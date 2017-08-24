В четверг утром в Пекине состоялась жеребьевка 3-го раунда Кубка Лиги. К борьбе за трофей присоединились семеро команд, представляющих Англию в еврокубках.

Как известно, во 2-м раунде Премьер-Лиги недосчиталась трех своих представителей: "Уотфорд", "Ньюкасл" и "Саутгемптон" проиграли соперникам ниже классом и выбыли из турнира. Зато 17 других команд высшего дивизиона продолжают — или только начинают — свой путь в соревновании.



В результате жеребьевки нескольким представителям Премьер-Лиги предстоит сыграть друг с другом: "Вест Бромвичу" с "Манчестер Сити", "Лестеру" с "Ливерпулем", "Кристал Пэлас" с "Хаддерсфилдом", "Борнмуту" с "Брайтоном".



Добавим, матчи 3-го раунда Кубка Лиги будут сыграны на неделе, стартующей 18 сентября.



Жеребьевка 3-го раунда Кубка Лиги



Вест Бромвич — Манчестер Сити

Эвертон — Сандерленд

Лестер — Ливерпуль

Манчестер Юнайтед — Бертон

Брентфорд — Норвич

Вулверхэмптон — Бристоль Роверс

Бернли — Лидс

Арсенал — Донкастер

Бристоль Сити — Стоук

Рединг — Суонси

Астон Вилла — Мидлсбро

Челси — Ноттингем Форест

Вест Хэм — Болтон

Кристал Пэлас — Хаддерсфилд

Тоттенхэм — Барнсли / Дерби

Борнмут — Брайтон