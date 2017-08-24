Алексис Санчес готов сыграть против "Ливерпуля"

Наставник "Арсенала" Арсен Венгер объявил, что нападающий Алексис Санчес набрал достаточную форму, чтобы сыграть против "Ливерпуля" в воскресенье.

Напомним, Алексис еще не провел ни одного матча в этом сезоне. Отпуск Санчеса был сдвинут из-за участия на Кубке Конфедераций со сборной Чили, затем его сразил грипп, а позже он получил растяжение брюшных мышц на тренировке.



Однако сейчас все эти проблемы остались позади, и 28-летний чилиец вернулся в форму. Венгер уверен, что спекуляции в прессе относительно интереса других клубов не помешают Санчесу выложиться на "Энфилде".



"Он очень упорно трудится, он сосредоточен и выкладывается абсолютно без остатка. Ему так сильно нравится играть в футбол, что иногда его сложно остановить, но он выглядит абсолютно готовым".



"Он всегда сосредоточен на своей работе, он любит играть в футбол, и я не думаю, что посторонние шумы чересчур его отвлекают. На этом уровне игроки привыкли к подобному. Некоторые справляются с этим лучше остальных, но я не думаю, что он слишком озабочен этими спекуляциями".



"Тот факт, что он вступает в заключительный год по своему контракту, не означает, что у нас нет шансов продлить с ним сотрудничество. В данный момент нам не удается это сделать, но мы просто хотим сосредоточиться на команде и не сильно вдаваться в ситуации отдельных игроков с их контрактами", — цитирует Венгера The Telegraph.