Ульоа останется в "Лестере" до 2019 года

Нападающий "Лестера" Леонардо Ульоа заключил со своим клубом новый контракт на два года.

Ульоа провел на "Кинг Пауэр" три года после своего перехода из "Брайтона". В своем первом сезоне Леонардо помог "лисам" избежать вылета из Премьер-Лиги, а спустя год — выиграть ее.



В январе этого года Ульоа отчаянно порывался покинуть "Лестер" и даже грозился, что больше никогда не сыграет за клуб. Однако увольнение Клаудио Раньери и приход на тренерский мостик Крейга Шекспира заставили 31-летнего аргентинца передумать, а сегодня Леонардо и вовсе продлил сотрудничество с "лисами" до 2019 года.



"Я так счастлив, потому что я пережил ряд запоминающихся моментов с этим клубом, и благодаря этому я счастлив остаться здесь и помогать команде, наращивая историю клуба. Это важно для меня, и я рад новому двухлетнему контракту", — сообщил Ульоа.