Жеребьевка группового этапа Лиги Чемпионов
Пять английских команд узнали имена своих соперников по групповому этапу Лиги Чемпионов сезона 2017/18.
Пожалуй, наиболее благосклонным жребий оказался к "Манчестер Юнайтед", "Ливерпулю" и "Манчестер Сити". "Красные дьяволы" попали в один квартет с "Бенфикой", "Базелем" и ЦСКА. Мерсисайдцы получили возможность взять реванш у своего обидчика по прошлогоднему финалу Лиги Европы "Севильи", а также сразятся со "Спартаком" и "Марибором". "Горожане" поспорят с "Шахтером", "Наполи" и "Фейеноордом".
А вот "Челси" и "Тоттенхэму" достались непростые соперники. Компанию "синим" в Группе C составят "Атлетико", "Рома" и "Карабах". "Шпор" ожидают противостояния с "Реалом", дортмундской "Боруссией" и АПОЭЛом.
Добавим, что первые матчи группового этапа Лиги Чемпионов будут сыграны уже 12-13 сентября. Завершится эта стадия турнира 5-6 декабря.
Жеребьевка группового этапа Лиги Чемпионов сезона 2017/18
Группа A: "Бенфика" (Португалия), "Манчестер Юнайтед" (Англия), "Базель" (Швейцария), ЦСКА (Россия).
Группа B: "Бавария" (Германия), ПСЖ (Франция), "Андерлехт" (Бельгия), "Селтик" (Шотландия).
Группа C: "Челси" (Англия), "Атлетико" (Испания), "Рома" (Италия), "Карабах" (Азербайджан).
Группа D: "Ювентус" (Италия), "Барселона" (Испания), "Олимпиакос" (Греция), "Спортинг" (Португалия).
Группа E: "Спартак" (Россия), "Севилья"(Испания), "Ливерпуль" (Англия), "Марибор" (Словения).
Группа F: "Шахтер" (Украина), "Манчестер Сити" (Англия), "Наполи" (Италия), "Фейеноорд" (Голландия).
Группа G: "Монако" (Франция), "Порту" (Португалия), "Бешикташ" (Турция), "РБ Лейпциг" (Германия).
Группа H: "Реал" (Испания), "Боруссия Дортмунд" (Германия), "Тоттенхэм" (Англия), АПОЭЛ (Кипр).
24.08.2017 19:55
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Последние комментарии:
я не знаю в каком состоянии Севилья, Марибор в последний раз видел в 99-м, но я точно знаю что Ливерпуль изнасилует Спартак во все щели
(ответить)
26 сентября
«Спартак» — «Ливерпуль»
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Ой.....а что Арсенал не играет в этом году???
(ответить)
Петушня не выйдет из группы
(ответить)
А где ФК Жопаболь???? Ах да )))) Глотают золотистую житкость. Хнык, хнык ((( Говногунеры в печали )))
(ответить)
Лунёв - топовый кипер. Де Хеа - это русский Лунёв.
(ответить)
Ну ебана в рот, не могли на Шахту попасть колбасные? Нахуя тот МС нужен
(ответить)
Юрген Клопп: «В РФПЛ уже сыграно 7 туров, возможно, для «Спартака» это будет преимуществом»
о чём это он, это же Спартак, неудачники в Европе по жизни с гонором "когда-то во времена Берии"
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МЮ должен выходить с 1 места, если ничего экстраординарного не произойдет.
Ежели на секунду представить, что на остальных англ команд мне не поебать то, думаю, мц и лфц наверняка тоже с первого выйдут
щленче с Ттх вполне по силам замахнуться на 2 место, если повезет.
асналу удачи в ЛЕ
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Роджерсу придется перед Баварией симульнуть роль Венгера. Бедолага
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EZ для чемпионов.
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Надеюсь на первое место будем мы....
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бидэээ борисооов
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радует, что хоть с Атлетико не сыграем в 1/8
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Как ты там на небесах ?....
(ответить)
МЮ в 1/8 точно. Удачи ЦСКА надеюсь будут вторые.
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В 1/8 английские клубы могут встречаться между собой?
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Курам не повезло, остальные инглиш команды с первого место должны выходить! Всем 5 клубам удачи в ЛЧ!!!
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Снова Испанские клубы раздавят английских "топов"
Севилья, Атлетико и реал позабавятся. Удачной охоты, Апл. Хэхх .. ..
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Жулик 6ля, я ж сказал когда Скротти вас простит, тогда вернусь, че ты ху1ню делаешь...
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