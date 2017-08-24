Рамос: "Мне нравится английское судейство"

Защитник "Реала" Серхио Рамос заявил, что работа рефери в Премьер-Лиге является для него образцом судейства.

В воскресенье против "Депортиво" Рамос заработал свою 18-ю красную карточку в рамках Ла Лиги, что является повторением рекорда дивизиона. Готовясь к очередной дисквалификации, Серхио посоветовал испанским арбитрам брать пример со своих коллег из Англии.



"В некоторых вещах нам нужно больше ориентироваться на английский футбол, чаще позволяя игрокам продолжать игру. Их система мне нравится больше. Да и в Европе рефери более толерантны".



"Я не согласен со своей второй желтой карточкой, это было слишком строго, но я уважаю мнение рефери. У меня не было злого умысла, я просто удерживал равновесие, однако любые событие является для тебя уроком", — цитирует Рамоса Sky Sports.