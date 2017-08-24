Коутиньо может выступить перед прессой из-за нежелания "Ливерпуля" отпускать его в "Барселону"

Полузащитник "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо задумывается о том, чтобы последовать примеру нападающего "Челси" Диего Косты и публично заявить о своем желании покинуть клуб.

Этим летом "Барселона" сделала уже три предложения о покупке Коутиньо и, как поговаривают, готовит четвертое в размере 138 миллионов фунтов. Меж тем, сам Филиппе подал прошение о трансфере, но при этом публично никак не комментирует свои предпочтения.



Отсутствие прогресса в переговорах двух клубов подталкивает 25-летнего бразильца, отчаянно жаждущего уехать в "Барселону", к радикальному шагу. Как передает Yahoo Sport UK, вскоре Коутиньо может выступить перед прессой и рассказать, как он несчастлив в "Ливерпуле".



Ожидается, что к этой тактике Филиппе прибегнет в том случае, если "красные" отклонят и четвертое предложение испанского гранда.



"Коутиньо готов заявить, что "Ливерпуль" делает его жизнь несчастной, и что он хочет уйти. Он очень терпелив, но в конце концов у игрока есть право уйти из клуба — и именно так он и хочет поступить", — утверждает источник, посвященный в процесс переговоров.



Также источник сообщает, что главный тренер мерсисайдцев Юрген Клоппп "ни капли не нравится" бразильцу и подталкивает того "к открытой войне".