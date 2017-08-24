Мейсон может завязать с футболом

Райан Мейсон Полузащитник "Халла" Райан Мейсон может завершить игровую карьеру, несмотря на то, что уже оправился от перелома черепа.

Напомним, что в январском матче против "Челси", когда "тигры" еще выступали в Премьер-Лиге, Мейсон неудачно столкнулся с капитаном "синих" Гари Кэхиллом. Врачи зафиксировали у Райана перелом черепа, но, к счастью, операция прошла успешно, и англичанин даже вернулся к занятиям.

Этим летом 26-летний Мейсон провел всю предсезонную подготовку с командой Леонида Слуцкого, однако врачи делятся диаметрально противоположным мнением насчет возвращения Райана в большой футбол.

Как сообщает Daily Mail, в понедельник Мейсон проведет обследование у третьего специалиста, после чего окончательно определится, завершать ему карьеру или нет.



Метки Мейсон, Халл

Автор foxmcfc   

Дата 24.08.2017 16:00

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  1. fc-zenit 24.08.2017 17:13 # fc-zenit
    Вот бы Кэхилл ещё и покпу так сломал....

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  2. osivori 24.08.2017 17:05 # osivori
    здоровья парню

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  3. skydreams 24.08.2017 17:00 # skydreams
    Расчет даунов сверху окончен, спасибо за участие. Мейсону здоровья

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  4. januzaj00 24.08.2017 16:52 # januzaj00
    А этот кэхилл ещё и кэп. Ну в принципе каков клуб, таков и кэп

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  5. sexan 24.08.2017 16:27 # sexan
    От этого ублюдка Кейхила одни проблемы.

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  6. muaxaxaxa 24.08.2017 16:24 # muaxaxaxa
    Еьанный пенс сломал потенциального топарика.

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  7. pautinho 24.08.2017 16:20 # pautinho
    Какахил - истинное лицо пинсов

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  8. liverfun 24.08.2017 16:14 # liverfun
    да, кехил многих поломал. тупой даун, совсем не думает о последствиях, когда летит в соперника

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  9. mancunia-planet 24.08.2017 16:03 # mancunia-planet
    Столкнулся с Кэкилом то, можно было и фото подобрать, а тут нигер.

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