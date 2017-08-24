Мейсон может завязать с футболом
Полузащитник "Халла" Райан Мейсон может завершить игровую карьеру, несмотря на то, что уже оправился от перелома черепа.
Напомним, что в январском матче против "Челси", когда "тигры" еще выступали в Премьер-Лиге, Мейсон неудачно столкнулся с капитаном "синих" Гари Кэхиллом. Врачи зафиксировали у Райана перелом черепа, но, к счастью, операция прошла успешно, и англичанин даже вернулся к занятиям.
Этим летом 26-летний Мейсон провел всю предсезонную подготовку с командой Леонида Слуцкого, однако врачи делятся диаметрально противоположным мнением насчет возвращения Райана в большой футбол.
Как сообщает Daily Mail, в понедельник Мейсон проведет обследование у третьего специалиста, после чего окончательно определится, завершать ему карьеру или нет.
24.08.2017 16:00
Просмотров: 1870
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Вот бы Кэхилл ещё и покпу так сломал....
(ответить)
здоровья парню
(ответить)
Расчет даунов сверху окончен, спасибо за участие. Мейсону здоровья
(ответить)
А этот кэхилл ещё и кэп. Ну в принципе каков клуб, таков и кэп
(ответить)
От этого ублюдка Кейхила одни проблемы.
(ответить)
Еьанный пенс сломал потенциального топарика.
(ответить)
Какахил - истинное лицо пинсов
(ответить)
да, кехил многих поломал. тупой даун, совсем не думает о последствиях, когда летит в соперника
(ответить)
Столкнулся с Кэкилом то, можно было и фото подобрать, а тут нигер.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий