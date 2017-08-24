Клопп вернется на трансферный рынок после выхода в Лигу Чемпионов
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп уверен, что попадание в Лигу Чемпионов сделает его клуб еще более привлекательным в глазах потенциальных новичков.
Накануне вечером мерсисайдский клуб забронировал за собой место в групповом этапе Лиги Чемпионов, легко разобравшись с немецким "Хоффенхаймом" в раунде плей-офф. По сумме двух встреч "Ливерпуль" не оставил живого места на сопернике, победив с общим счетом 6:3.
Клопп уверен, что теперь "красные" станут еще более привлекательными в глазах потенциальных новичков. Также Юрген надеется, что выход в Лигу Чемпионов убедит Филиппе Коутиньо остаться на "Энфилде".
"Когда ты начинаешь диалог (с потенциальными новичками), они часто говорят: "Если вы выйдете в Лигу Чемпионов, это будет весьма интересно. Даже если вы пытаетесь продлить контракт с игроком своей команды, он повторяет эти же слова: "Я хочу играть в Лиге Чемпионов".
"Услышав это, я задумываюсь: "Что за брехня, это твоя работа, ты должен играть футбол вместе с нами, независимо от того, участвуем мы в Лиге Чемпионов или нет". И вот почему я так рад, что мы все вместе добились этой цели. Работа, проделанная нам за последние 14 месяцев, окупилась сполна", - сообщил Клопп The Guardian.
24.08.2017 10:00
Просмотров: 2129
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Ни слова про трансферы, и про Коут
(ответить)
Че то много статей про этот красный недоклуб из Мерсисайда
(ответить)
Да куда еще более привлекательным, и так все топеры туда бегут по одному зову хардметальского))
(ответить)
Физропп до сих пор думает, что дело в ЛЧ, а не в его позорной репутации. Кого он за 2 с лишним года привлёк в свой клуб как тренер? Клавана с Вейналдумом?
"Также источник сообщает, что главный тренер мерсисайдцев Юрген Клоппп "ни капли не нравится" бразильцу и подталкивает того "к открытой войне".
(ответить)
наконец-то трансферы! ждём вон дейка тогда
(ответить)
Топчики подъедут
Наивно ждем Ван Дейка и Горецку.
(ответить)
наконец то придет ВВД и обосрется похлеще Байи
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий