Лионель Месси может достаться "Сити" бесплатно

Лионель Месси Отец суперзвезды "Барселоны" Лионеля Месси общается со спортивным директором "Манчестер Сити" Чики Бегиристайном относительно переезда своего сына на "Этихад".

Еще в минувший уикенд в прессе появилась информация, что "горожане" вступили в контакт с представителями 30-летнего аргентинца, проведя очную встречу в одном из ресторанов Барселоны.

Развивая эту тему, The Sun в эксклюзивном материале сообщает, что сторону Лионеля в этих переговорах представляет его отец Хорхе. Месси-младший действительно сомневается в своем будущем на "Ноу Камп" и не уверен, что подпишет новый контракт, что был согласован еще в прошлом месяце.

Отметим, что в данный момент у Лионеля остается всего один год по действующему соглашению, которое предусматривает отступные в 263 миллиона фунтов. Учитывая столь высокую цену и приближающееся закрытие трансферного окна, переход Месси в "Сити" уже этим летом выглядит маловероятным.

Отлично это понимают и Хорхе Месси с Бегиристайном. Поэтому предметом их обсуждения является потенциальный трансфер в "Сити" следующим летом, когда Лионель станет свободным агентом, если так и не продлит свой контракт.

Добавим, "горожане" видятся Лионелю логичным вариантом продолжения карьеры, ведь именно на "Этихад" трудится экс-тренер "Барселоны" Хосеп Гвардиола, а также бывшие директора каталонского клуба Бегиристайн и Ферран Сориано.


Метки Барселона, Манчестер Сити, Месси

Автор mihajlo   

Дата 24.08.2017 11:00

Количество просмотров Просмотров: 3713

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  1. kily 24.08.2017 12:06 # kily
    В Арсенал на место Алексиса

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  2. denk 24.08.2017 11:43 # denk
    интересно посмотреть на его перепасовки с Стерлингом, Сане и всяким гомном. А еще будет интересно посмотреть как условный Сток ему ноги оторвет при первой-же обводке.

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  3. wengerrrro 24.08.2017 11:30 # wengerrrro
    тут и Аснл может подключиться, предпочтительней чем шитюки всё-таки

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  4. recyjoed 24.08.2017 11:28 # recyjoed
    руководство у барсы ваще тупые) Хуже пенсов ей Богу! Как можно допустить, чтобы у Месси остался 1 год по контракту?

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  5. liverfun 24.08.2017 11:27 # liverfun
    это было бы замечательно. лучший игрок мира поиграет в апл. надеюсь сити сможет добазариться

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  6. kara-balapan 24.08.2017 11:24 # kara-balapan
    Если месси не подпишет новый контракт и след летом уйдет в Сити бесплатно, в путалонии будет взрыв пуканов

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  7. sexan 24.08.2017 11:23 # sexan
    Может, но не достанется.

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  8. jerry-maguire 24.08.2017 11:02 # jerry-maguire
    Ну да ну да, и Эмили Ратажковски мне даст бесплатно в таком случае

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