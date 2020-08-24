Эванс перейдет в "Сити" на следующей неделе

На следующей неделе защитник "Вест Бромвича" Джонни Эванс все-таки перейдет в "Манчестер Сити", став очередным новичком "горожан".

На прошлой неделе клуб с "Этихад" выдвинул первое предложение о покупке 29-летнего североирландца, однако "дрозды" отказались от 18 миллионов фунтов и попросили куда больше.



Как сообщает Daily Mirror, "Вест Бромвич" так и не смог убедить Эванса остаться, потому выслушает новое предложение "Сити". На этот раз оно составит 30 миллионов фунтов.



По информации источника, клуб с "Хоторнс" устроит эта сумма: трансфер будет окончательно согласован на следующей неделе, когда закроется летнее трансферное окно.



Добавим, что в данный момент Эванс залечивает травму, из-за которой еще не выходил на поле в новом сезоне. Несмотря на это, Джонни получил приглашение из сборной Северной Ирландии на предстоящие матчи в сентябре.