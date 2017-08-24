"Челси" готов потратить 100 миллионов фунтов на Чемберлена, Дринкуотера и Баркли

В заключительную неделю летнего трансферного окна "Челси" надеется приобрести трех полузащитников сборной Англии: Алекса Окслейд-Чемберлена из "Арсенала", Данни Дринкуотера из "Лестера" и Росса Баркли из "Эвертона".

Ожидается, что сегодня 24-летний Окслейд-Чемберлен во время встречи с главным тренером "канониров" Арсеном Венгером сообщит, что не будет подписывать новый контракт и хочет принять предложение чемпионов Премьер-Лиги.



"Синие" достаточно давно контактируют с Алексом и готовы заплатить за него 35 миллионов фунтов, что является приличной суммой для игрока, чей действующий контракт истекает уже следующим летом.



Также "Челси" значительно продвинулся в переговорах о покупке 27-летнего Дринкуотера, которого "Лестер" оценил в 40 млн. фунтов. Данни заинтересован в переезде на "Стэмфорд Бридж", где он смог бы воссоединиться с Нголо Канте и стать заменой для ушедшего в "Манчестер Юнайтед" Неманьи Матича.



Кроме того, "синие" продолжают борьбу за Баркли. Отсутствие предложений насчет 23-летнего англичанина, его истекающий через год контракт и недавняя травма привели к снижению цены за Росса до 25 млн. фунтов.



Наконец, передает The Telegraph, "Челси" все еще может сделать свое предложение по левому защитнику "Ювентуса" Алексу Сандро, хотя на публику клуб из Турина говорит, что бразилец не продается.