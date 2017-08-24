Пять английских команд узнали имена своих соперников по групповому этапу Лиги Чемпионов сезона 2017/18.

Пожалуй, наиболее благосклонным жребий оказался к "Манчестер Юнайтед", "Ливерпулю" и "Манчестер Сити". "Красные дьяволы" попали в один квартет с "Бенфикой", "Базелем" и ЦСКА. Мерсисайдцы получили возможность взять реванш у своего обидчика по прошлогоднему финалу Лиги Европы "Севильи", а также сразятся со "Спартаком" и "Марибором". "Горожане" поспорят с "Шахтером", "Наполи" и "Фейеноордом".



А вот "Челси" и "Тоттенхэму" достались непростые соперники. Компанию "синим" в Группе C составят "Атлетико", "Рома" и "Карабах". "Шпор" ожидают противостояния с "Реалом", дортмундской "Боруссией" и АПОЭЛом.



Добавим, что первые матчи группового этапа Лиги Чемпионов будут сыграны уже 12-13 сентября. Завершится эта стадия турнира 5-6 декабря.



Жеребьевка группового этапа Лиги Чемпионов сезона 2017/18



Группа A: "Бенфика" (Португалия), "Манчестер Юнайтед" (Англия), "Базель" (Швейцария), ЦСКА (Россия).



Группа B: "Бавария" (Германия), ПСЖ (Франция), "Андерлехт" (Бельгия), "Селтик" (Шотландия).



Группа C: "Челси" (Англия), "Атлетико" (Испания), "Рома" (Италия), "Карабах" (Азербайджан).



Группа D: "Ювентус" (Италия), "Барселона" (Испания), "Олимпиакос" (Греция), "Спортинг" (Португалия).



Группа E: "Спартак" (Россия), "Севилья"(Испания), "Ливерпуль" (Англия), "Марибор" (Словения).



Группа F: "Шахтер" (Украина), "Манчестер Сити" (Англия), "Наполи" (Италия), "Фейеноорд" (Голландия).



Группа G: "Монако" (Франция), "Порту" (Португалия), "Бешикташ" (Турция), "РБ Лейпциг" (Германия).



Группа H: "Реал" (Испания), "Боруссия Дортмунд" (Германия), "Тоттенхэм" (Англия), АПОЭЛ (Кипр).