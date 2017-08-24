Ибрагимович вернулся в "Юнайтед"
Златан Ибрагимович официально вернулся в "Манчестер Юнайтед", заключив новый однолетний контракт.
Напомним, Златан впервые присоединился к "красным дьяволам" прошлым летом, забив 28 голов до апреля, когда в матче Лиги Европы против "Андерлехта" получил тяжелую травму связок колена.
На протяжении процесса реабилитации клуб с "Олд Траффорд" всячески поддерживал 35-летнего шведа, и тот ответил взаимностью, согласившись вернуться в "Юнайтед", несмотря на ряд выгодных предложений из Америки и Азии.
Сегодня Ибрагимович заключил с "дьяволами" новый однолетний контракт и получил 10-й игровой номер. Таким образом, главному тренеру Жозе Моуриньо не придется ждать до января, чтобы дозаявить Златана — тот будет готов выйти на поле, сразу, как наберет форму.
"Мы рады, что Златан на пути к выздоровлению, а также мы одинаково рады, что его амбиции и опыт снова будут приносить нам пользу. Своим вкладом в прошлом сезоне он заслужил наше доверие, и мы будем терпеливо ждать его возвращения. У меня нет сомнений, что он сыграет важную роль во второй части сезона", — сообщил Моуриньо.
"Я вернулся закончить то, что начал. Мое намерение и намерение клуба всегда заключалось в том, чтобы остаться. Мне не терпится снова выйти на поле "Олд Траффорд", но я понимаю, что мне требуется время, чтобы подготовиться к этому. Я упорно тружусь и буду продолжать в том же духе, чтобы набрать как можно лучшую форму к моему возвращению на поле", — поведал Ибрагимович.
24.08.2017 16:40
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Последние комментарии:
-1 претендент на ушастого
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Збс. Во второй половине сезона пригодится.
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А ведь был шанс ЛЧ выиграть, теперь без шансов ...
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Лукаку и переоценёнка Рэшфорд могут идти нахой.
(ответить)
Как думаете, Челси сможет победить Эвертон?
У ирисок игра в обороне налажена, не было как таковой паники даже против МС на Этихаде. А они приедут играть к Челси, где Бернли забивал 3 гола.
Мне кажется, будет ничья.
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Этот наглый богохульник допрыгается.
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щас бы купить дерево мукаку за 140 млн чтобы потом усадить его на лавку, спермю в своем репертуаре
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24.08.2017 17:05 #
timanutd
Защитит титул.
Источник: http://fapl.ru/posts/56881/?c=1
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для авторитета в раздевалке
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Ибра выиграет АПЛ в этом году. Просто машина для трофеев.
(ответить)
"Таким образом, главному тренеру Жозе Моуриньо не придется ждать до января, чтобы дозаявить Златана "
Свободных агентов вне ТО заявлять можно.
(ответить)
Затащит титул.
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кек
вернет муму на их законное 6
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вот и сказке конец, да мукаке пиз....ц, лавка она широкая, как раз его ж.....а уместиться, а настоящему топу удачи
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«Я объединил их». Златан запостил фотку с дьяволом и собой в образе бога и отметил «МЮ»
Златан в своём репертуаре.)))
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подворот, подвороооооооооооооооооооооооооооооооооооот
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Состав ничего у Маура, должен выйграть чемпионат
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щас бы платить зп в 300к в неделю игроку лавки, мю такие л0хи что уже орать с них не хочется, это обыденность....а, они же еще и руни платят около 200к в неделю, а он тащит эвертон)
ахахаххххааха)
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вернулся..а то футболки линдорфа или как там этого ноунейма за 150$ чё то слабо лохам сектантам продавались
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Наконец-то появился достойный конкурент Лукаку за золотую бутсу.
Велком бэк, бог
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