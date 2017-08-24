Ульоа останется в "Лестере" до 2019 года
Нападающий "Лестера" Леонардо Ульоа заключил со своим клубом новый контракт на два года.
Ульоа провел на "Кинг Пауэр" три года после своего перехода из "Брайтона". В своем первом сезоне Леонардо помог "лисам" избежать вылета из Премьер-Лиги, а спустя год — выиграть ее.
В январе этого года Ульоа отчаянно порывался покинуть "Лестер" и даже грозился, что больше никогда не сыграет за клуб. Однако увольнение Клаудио Раньери и приход на тренерский мостик Крейга Шекспира заставили 31-летнего аргентинца передумать, а сегодня Леонардо и вовсе продлил сотрудничество с "лисами" до 2019 года.
"Я так счастлив, потому что я пережил ряд запоминающихся моментов с этим клубом, и благодаря этому я счастлив остаться здесь и помогать команде, наращивая историю клуба. Это важно для меня, и я рад новому двухлетнему контракту", — сообщил Ульоа.
24.08.2017 18:20
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Ёбырь спермю.
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кто это, блеать?
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