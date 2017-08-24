Лионель Месси может достаться "Сити" бесплатно

Отец суперзвезды "Барселоны" Лионеля Месси общается со спортивным директором "Манчестер Сити" Чики Бегиристайном относительно переезда своего сына на "Этихад".

Еще в минувший уикенд в прессе появилась информация, что "горожане" вступили в контакт с представителями 30-летнего аргентинца, проведя очную встречу в одном из ресторанов Барселоны.



Развивая эту тему, The Sun в эксклюзивном материале сообщает, что сторону Лионеля в этих переговорах представляет его отец Хорхе. Месси-младший действительно сомневается в своем будущем на "Ноу Камп" и не уверен, что подпишет новый контракт, что был согласован еще в прошлом месяце.



Отметим, что в данный момент у Лионеля остается всего один год по действующему соглашению, которое предусматривает отступные в 263 миллиона фунтов. Учитывая столь высокую цену и приближающееся закрытие трансферного окна, переход Месси в "Сити" уже этим летом выглядит маловероятным.



Отлично это понимают и Хорхе Месси с Бегиристайном. Поэтому предметом их обсуждения является потенциальный трансфер в "Сити" следующим летом, когда Лионель станет свободным агентом, если так и не продлит свой контракт.



Добавим, "горожане" видятся Лионелю логичным вариантом продолжения карьеры, ведь именно на "Этихад" трудится экс-тренер "Барселоны" Хосеп Гвардиола, а также бывшие директора каталонского клуба Бегиристайн и Ферран Сориано.