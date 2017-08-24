Жеребьевка группового этапа Лиги Чемпионов

Лига Чемпионов Пять английских команд узнали имена своих соперников по групповому этапу Лиги Чемпионов сезона 2017/18.

Пожалуй, наиболее благосклонным жребий оказался к "Манчестер Юнайтед", "Ливерпулю" и "Манчестер Сити". "Красные дьяволы" попали в один квартет с "Бенфикой", "Базелем" и ЦСКА. Мерсисайдцы получили возможность взять реванш у своего обидчика по прошлогоднему финалу Лиги Европы "Севильи", а также сразятся со "Спартаком" и "Марибором". "Горожане" поспорят с "Шахтером", "Наполи" и "Фейеноордом".

А вот "Челси" и "Тоттенхэму" достались непростые соперники. Компанию "синим" в Группе C составят "Атлетико", "Рома" и "Карабах". "Шпор" ожидают противостояния с "Реалом", дортмундской "Боруссией" и АПОЭЛом.

Добавим, что первые матчи группового этапа Лиги Чемпионов будут сыграны уже 12-13 сентября. Завершится эта стадия турнира 5-6 декабря.

Жеребьевка группового этапа Лиги Чемпионов сезона 2017/18

Группа A: "Бенфика" (Португалия), "Манчестер Юнайтед" (Англия), "Базель" (Швейцария), ЦСКА (Россия).

Группа B: "Бавария" (Германия), ПСЖ (Франция), "Андерлехт" (Бельгия), "Селтик" (Шотландия).

Группа C: "Челси" (Англия), "Атлетико" (Испания), "Рома" (Италия), "Карабах" (Азербайджан).

Группа D: "Ювентус" (Италия), "Барселона" (Испания), "Олимпиакос" (Греция), "Спортинг" (Португалия).

Группа E: "Спартак" (Россия), "Севилья"(Испания), "Ливерпуль" (Англия), "Марибор" (Словения).

Группа F: "Шахтер" (Украина), "Манчестер Сити" (Англия), "Наполи" (Италия), "Фейеноорд" (Голландия).

Группа G: "Монако" (Франция), "Порту" (Португалия), "Бешикташ" (Турция), "РБ Лейпциг" (Германия).

Группа H: "Реал" (Испания), "Боруссия Дортмунд" (Германия), "Тоттенхэм" (Англия), АПОЭЛ (Кипр).


Метки жеребьевка, Ливерпуль, Лига Чемпионов, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Тоттенхэм, Челси

Автор mihajlo   

Дата 24.08.2017 19:55

Количество просмотров Просмотров: 9267

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Последние комментарии:




  1. contrario 24.08.2017 21:47 # contrario
    я не знаю в каком состоянии Севилья, Марибор в последний раз видел в 99-м, но я точно знаю что Ливерпуль изнасилует Спартак во все щели

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  2. spartan 24.08.2017 21:46 # spartan
    26 сентября

    «Спартак» — «Ливерпуль»

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  3. united-1878 24.08.2017 21:40 # united-1878
    Ой.....а что Арсенал не играет в этом году???

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  4. theo-zm 24.08.2017 21:34 # theo-zm
    Петушня не выйдет из группы

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  5. theunion 24.08.2017 21:28 # theunion
    А где ФК Жопаболь???? Ах да )))) Глотают золотистую житкость. Хнык, хнык ((( Говногунеры в печали )))

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  6. shirokov15 24.08.2017 21:26 # shirokov15
    Лунёв - топовый кипер. Де Хеа - это русский Лунёв.

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  7. osprey 24.08.2017 21:24 # osprey
    Ну ебана в рот, не могли на Шахту попасть колбасные? Нахуя тот МС нужен

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  8. contrario 24.08.2017 21:23 # contrario
    Юрген Клопп: «В РФПЛ уже сыграно 7 туров, возможно, для «Спартака» это будет преимуществом»
    о чём это он, это же Спартак, неудачники в Европе по жизни с гонором "когда-то во времена Берии"

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  9. imfake 24.08.2017 21:21 # imfake
    МЮ должен выходить с 1 места, если ничего экстраординарного не произойдет.
    Ежели на секунду представить, что на остальных англ команд мне не поебать то, думаю, мц и лфц наверняка тоже с первого выйдут
    щленче с Ттх вполне по силам замахнуться на 2 место, если повезет.
    асналу удачи в ЛЕ

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  10. spartan 24.08.2017 21:15 # spartan
    Роджерсу придется перед Баварией симульнуть роль Венгера. Бедолага

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  11. yamateh 24.08.2017 21:11 # yamateh
    EZ для чемпионов.

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  12. pamirbarkhorog 24.08.2017 21:09 # pamirbarkhorog
    Надеюсь на первое место будем мы....

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  13. apucmokpam 24.08.2017 21:05 # apucmokpam
    бидэээ борисооов

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  14. meshuggah 24.08.2017 20:52 # meshuggah
    радует, что хоть с Атлетико не сыграем в 1/8

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  15. xah 24.08.2017 20:52 # xah
    Как ты там на небесах ?....

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  16. oleg918 24.08.2017 20:50 # oleg918
    МЮ в 1/8 точно. Удачи ЦСКА надеюсь будут вторые.

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  17. bratella 24.08.2017 20:49 # bratella
    В 1/8 английские клубы могут встречаться между собой?

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  18. mu-fc 24.08.2017 20:40 # mu-fc
    Курам не повезло, остальные инглиш команды с первого место должны выходить! Всем 5 клубам удачи в ЛЧ!!!

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  19. staryi-eblan 24.08.2017 20:39 # staryi-eblan
    Снова Испанские клубы раздавят английских "топов"

    Севилья, Атлетико и реал позабавятся. Удачной охоты, Апл. Хэхх .. ..

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  20. cristean2 24.08.2017 20:37 # cristean2
    Жулик 6ля, я ж сказал когда Скротти вас простит, тогда вернусь, че ты ху1ню делаешь...

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