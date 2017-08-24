Алексис Санчес готов сыграть против "Ливерпуля"

Алексис Санчес Наставник "Арсенала" Арсен Венгер объявил, что нападающий Алексис Санчес набрал достаточную форму, чтобы сыграть против "Ливерпуля" в воскресенье.

Напомним, Алексис еще не провел ни одного матча в этом сезоне. Отпуск Санчеса был сдвинут из-за участия на Кубке Конфедераций со сборной Чили, затем его сразил грипп, а позже он получил растяжение брюшных мышц на тренировке.

Однако сейчас все эти проблемы остались позади, и 28-летний чилиец вернулся в форму. Венгер уверен, что спекуляции в прессе относительно интереса других клубов не помешают Санчесу выложиться на "Энфилде".

"Он очень упорно трудится, он сосредоточен и выкладывается абсолютно без остатка. Ему так сильно нравится играть в футбол, что иногда его сложно остановить, но он выглядит абсолютно готовым".

"Он всегда сосредоточен на своей работе, он любит играть в футбол, и я не думаю, что посторонние шумы чересчур его отвлекают. На этом уровне игроки привыкли к подобному. Некоторые справляются с этим лучше остальных, но я не думаю, что он слишком озабочен этими спекуляциями".

"Тот факт, что он вступает в заключительный год по своему контракту, не означает, что у нас нет шансов продлить с ним сотрудничество. В данный момент нам не удается это сделать, но мы просто хотим сосредоточиться на команде и не сильно вдаваться в ситуации отдельных игроков с их контрактами", — цитирует Венгера The Telegraph.


Метки Арсенал, Венгер, Санчес

Автор mihajlo   

Дата 24.08.2017 13:00

Количество просмотров Просмотров: 1363

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  1. sheef 24.08.2017 14:33 # sheef
    сделает колбасу по-деревенски (пальцем напиханную)

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  2. ezh28 24.08.2017 14:25 # ezh28
    Ну и какая разница?

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  3. mu-fc 24.08.2017 13:38 # mu-fc
    битва бастардов санчес вс коутиньо

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  4. lfc-in-my-heart 24.08.2017 13:23 # lfc-in-my-heart
    Как и в последние годы без особых проблем справимся с канонирами!

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  5. electric 24.08.2017 13:20 # electric
    разыбём сильнейший гейгуннерский состав без основных игроков

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  6. shimane 24.08.2017 13:04 # shimane
    каратель вернулся

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  7. heyoung 24.08.2017 13:02 # heyoung
    забьет?

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  8. guardian95 24.08.2017 13:01 # guardian95
    круто че..

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