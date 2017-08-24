Венгер подтвердил, что "Монако" не продаст Лемара в "Арсенал"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер подтвердил, что его клуб не сможет купить плеймейкера "Монако" Тома Лемара этим летом.

На протяжении всего лета Венгер охотился за своим соотечественником. По слухам, "канониры" сделали три предложения о покупке 21-летнего француза, однако все три раза "Монако" отвечал отказом.



По словам Арсена, он уже не надеется заполучить Лемара, поскольку "Монако" потерял слишком много звезд этим летом.



"Без шансов, потому что "Монако" закрыл перед нами дверь. У них все еще продолжается сага насчет Килиана Мбаппе и Фабиньо, вдобавок они уже потеряли Менди, Бернарду Силву и Бакайоко, поэтому "Монако" оказался в том положении, когда было решено закрыть дверь", — цитирует Венгера Daily Mirror.