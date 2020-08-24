Эванс перейдет в "Сити" на следующей неделе

Джонни Эванс На следующей неделе защитник "Вест Бромвича" Джонни Эванс все-таки перейдет в "Манчестер Сити", став очередным новичком "горожан".

На прошлой неделе клуб с "Этихад" выдвинул первое предложение о покупке 29-летнего североирландца, однако "дрозды" отказались от 18 миллионов фунтов и попросили куда больше.

Как сообщает Daily Mirror, "Вест Бромвич" так и не смог убедить Эванса остаться, потому выслушает новое предложение "Сити". На этот раз оно составит 30 миллионов фунтов.

По информации источника, клуб с "Хоторнс" устроит эта сумма: трансфер будет окончательно согласован на следующей неделе, когда закроется летнее трансферное окно.

Добавим, что в данный момент Эванс залечивает травму, из-за которой еще не выходил на поле в новом сезоне. Несмотря на это, Джонни получил приглашение из сборной Северной Ирландии на предстоящие матчи в сентябре.



Метки Вест Бромвич, Манчестер Сити, Эванс

Автор foxmcfc   

Дата 24.08.2017 15:00

Количество просмотров Просмотров: 1908

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Последние комментарии:




  1. frisby 24.08.2017 16:48 # frisby
    аккуратно так пАсцал на весь мю и всю их сраную историю. поводил фергюсону хуем по бровям. вуахахахахахаха

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  2. mcfc-fantactic 24.08.2017 16:27 # mcfc-fantactic
    Чужой среди своих, с..ка, пох сколько за этого скумопидорра, Пеп ты че творишь?

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  3. bonapaart 24.08.2017 16:17 # bonapaart
    Афера века)) эпического привозилу за 30 млн))

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  4. stakhanov 24.08.2017 16:12 # stakhanov
    ёбаная галя, пидарастия голландская, тварь
    не прощу улукбека, эванса

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  5. van-der-slav 24.08.2017 16:10 # van-der-slav
    Эта сделка будет лучше чем коутиньо в барсу
    А так пусть идет. Заработает явно. Но ржать с ситюков долго буду

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  6. chr1s8rown 24.08.2017 15:58 # chr1s8rown
    никакое уважение олд туалету

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  7. ezh28 24.08.2017 15:49 # ezh28
    Вот это бля новость !!!!!!!!!!!!!

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  8. mancityman 24.08.2017 15:49 # mancityman
    все плюют на помойку красную, даже воспитанники, понимают что Сити это элита.

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  9. heyoung 24.08.2017 15:35 # heyoung
    Карсава Джонни, автоголов только побольше щелкай

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  10. mancityman 24.08.2017 15:32 # mancityman
    Воспитанник му))

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  11. mancityman 24.08.2017 15:31 # mancityman
    Ну нахуя, ебаный в рот .

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  12. pistolero-lfc 24.08.2017 15:30 # pistolero-lfc
    в самом расцвете сил, капитан, британец. Сити очень дешево покупают его

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  13. narcot 24.08.2017 15:22 # narcot
    и посадит стоунза на бутылку

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  14. dragonishka 24.08.2017 15:17 # dragonishka
    Ухахаха.
    А Эванс пидар.

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  15. mancunia-planet 24.08.2017 15:15 # mancunia-planet
    воспитанник Манчестер Юнайтед

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  16. red-devil-4ever 24.08.2017 15:12 # red-devil-4ever
    30 лямов за Эванса. Пьюлис гений, главный аферист этого ТО.

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  17. tvinkovod 24.08.2017 15:03 # tvinkovod
    шитюков как лохов на бабло разводят просто изи

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  18. sj606 24.08.2017 15:02 # sj606
    лохи по жизни ©

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  19. liverpool-fan22 24.08.2017 15:01 # liverpool-fan22
    30 миллионов фунтов за 29-летнего Эванса. просто пиздeц

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