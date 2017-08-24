Погба: "Руни навсегда остается легендой"
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба признался, что скучает по бывшему капитану "дьяволов" Уэйну Руни, но уверен: англичанин навсегда останется клубной легендой.
Этим летом Уэйн завершил 13-летнее пребывание на "Олд Траффорд", в ходе которого успел 5 раз выиграть Премьер-Лигу, трижды стал обладателем Кубка Лиги, а также взял Лигу Чемпионов и Лигу Европы.
По словам Погба, он будет скучать по игроку, который накануне прервал международную карьеру, а теперь выступает за "Эвертон". Поль уверен, что Руни навсегда останется легендой для болельщиков МЮ.
"Вам всегда будет не хватать капитана и легенды клуба: он накопил невероятный опыт и выиграл множество трофеев. Уэйн - топовой футболист, который может в любой ситуации помочь команде и сделать ее сильнее".
"Молодые игроки берут с него пример, они пытаются у него учиться. Его уважают абсолютно все, а прямо сейчас он снова занимается любимым делом и получает удовольствие. Он классный парень и всегда будет легендой клуба", - сообщил Погба Sky Sports.
24.08.2017 18:00
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Великий! Легенда не только для МЮ, но и для всей сборной Англии
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В какой-то момент, со слов "Сочной Джени", Руни перестал опасаться того, что их связь обнаружится и даже пригласил ее на вечеринку "Манчестер Юнайтед". Этим он смутил свою любовницу (а при ее профессии чувство смущения, надо думать, большая редкость). Коллеги Уэйна по команде сами были очень удивлены поведением друга. А Майкл Оуэн, якобы, наблюдал за Руни с особым отвращением.
Стоит оговориться, что это уже не "первая ласточка" сексуального толка в биографии футболиста - в 2004-м его уличили в измене, и он признался, что и правда спал с 48-летней проституткой. Колин (тогда еще просто девушка Уэйна, а не жена) его простила и они зажили обычной жизнью.
даже предатель оуен смотрел на него с отвращением.
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Выгнали легенду и взяли калеку шведскага..)))
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