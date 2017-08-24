Клопп вернется на трансферный рынок после выхода в Лигу Чемпионов

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп уверен, что попадание в Лигу Чемпионов сделает его клуб еще более привлекательным в глазах потенциальных новичков.

Накануне вечером мерсисайдский клуб забронировал за собой место в групповом этапе Лиги Чемпионов, легко разобравшись с немецким "Хоффенхаймом" в раунде плей-офф. По сумме двух встреч "Ливерпуль" не оставил живого места на сопернике, победив с общим счетом 6:3.



Клопп уверен, что теперь "красные" станут еще более привлекательными в глазах потенциальных новичков. Также Юрген надеется, что выход в Лигу Чемпионов убедит Филиппе Коутиньо остаться на "Энфилде".



"Когда ты начинаешь диалог (с потенциальными новичками), они часто говорят: "Если вы выйдете в Лигу Чемпионов, это будет весьма интересно. Даже если вы пытаетесь продлить контракт с игроком своей команды, он повторяет эти же слова: "Я хочу играть в Лиге Чемпионов".



"Услышав это, я задумываюсь: "Что за брехня, это твоя работа, ты должен играть футбол вместе с нами, независимо от того, участвуем мы в Лиге Чемпионов или нет". И вот почему я так рад, что мы все вместе добились этой цели. Работа, проделанная нам за последние 14 месяцев, окупилась сполна", - сообщил Клопп The Guardian.