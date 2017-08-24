Коутиньо может выступить перед прессой из-за нежелания "Ливерпуля" отпускать его в "Барселону"
Полузащитник "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо задумывается о том, чтобы последовать примеру нападающего "Челси" Диего Косты и публично заявить о своем желании покинуть клуб.
Этим летом "Барселона" сделала уже три предложения о покупке Коутиньо и, как поговаривают, готовит четвертое в размере 138 миллионов фунтов. Меж тем, сам Филиппе подал прошение о трансфере, но при этом публично никак не комментирует свои предпочтения.
Отсутствие прогресса в переговорах двух клубов подталкивает 25-летнего бразильца, отчаянно жаждущего уехать в "Барселону", к радикальному шагу. Как передает Yahoo Sport UK, вскоре Коутиньо может выступить перед прессой и рассказать, как он несчастлив в "Ливерпуле".
Ожидается, что к этой тактике Филиппе прибегнет в том случае, если "красные" отклонят и четвертое предложение испанского гранда.
"Коутиньо готов заявить, что "Ливерпуль" делает его жизнь несчастной, и что он хочет уйти. Он очень терпелив, но в конце концов у игрока есть право уйти из клуба — и именно так он и хочет поступить", — утверждает источник, посвященный в процесс переговоров.
Также источник сообщает, что главный тренер мерсисайдцев Юрген Клоппп "ни капли не нравится" бразильцу и подталкивает того "к открытой войне".
24.08.2017 06:00
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Последние комментарии:
Клуб крыс, только пидоры за него болеют.
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Не факт что это правда "источник, посвященный в процесс переговоров" кто это вообще такой? Не делайте поспешных выводов, вот откажет Ливерпуль 4 раз и если Фил что-то заявит в прессе, тогда и будем его поливать грязью. А верить каким-то левым источникам, это как верить бабкам на лавке, т.е. подтверждать свои не очень высокий интеллект
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в суде не хочет выступить?)
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очень, очень жаль, что ситуация складывается таким образом!
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короче бразилы такие бразилы, им бы только не работать!!!!
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Очередная струя на колбасников.
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чет слабенькие вбросы в последнее время. у испанцев похоже уже агония, раз такую херню заказывают прессе
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Очень несчастлив, что аж контракт новый на 5 лет подписал
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Он подписал контракт? Подписал. Че он теперь ноет и недоволен? Как будто условия контракта должен выполнять только клуб а еще должен слушать желание игрока. Бред полный. Много хотят игроки уже. Пусть сидит тут до окончания, хочет он этого или нет. Будет знать как выебываться
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щас бы продлевать контракт на 5 лет и говорить о том, шо хочет стать легендой копа
а потом кукарекать
даже сварес так не куярил)
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Потом прощения у фанатов просить будет.
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нифига, никоим образом нельзя проигрывать эту битву барсе, а то вечно у них такие методы - заставляют игроков самих просить трансфер, конфликтовать с клубом и тд. пусть почувствуют что они не центр вселенной
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Да продайте это говно уже. Пусть вон нытикам валить, раз так ноет
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