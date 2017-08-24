Жеребьевка 3-го раунда Кубка Лиги
В четверг утром в Пекине состоялась жеребьевка 3-го раунда Кубка Лиги. К борьбе за трофей присоединились семеро команд, представляющих Англию в еврокубках.
Как известно, во 2-м раунде Премьер-Лиги недосчиталась трех своих представителей: "Уотфорд", "Ньюкасл" и "Саутгемптон" проиграли соперникам ниже классом и выбыли из турнира. Зато 17 других команд высшего дивизиона продолжают — или только начинают — свой путь в соревновании.
В результате жеребьевки нескольким представителям Премьер-Лиги предстоит сыграть друг с другом: "Вест Бромвичу" с "Манчестер Сити", "Лестеру" с "Ливерпулем", "Кристал Пэлас" с "Хаддерсфилдом", "Борнмуту" с "Брайтоном".
Добавим, матчи 3-го раунда Кубка Лиги будут сыграны на неделе, стартующей 18 сентября.
Жеребьевка 3-го раунда Кубка Лиги
Вест Бромвич — Манчестер Сити
Эвертон — Сандерленд
Лестер — Ливерпуль
Манчестер Юнайтед — Бертон
Брентфорд — Норвич
Вулверхэмптон — Бристоль Роверс
Бернли — Лидс
Арсенал — Донкастер
Бристоль Сити — Стоук
Рединг — Суонси
Астон Вилла — Мидлсбро
Челси — Ноттингем Форест
Вест Хэм — Болтон
Кристал Пэлас — Хаддерсфилд
Тоттенхэм — Барнсли / Дерби
Борнмут — Брайтон
24.08.2017 08:00
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Последние комментарии:
весь фапель ждет всоса заднеприводных обоссанцев от лесников
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Не повезло с жеребьевкой синей помойке chelsea, попался соперник намного титулованнее и с более богатой историей. Хотя так можно сказать про половину из этих клубов
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Нормально.
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"Лестер" должен выставить оптимальный состав. Значит, и Клопп будет стараться пройти "лис".
Предполагаю:
--------Ориги
Вудберн--Груич--Салах
----Вейналдум-Джан
Морен-Ловрен-Гомес-Арнольд
---------Кариус
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Как же смачно говногунеры отсосут у Донкастера. ФК Жопаболь 0 - 3 Донкастер. Аве Задний Привод!
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Лестер снова вылетят из кубков, чтобы сконцентрироваться на АПЛ
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Эвертон будет со своим дублем играть по сути. Макгиди, Вон, Овьедо, Гибсон, Родвелл, в аренде еще Браунинг и Гэллоуэй
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такс, почитаем!
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Изи катка для Арсенала
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Арсенал — Донкастер
топ, изи 2ой состав.
на главную давай
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все сс*т на гпенсов, ахахаха)
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