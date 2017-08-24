Клопп вернется на трансферный рынок после выхода в Лигу Чемпионов

Юрген Клопп Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп уверен, что попадание в Лигу Чемпионов сделает его клуб еще более привлекательным в глазах потенциальных новичков.

Накануне вечером мерсисайдский клуб забронировал за собой место в групповом этапе Лиги Чемпионов, легко разобравшись с немецким "Хоффенхаймом" в раунде плей-офф. По сумме двух встреч "Ливерпуль" не оставил живого места на сопернике, победив с общим счетом 6:3.

Клопп уверен, что теперь "красные" станут еще более привлекательными в глазах потенциальных новичков. Также Юрген надеется, что выход в Лигу Чемпионов убедит Филиппе Коутиньо остаться на "Энфилде".

"Когда ты начинаешь диалог (с потенциальными новичками), они часто говорят: "Если вы выйдете в Лигу Чемпионов, это будет весьма интересно. Даже если вы пытаетесь продлить контракт с игроком своей команды, он повторяет эти же слова: "Я хочу играть в Лиге Чемпионов".

"Услышав это, я задумываюсь: "Что за брехня, это твоя работа, ты должен играть футбол вместе с нами, независимо от того, участвуем мы в Лиге Чемпионов или нет". И вот почему я так рад, что мы все вместе добились этой цели. Работа, проделанная нам за последние 14 месяцев, окупилась сполна", - сообщил Клопп The Guardian.



Метки Клопп, Ливерпуль

Автор foxmcfc   

Дата 24.08.2017 10:00

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  1. suarezov 24.08.2017 11:11 # suarezov
    Ни слова про трансферы, и про Коут

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  2. gringo1990 24.08.2017 10:53 # gringo1990
    Че то много статей про этот красный недоклуб из Мерсисайда

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  3. mutruefan1989 24.08.2017 10:45 # mutruefan1989
    Да куда еще более привлекательным, и так все топеры туда бегут по одному зову хардметальского))

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  4. psycho1 24.08.2017 10:18 # psycho1
    Физропп до сих пор думает, что дело в ЛЧ, а не в его позорной репутации. Кого он за 2 с лишним года привлёк в свой клуб как тренер? Клавана с Вейналдумом?

    "Также источник сообщает, что главный тренер мерсисайдцев Юрген Клоппп "ни капли не нравится" бразильцу и подталкивает того "к открытой войне".

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  5. pistolero-lfc 24.08.2017 10:12 # pistolero-lfc
    наконец-то трансферы! ждём вон дейка тогда

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  6. recyjoed 24.08.2017 10:11 # recyjoed
    Топчики подъедут
    Наивно ждем Ван Дейка и Горецку.

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  7. melwood-lfc 24.08.2017 10:00 # melwood-lfc
    наконец то придет ВВД и обосрется похлеще Байи

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