Жеребьевка 3-го раунда Кубка Лиги

Кубок Лиги В четверг утром в Пекине состоялась жеребьевка 3-го раунда Кубка Лиги. К борьбе за трофей присоединились семеро команд, представляющих Англию в еврокубках.

Как известно, во 2-м раунде Премьер-Лиги недосчиталась трех своих представителей: "Уотфорд", "Ньюкасл" и "Саутгемптон" проиграли соперникам ниже классом и выбыли из турнира. Зато 17 других команд высшего дивизиона продолжают — или только начинают — свой путь в соревновании.

В результате жеребьевки нескольким представителям Премьер-Лиги предстоит сыграть друг с другом: "Вест Бромвичу" с "Манчестер Сити", "Лестеру" с "Ливерпулем", "Кристал Пэлас" с "Хаддерсфилдом", "Борнмуту" с "Брайтоном".

Добавим, матчи 3-го раунда Кубка Лиги будут сыграны на неделе, стартующей 18 сентября.

Жеребьевка 3-го раунда Кубка Лиги

Вест Бромвич — Манчестер Сити
Эвертон — Сандерленд
Лестер — Ливерпуль
Манчестер Юнайтед — Бертон
Брентфорд — Норвич
Вулверхэмптон — Бристоль Роверс
Бернли — Лидс
Арсенал — Донкастер
Бристоль Сити — Стоук
Рединг — Суонси
Астон Вилла — Мидлсбро
Челси — Ноттингем Форест
Вест Хэм — Болтон
Кристал Пэлас — Хаддерсфилд
Тоттенхэм — Барнсли / Дерби
Борнмут — Брайтон


Метки жеребьевка, Кубок Лиги

Автор mihajlo   

Дата 24.08.2017 08:00

Количество просмотров Просмотров: 2076

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  1. shimane 24.08.2017 08:59 # shimane
    весь фапель ждет всоса заднеприводных обоссанцев от лесников

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  2. sterling07 24.08.2017 08:48 # sterling07
    Не повезло с жеребьевкой синей помойке chelsea, попался соперник намного титулованнее и с более богатой историей. Хотя так можно сказать про половину из этих клубов

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  3. sexan 24.08.2017 08:36 # sexan
    Нормально.

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  4. akadam 24.08.2017 08:24 # akadam
    "Лестер" должен выставить оптимальный состав. Значит, и Клопп будет стараться пройти "лис".
    Предполагаю:
    --------Ориги
    Вудберн--Груич--Салах
    ----Вейналдум-Джан
    Морен-Ловрен-Гомес-Арнольд
    ---------Кариус

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  5. theunion 24.08.2017 08:16 # theunion
    Как же смачно говногунеры отсосут у Донкастера. ФК Жопаболь 0 - 3 Донкастер. Аве Задний Привод!

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  6. pistolero-lfc 24.08.2017 08:15 # pistolero-lfc
    Лестер снова вылетят из кубков, чтобы сконцентрироваться на АПЛ

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  7. raka-eve 24.08.2017 08:09 # raka-eve
    Эвертон будет со своим дублем играть по сути. Макгиди, Вон, Овьедо, Гибсон, Родвелл, в аренде еще Браунинг и Гэллоуэй

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  8. gunars 24.08.2017 08:05 # gunars
    такс, почитаем!

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  9. arsland 24.08.2017 08:04 # arsland
    Изи катка для Арсенала

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  10. wengerrrro 24.08.2017 08:04 # wengerrrro
    Арсенал — Донкастер
    топ, изи 2ой состав.
    на главную давай

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  11. gunars 24.08.2017 08:04 # gunars
    все сс*т на гпенсов, ахахаха)

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