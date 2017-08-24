Ибрагимович рассказал, что сам отдал 9-й номер Лукаку

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович одобрил покупку своим клубом Ромелу Лукаку и заявил, что лично отдал бельгийцу свой 9-й номер.

В четверг Ибрагимович вернулся на "Олд Траффорд", заключив с "красными дьяволами" новый однолетний контракт. Однако на сей раз Златану отводится другая роль, и выступать он будет под другим номером.



Как известно, в прошлом сезоне 35-летний швед был главным бомбардиром команды Жозе Моуриньо, наколотив 28 голов до своей травмы в апреле. Теперь же основным нападающим "Юнайтед" является Лукаку, однако Ибрагимович не видит в этом никакой проблемы.



"Лукаку позвонил мне и сказал: "Бро, можно я возьму 9-й номер?" Я ответил: "Я не в том положении, чтобы создавать тебе сложности. Я просто хочу, чтобы ты был счастлив и чувствовал себя как дома. Поэтому я отдаю тебе 9-й номер. Но я возьму 10-й".



"Так мы и поступили. Поэтому я никогда не уходил — я просто произвел апгрейд своего номера".



"Приобретение Лукаку делает нас еще сильнее, потому что он, как нападающий, обладает другими качествами, нежели я и Рэшфорд. Он мощный парень, и он кое-что привносит в игру", — сообщил Ибрагимович ESPN.