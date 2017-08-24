Лионель Месси может достаться "Сити" бесплатно
Отец суперзвезды "Барселоны" Лионеля Месси общается со спортивным директором "Манчестер Сити" Чики Бегиристайном относительно переезда своего сына на "Этихад".
Еще в минувший уикенд в прессе появилась информация, что "горожане" вступили в контакт с представителями 30-летнего аргентинца, проведя очную встречу в одном из ресторанов Барселоны.
Развивая эту тему, The Sun в эксклюзивном материале сообщает, что сторону Лионеля в этих переговорах представляет его отец Хорхе. Месси-младший действительно сомневается в своем будущем на "Ноу Камп" и не уверен, что подпишет новый контракт, что был согласован еще в прошлом месяце.
Отметим, что в данный момент у Лионеля остается всего один год по действующему соглашению, которое предусматривает отступные в 263 миллиона фунтов. Учитывая столь высокую цену и приближающееся закрытие трансферного окна, переход Месси в "Сити" уже этим летом выглядит маловероятным.
Отлично это понимают и Хорхе Месси с Бегиристайном. Поэтому предметом их обсуждения является потенциальный трансфер в "Сити" следующим летом, когда Лионель станет свободным агентом, если так и не продлит свой контракт.
Добавим, "горожане" видятся Лионелю логичным вариантом продолжения карьеры, ведь именно на "Этихад" трудится экс-тренер "Барселоны" Хосеп Гвардиола, а также бывшие директора каталонского клуба Бегиристайн и Ферран Сориано.
24.08.2017 11:00
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Последние комментарии:
В Арсенал на место Алексиса
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интересно посмотреть на его перепасовки с Стерлингом, Сане и всяким гомном. А еще будет интересно посмотреть как условный Сток ему ноги оторвет при первой-же обводке.
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тут и Аснл может подключиться, предпочтительней чем шитюки всё-таки
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руководство у барсы ваще тупые) Хуже пенсов ей Богу! Как можно допустить, чтобы у Месси остался 1 год по контракту?
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это было бы замечательно. лучший игрок мира поиграет в апл. надеюсь сити сможет добазариться
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Если месси не подпишет новый контракт и след летом уйдет в Сити бесплатно, в путалонии будет взрыв пуканов
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Может, но не достанется.
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Ну да ну да, и Эмили Ратажковски мне даст бесплатно в таком случае
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