В ожидании жеребьевки группового этапа Лиги Чемпионов

Представляющие Англию "Челси", "Тоттенхэм", "Манчестер Сити", "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед" находится в ожидании жеребьевки группового раунда Лиги Чемпионов сезона 2017/18, что пройдет сегодня вечером.

Напомним, на сей раз Англия представлена в элитном европейском турнире сразу пятью участниками: четырьмя лучшими командами прошлого сезона Премьер-Лиги, а также победителем Лиги Европы в лице "Юнайтед".



"Челси", как победитель Премьер-Лиги, попал в первую корзину вместе с семью другими чемпионами сильнейших национальных лиг Европы. "Сити" и "Юнайтед" благодаря своему высокому рейтингу расположились во второй корзине, а "Тоттенхэм" и "Ливерпуль" переигравший в квалификации "Хоффенхайм", довольствуются местами в третьей.



Как это обычно бывает, на групповом этапе исключены встречи команд из одной страны. Таким образом, все пятеро представителей Премьер-Лиги гарантированно окажутся в разных квартетах.



Добавим, что групповой этап стартует 12-13 сентября и завершится 5-6 декабря.



Распределение команд по корзинам перед жеребьевкой группового этапа Лиги Чемпионов



Корзина 1: "Реал" (Испания), "Бавария" (Германия), "Челси" (Англия), "Ювентус" (Италия), "Бенфика" (Португалия), "Монако" (Франция), "Спартак" (Россия), "Шахтер" (Украина).



Корзина 2: "Барселона" (Испания), "Атлетико" (Испания), ПСЖ (Франция), "Боруссия Дортмунд" (Германия), "Севилья" (Испания), "Манчестер Сити" (Англия), "Порту" (Португалия), "Манчестер Юнайтед" (Англия).



Корзина 3: "Наполи" (Италия), "Тоттенхэм" (Англия), "Базель" (Швейцария), "Олимпиакос" (Греция), "Андерлехт" (Бельгия), "Ливерпуль" (Англия), "Рома" (Италия), "Бешикташ" (Турция).



Корзина 4: "Селтик" (Шотландия), ЦСКА (Россия), "Карабах" (Азербайджан), "Спортинг" (Португалия), АПОЭЛ (Кипр), "Фейеноорд" (Голландия), "Марибор" (Словения), "РБ Лейпциг" (Германия).