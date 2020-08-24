Эванс перейдет в "Сити" на следующей неделе
На следующей неделе защитник "Вест Бромвича" Джонни Эванс все-таки перейдет в "Манчестер Сити", став очередным новичком "горожан".
На прошлой неделе клуб с "Этихад" выдвинул первое предложение о покупке 29-летнего североирландца, однако "дрозды" отказались от 18 миллионов фунтов и попросили куда больше.
Как сообщает Daily Mirror, "Вест Бромвич" так и не смог убедить Эванса остаться, потому выслушает новое предложение "Сити". На этот раз оно составит 30 миллионов фунтов.
По информации источника, клуб с "Хоторнс" устроит эта сумма: трансфер будет окончательно согласован на следующей неделе, когда закроется летнее трансферное окно.
Добавим, что в данный момент Эванс залечивает травму, из-за которой еще не выходил на поле в новом сезоне. Несмотря на это, Джонни получил приглашение из сборной Северной Ирландии на предстоящие матчи в сентябре.
24.08.2017 15:00
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Последние комментарии:
аккуратно так пАсцал на весь мю и всю их сраную историю. поводил фергюсону хуем по бровям. вуахахахахахаха
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Чужой среди своих, с..ка, пох сколько за этого скумопидорра, Пеп ты че творишь?
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Афера века)) эпического привозилу за 30 млн))
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ёбаная галя, пидарастия голландская, тварь
не прощу улукбека, эванса
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Эта сделка будет лучше чем коутиньо в барсу
А так пусть идет. Заработает явно. Но ржать с ситюков долго буду
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никакое уважение олд туалету
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Вот это бля новость !!!!!!!!!!!!!
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все плюют на помойку красную, даже воспитанники, понимают что Сити это элита.
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Карсава Джонни, автоголов только побольше щелкай
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Воспитанник му))
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Ну нахуя, ебаный в рот .
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в самом расцвете сил, капитан, британец. Сити очень дешево покупают его
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и посадит стоунза на бутылку
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Ухахаха.
А Эванс пидар.
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воспитанник Манчестер Юнайтед
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30 лямов за Эванса. Пьюлис гений, главный аферист этого ТО.
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шитюков как лохов на бабло разводят просто изи
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лохи по жизни ©
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30 миллионов фунтов за 29-летнего Эванса. просто пиздeц
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