Ибрагимович рассказал, что сам отдал 9-й номер Лукаку

Златан Ибрагимович Нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович одобрил покупку своим клубом Ромелу Лукаку и заявил, что лично отдал бельгийцу свой 9-й номер.

В четверг Ибрагимович вернулся на "Олд Траффорд", заключив с "красными дьяволами" новый однолетний контракт. Однако на сей раз Златану отводится другая роль, и выступать он будет под другим номером.

Как известно, в прошлом сезоне 35-летний швед был главным бомбардиром команды Жозе Моуриньо, наколотив 28 голов до своей травмы в апреле. Теперь же основным нападающим "Юнайтед" является Лукаку, однако Ибрагимович не видит в этом никакой проблемы.

"Лукаку позвонил мне и сказал: "Бро, можно я возьму 9-й номер?" Я ответил: "Я не в том положении, чтобы создавать тебе сложности. Я просто хочу, чтобы ты был счастлив и чувствовал себя как дома. Поэтому я отдаю тебе 9-й номер. Но я возьму 10-й".

"Так мы и поступили. Поэтому я никогда не уходил — я просто произвел апгрейд своего номера".

"Приобретение Лукаку делает нас еще сильнее, потому что он, как нападающий, обладает другими качествами, нежели я и Рэшфорд. Он мощный парень, и он кое-что привносит в игру", — сообщил Ибрагимович ESPN.


Метки Ибрагимович, Лукаку, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 24.08.2017 21:00

Количество просмотров Просмотров: 1453

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  1. tigerpool 24.08.2017 21:49 # tigerpool
    Постарел ибрич и стал гомном.

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  2. fc-oil 24.08.2017 21:47 # fc-oil
    Пздц уже залечился после крестов. Вот же топарь!
    Тут каличи аля Уилшер от чиха падают на год, а этот кабан за лето кресты залечил!

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  3. mancunia-planet 24.08.2017 21:29 # mancunia-planet
    норм апгрейд

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  4. whitesmoke 24.08.2017 21:26 # whitesmoke
    как этот конь надоел понторез дешёвый)))

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  5. layert 24.08.2017 21:22 # layert
    Такие щи у него конечно на этой фотке

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  6. frisby 24.08.2017 21:18 # frisby
    терпила скамовский

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  7. osivori 24.08.2017 21:10 # osivori
    девятку отдал, а вот место в старте нет

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  8. kibo90 24.08.2017 21:10 # kibo90
    Теперь у мю все через златана проходит?

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  9. oleg918 24.08.2017 21:09 # oleg918
    Все завидуйте молча. Ибра настоящий человечище. МЮ пример для других команд.

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  10. chelsea-69 24.08.2017 21:04 # chelsea-69
    То чувство, когда вляпаешься в гaвнo

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