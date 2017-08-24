Ибрагимович вернулся в "Юнайтед"

Златан Ибрагимович Златан Ибрагимович официально вернулся в "Манчестер Юнайтед", заключив новый однолетний контракт.

Напомним, Златан впервые присоединился к "красным дьяволам" прошлым летом, забив 28 голов до апреля, когда в матче Лиги Европы против "Андерлехта" получил тяжелую травму связок колена.

На протяжении процесса реабилитации клуб с "Олд Траффорд" всячески поддерживал 35-летнего шведа, и тот ответил взаимностью, согласившись вернуться в "Юнайтед", несмотря на ряд выгодных предложений из Америки и Азии.

Сегодня Ибрагимович заключил с "дьяволами" новый однолетний контракт и получил 10-й игровой номер. Таким образом, главному тренеру Жозе Моуриньо не придется ждать до января, чтобы дозаявить Златана — тот будет готов выйти на поле, сразу, как наберет форму.

"Мы рады, что Златан на пути к выздоровлению, а также мы одинаково рады, что его амбиции и опыт снова будут приносить нам пользу. Своим вкладом в прошлом сезоне он заслужил наше доверие, и мы будем терпеливо ждать его возвращения. У меня нет сомнений, что он сыграет важную роль во второй части сезона", — сообщил Моуриньо.

"Я вернулся закончить то, что начал. Мое намерение и намерение клуба всегда заключалось в том, чтобы остаться. Мне не терпится снова выйти на поле "Олд Траффорд", но я понимаю, что мне требуется время, чтобы подготовиться к этому. Я упорно тружусь и буду продолжать в том же духе, чтобы набрать как можно лучшую форму к моему возвращению на поле", — поведал Ибрагимович.


Метки Ибрагимович, контракты, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 24.08.2017 16:40

Количество просмотров Просмотров: 2409

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Последние комментарии:




  1. spartan 24.08.2017 17:21 # spartan
    -1 претендент на ушастого

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  2. anti-skvozer 24.08.2017 17:21 # anti-skvozer
    Збс. Во второй половине сезона пригодится.

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  3. w1 24.08.2017 17:19 # w1
    А ведь был шанс ЛЧ выиграть, теперь без шансов ...

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  4. fc-zenit 24.08.2017 17:18 # fc-zenit
    Лукаку и переоценёнка Рэшфорд могут идти нахой.

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  5. ian 24.08.2017 17:17 # ian
    Как думаете, Челси сможет победить Эвертон?
    У ирисок игра в обороне налажена, не было как таковой паники даже против МС на Этихаде. А они приедут играть к Челси, где Бернли забивал 3 гола.
    Мне кажется, будет ничья.

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  6. asnural 24.08.2017 17:16 # asnural
    Этот наглый богохульник допрыгается.

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  7. bezviz 24.08.2017 17:14 # bezviz
    щас бы купить дерево мукаку за 140 млн чтобы потом усадить его на лавку, спермю в своем репертуаре

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  8. don-antonio 24.08.2017 17:09 # don-antonio
    24.08.2017 17:05 #
    timanutd

    Защитит титул.

    Источник: http://fapl.ru/posts/56881/?c=1

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  9. kuvalda 24.08.2017 17:07 # kuvalda
    для авторитета в раздевалке

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  10. ian 24.08.2017 17:06 # ian
    Ибра выиграет АПЛ в этом году. Просто машина для трофеев.

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  11. jt-26 24.08.2017 17:06 # jt-26
    "Таким образом, главному тренеру Жозе Моуриньо не придется ждать до января, чтобы дозаявить Златана "
    Свободных агентов вне ТО заявлять можно.

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  12. timanutd 24.08.2017 17:05 # timanutd
    Затащит титул.

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  13. electric 24.08.2017 17:04 # electric
    кек
    вернет муму на их законное 6

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  14. osivori 24.08.2017 17:03 # osivori
    вот и сказке конец, да мукаке пиз....ц, лавка она широкая, как раз его ж.....а уместиться, а настоящему топу удачи

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  15. sexan 24.08.2017 17:03 # sexan
    «Я объединил их». Златан запостил фотку с дьяволом и собой в образе бога и отметил «МЮ»
    Златан в своём репертуаре.)))

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  16. mancityman 24.08.2017 17:01 # mancityman
    подворот, подвороооооооооооооооооооооооооооооооооооот

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  17. mancunia-planet 24.08.2017 16:56 # mancunia-planet
    Состав ничего у Маура, должен выйграть чемпионат

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  18. bezviz 24.08.2017 16:55 # bezviz
    щас бы платить зп в 300к в неделю игроку лавки, мю такие л0хи что уже орать с них не хочется, это обыденность....а, они же еще и руни платят около 200к в неделю, а он тащит эвертон)
    ахахаххххааха)

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  19. frisby 24.08.2017 16:51 # frisby
    вернулся..а то футболки линдорфа или как там этого ноунейма за 150$ чё то слабо лохам сектантам продавались

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  20. januzaj00 24.08.2017 16:49 # januzaj00
    Наконец-то появился достойный конкурент Лукаку за золотую бутсу.
    Велком бэк, бог

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