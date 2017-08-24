2-й раунд Кубка Лиги. Матчи среды

В среду вечером были сыграны заключительные матчи 2-го раунда Кубка Лиги. Из борьбы за трофей выбыли "Ньюкасл" и "Саутгемптон".

Если "Бернли", "Вест Хэм", "Хаддерсфилд" и "Стоук" справились со своими соперниками ниже классом, то от "сорок" со "святыми" удача отвернулась в этот вечер. Первые в экстра-таймах проиграли "Ноттингем Форест (2:3), а вторым капитулировали перед "Вулверхэмптоном" (0:2).



Добавим, жеребьевка 3-го раунда Кубка Лиги пройдет в четверг утром. С этой стадии в турнире стартуют клубы Премьер-Лиги, представляющие Англию в еврокубках.



"Блэкберн" — "Бернли" — 0:2 (0:2)



Голы: Корк 27, Брэйди 45.



"Челтенхэм" — "Вест Хэм" — 0:2 (0:2)



Голы: Сако 40, Айю 43.



"Ньюкасл" — "Ноттингем Форест" — 2:3 (2:2) после экстра-таймов



Голы: Митрович 3, Ааронс 45 — Каммингс 29, 31, Уолкер 97.



"Саутгемптон" — "Вулверхэмптон" — 0:2 (0:0)



Голы: Батт 67, Уилсон 87.



"Стоук" — "Рочдейл" — 4:0 (3:0)



Голы: Аллен 16, 42, Крауч 29, Собхи 80.



"Хаддерсфилд" — "Ротерхэм" — 2:1 (0:1)



Голы: Биллинг 52 (пен), Лолли 54 — Аджейи 1.