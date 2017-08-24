Пикфорд, Магуайр и Чалоба вызваны в сборную Англии

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт объявил имена 28 игроков, вызванных на отборочные матчи к Чемпионату Мира 2018 годах против Мальты и Словакии.

Саутгейт оказал доверие трем игрокам, которые пока не имеют опыта выступлений за национальную команду. Речь идет о голкипере "Эвертона" Джордане Пикфорде, защитнике "Лестера" Харри Магуайре и полузащитнике "Уотфорда" Натаниэле Чалобе.



Даже легко заметить, что в списке из 28 имен нет нападающего "Эвертона" Уэйна Руни, который на текущей неделе объявил о завершении международной карьеры. Тем не менее, выбор игроков на атакующих позициях у англичан довольно богат.



Несмотря на невыразительный старт сезона и восемь пропущенных мячей в двух матчах за "Вест Хэм", голкипер Джо Харт сохранил свое место в сборной. Также вызов получил его одноклубник Аарон Крессуэлл, который может похвастать лишь двумя появлениями в футболке национальной команды.



Добавим, что 1 сентября англичане совершат выезд к Мальте, а спустя три дня примут на "Уэмбли" Словакию. В данный момент подопечные Саутгейта возглавляет свою отборочную группу, опережая ближайшего преследователя на два очка.



Игроки, вызванные в сборную Англии, на матчи против Мальты и Словакии



Голкиперы: Джо Харт ("Вест Хэм"), Джек Бутланд ("Стоук"), Джордан Пикфорд ("Эвертон"), Том Хитон ("Бернли").



Защитники: Райан Бертран ("Саутгемптон"), Аарон Крессуэлл ("Вест Хэм"), Гари Кэхилл ("Челси"), Фил Джонс, Крис Смоллинг (оба — "Манчестер Юнайтед"), Харри Магуайр ("Лестер"), Джон Стоунс, Кайл Уолкер (оба "Манчестер Сити"), Майкл Кин ("Эвертон"), Киран Триппьер ("Тоттенхэм").



Полузащитники: Эрик Дайер, Деле Алли (оба — "Тоттенхэм"), Натаниэль Чалоба ("Уотфорд"), Джейк Ливермор ("Вест Бромвич"), Джордан Хендерсон ("Ливерпуль"), Рахим Стерлинг ("Манчестер Сити"), Алекс Окслейд-Чемберлен ("Арсенал"), Джесси Лингард ("Манчестер Юнайтед").



Нападающие: Маркус Рэшфорд ("Манчестер Юнайтед"), Данни Уэлбек ("Арсенал"), Харри Кейн ("Тоттенхэм"), Джейми Варди ("Лестер"), Джермейн Дефо ("Борнмут"), Даниэль Старридж "(Ливерпуль").