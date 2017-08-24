Коутиньо может выступить перед прессой из-за нежелания "Ливерпуля" отпускать его в "Барселону"

Филиппе Коутиньо Полузащитник "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо задумывается о том, чтобы последовать примеру нападающего "Челси" Диего Косты и публично заявить о своем желании покинуть клуб.

Этим летом "Барселона" сделала уже три предложения о покупке Коутиньо и, как поговаривают, готовит четвертое в размере 138 миллионов фунтов. Меж тем, сам Филиппе подал прошение о трансфере, но при этом публично никак не комментирует свои предпочтения.

Отсутствие прогресса в переговорах двух клубов подталкивает 25-летнего бразильца, отчаянно жаждущего уехать в "Барселону", к радикальному шагу. Как передает Yahoo Sport UK, вскоре Коутиньо может выступить перед прессой и рассказать, как он несчастлив в "Ливерпуле".

Ожидается, что к этой тактике Филиппе прибегнет в том случае, если "красные" отклонят и четвертое предложение испанского гранда.

"Коутиньо готов заявить, что "Ливерпуль" делает его жизнь несчастной, и что он хочет уйти. Он очень терпелив, но в конце концов у игрока есть право уйти из клуба — и именно так он и хочет поступить", — утверждает источник, посвященный в процесс переговоров.

Также источник сообщает, что главный тренер мерсисайдцев Юрген Клоппп "ни капли не нравится" бразильцу и подталкивает того "к открытой войне".


Метки Барселона, Клопп, Коутиньо, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 24.08.2017 06:00

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Последние комментарии:




  1. iroquez 24.08.2017 08:40 # iroquez
    Клуб крыс, только пидоры за него болеют.

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  2. compton 24.08.2017 08:32 # compton
    Не факт что это правда "источник, посвященный в процесс переговоров" кто это вообще такой? Не делайте поспешных выводов, вот откажет Ливерпуль 4 раз и если Фил что-то заявит в прессе, тогда и будем его поливать грязью. А верить каким-то левым источникам, это как верить бабкам на лавке, т.е. подтверждать свои не очень высокий интеллект

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  3. contrario 24.08.2017 08:14 # contrario
    в суде не хочет выступить?)

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  4. pistolero-lfc 24.08.2017 07:59 # pistolero-lfc
    очень, очень жаль, что ситуация складывается таким образом!

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  5. fupler 24.08.2017 07:22 # fupler
    короче бразилы такие бразилы, им бы только не работать!!!!

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  6. reeker 24.08.2017 07:18 # reeker
    Очередная струя на колбасников.

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  7. liverfun 24.08.2017 07:13 # liverfun
    чет слабенькие вбросы в последнее время. у испанцев похоже уже агония, раз такую херню заказывают прессе

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  8. ars-lover 24.08.2017 07:01 # ars-lover
    Очень несчастлив, что аж контракт новый на 5 лет подписал

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  9. van-der-slav 24.08.2017 06:58 # van-der-slav
    Он подписал контракт? Подписал. Че он теперь ноет и недоволен? Как будто условия контракта должен выполнять только клуб а еще должен слушать желание игрока. Бред полный. Много хотят игроки уже. Пусть сидит тут до окончания, хочет он этого или нет. Будет знать как выебываться

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  10. melwood-lfc 24.08.2017 06:41 # melwood-lfc
    щас бы продлевать контракт на 5 лет и говорить о том, шо хочет стать легендой копа
    а потом кукарекать
    даже сварес так не куярил)

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  11. deathshot19 24.08.2017 06:21 # deathshot19
    Потом прощения у фанатов просить будет.

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  12. lpool14 24.08.2017 06:07 # lpool14
    нифига, никоим образом нельзя проигрывать эту битву барсе, а то вечно у них такие методы - заставляют игроков самих просить трансфер, конфликтовать с клубом и тд. пусть почувствуют что они не центр вселенной

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  13. abekesh-84 24.08.2017 06:05 # abekesh-84
    Да продайте это говно уже. Пусть вон нытикам валить, раз так ноет

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