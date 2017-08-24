Мейсон может завязать с футболом

Полузащитник "Халла" Райан Мейсон может завершить игровую карьеру, несмотря на то, что уже оправился от перелома черепа.

Напомним, что в январском матче против "Челси", когда "тигры" еще выступали в Премьер-Лиге, Мейсон неудачно столкнулся с капитаном "синих" Гари Кэхиллом. Врачи зафиксировали у Райана перелом черепа, но, к счастью, операция прошла успешно, и англичанин даже вернулся к занятиям.



Этим летом 26-летний Мейсон провел всю предсезонную подготовку с командой Леонида Слуцкого, однако врачи делятся диаметрально противоположным мнением насчет возвращения Райана в большой футбол.



Как сообщает Daily Mail, в понедельник Мейсон проведет обследование у третьего специалиста, после чего окончательно определится, завершать ему карьеру или нет.