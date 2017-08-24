Погба: "Руни навсегда остается легендой"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба признался, что скучает по бывшему капитану "дьяволов" Уэйну Руни, но уверен: англичанин навсегда останется клубной легендой.

Этим летом Уэйн завершил 13-летнее пребывание на "Олд Траффорд", в ходе которого успел 5 раз выиграть Премьер-Лигу, трижды стал обладателем Кубка Лиги, а также взял Лигу Чемпионов и Лигу Европы.



По словам Погба, он будет скучать по игроку, который накануне прервал международную карьеру, а теперь выступает за "Эвертон". Поль уверен, что Руни навсегда останется легендой для болельщиков МЮ.



"Вам всегда будет не хватать капитана и легенды клуба: он накопил невероятный опыт и выиграл множество трофеев. Уэйн - топовой футболист, который может в любой ситуации помочь команде и сделать ее сильнее".



"Молодые игроки берут с него пример, они пытаются у него учиться. Его уважают абсолютно все, а прямо сейчас он снова занимается любимым делом и получает удовольствие. Он классный парень и всегда будет легендой клуба", - сообщил Погба Sky Sports.