо отказался от схемы 4-3-3, а в центре поля составил связку из Погба и купленного у "Челси" Матича. Благодаря цепкости серба Поль блистает на чужой половине: на его счету уже 2 гола и 1 результативный пас.



По словам Погба, он в восторге от нового одноклубника: дисциплинированность Матича помогает ему оставаться собой и угрожать воротам соперника.



"Я больше атакующий игрок и больше думаю об атаке. Неманья чаще защищается и помогает мне оставаться собой. Да, мы можем меняться, но я больше выдвигаюсь вперед, а он остается в защите".



"Я по-прежнему выполняю обязанности по обороне, но с Неманьей могу подключаться в атаку и помогать нашим нападающим. Мне нравится играть перед чужими воротам", - сообщил Погба в интервью ESPN.