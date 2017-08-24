Светская хроника за четверг

"Челси" хочет купить Виргила Ван Дейка и Джейми Варди. "Барселона" вступила в переговоры с Виллианом. Криштиану Роналду может покинуть "Реал" до конца недели. Обзор слухов и сплетен английской прессы за четверг.

"Челси" улучшил до 35 миллионов фунтов свое предложение о покупке полузащитника "Арсенала" Алекса Окслейд-Чемберлена. (Daily Mirror)



Также "Челси" сохраняет интерес к защитнику "Саутгемптона" Виргилу Ван Дейку с нападающим "Лестера" Джейми Варди. (Daily Mirror)



"Барселона" вступила в переговоры с вингером "Челси" Виллианом. (France Football)



"Манчестер Юнайтед" просматривает защитника "Валенсии" Эсекьеля Гарая. (Super Deporte)



Нападающий Криштиану Роналду, которого регулярно связывают с возвращением в "Юнайтед", может покинуть "Реал" до конца недели. (El Pais)



"Ювентус" и "Ливерпуль" сошлись в битве за защитника "Шальке-04" Бенедикта Хеведеса. (Daily Mirror)



Однако Хеведес не заинтересован в смене клуба этим летом. (talkSPORT)



"Интер" уверен в сделке по аренде защитника "Манчестер Сити" Эльякима Мангала. (Corriere della Sera)



"Интер" сделал предложение "Арсеналу" об аренде защитника Шкодрана Мустафи с последующим выкупом. (Daily Mirror)



Нападающий "Интера" Стеван Йоветич отказался от перехода в "Брайтон". (talkSPORT)



"Тоттенхэм" сделает новое предложение насчет нападающего "Лацио" Кейты Бальде. (Corriere dello Sport)



Нападающий "Ньюкасла" Сим Де Йонг договаривается о возвращении в "Аякс". (Sky Sports)



"Вест Хэм" может переключиться на полузащитника "Сандерленда" Дидье Ндонга, если не договорится о покупке Вильяма Карвалью из "Спортинга". (Sunderland Echo)



"Астон Вилла" ведет переговоры об аренде полузащитника "Вест Хэма" Роберта Снодграсса. (Sky Sports)



"Стоук" хочет купить защитника "Брюгге" Бьорна Энгелса за 8.5 млн. фунтов. (Daily Mail)







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Тренер "Хоффенхайма" Юлиан Нагельсманн признал, что из-за сумасшедшей поддержки "Энфилда" его команда "суетилась как безголовые цыплята" в начале матча против "Ливерпуля". (Liverpool Echo)



Новичок "Сити" Бенжамен Менди получил парковочный штраф на 60 фунтов, оставив свой Ferrari стоимостью 250 тыс. фунтов в неположенном месте. (Daily Mail)



Болельщики из Англии выиграл 36 тыс. фунтов в букмекерской конторе Ladbrokes, поставив 5 фунтов на экспресс с победами "Астон Виллы", "Борнмута", "Кристал Пэлас", "Вест Бромвича", "Сандерленда" и "Бертона" в Кубке Лиги. Четыре гола в заключительные 10 минут этих матчей помогли ставке стать выигрышной. (Daily Mirror)