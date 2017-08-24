Ибрагимович вернулся в "Юнайтед"

Златан Ибрагимович официально вернулся в "Манчестер Юнайтед", заключив новый однолетний контракт.

Напомним, Златан впервые присоединился к "красным дьяволам" прошлым летом, забив 28 голов до апреля, когда в матче Лиги Европы против "Андерлехта" получил тяжелую травму связок колена.



На протяжении процесса реабилитации клуб с "Олд Траффорд" всячески поддерживал 35-летнего шведа, и тот ответил взаимностью, согласившись вернуться в "Юнайтед", несмотря на ряд выгодных предложений из Америки и Азии.



Сегодня Ибрагимович заключил с "дьяволами" новый однолетний контракт и получил 10-й игровой номер. Таким образом, главному тренеру Жозе Моуриньо не придется ждать до января, чтобы дозаявить Златана — тот будет готов выйти на поле, сразу, как наберет форму.



"Мы рады, что Златан на пути к выздоровлению, а также мы одинаково рады, что его амбиции и опыт снова будут приносить нам пользу. Своим вкладом в прошлом сезоне он заслужил наше доверие, и мы будем терпеливо ждать его возвращения. У меня нет сомнений, что он сыграет важную роль во второй части сезона", — сообщил Моуриньо.



"Я вернулся закончить то, что начал. Мое намерение и намерение клуба всегда заключалось в том, чтобы остаться. Мне не терпится снова выйти на поле "Олд Траффорд", но я понимаю, что мне требуется время, чтобы подготовиться к этому. Я упорно тружусь и буду продолжать в том же духе, чтобы набрать как можно лучшую форму к моему возвращению на поле", — поведал Ибрагимович.