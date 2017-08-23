"Ливерпуль" снова обыграл "Хоффенхайм" и вышел в групповой этап Лиги Чемпионов

Роберто Фирмино "Ливерпуль" станет пятым представителем Премьер-Лиги на групповом этапе Лиги Чемпионов после того, как в ответном квалификационном матче переиграл "Хоффенхайм" со счетом 4:2.

Главный тренер "красных" Юрген Клопп выпустил тех же 11 игроков, что и на первый матч, оставив в запасе Эндрю Робертсона, ярко дебютировавшего за клуб в Премьер-Лиге.

Хозяева "Энфилда" вполне могли открыть счет уже в первые три минуты. Сперва Мохамед Салах пробил головой мимо после неудачного удара Трента Александер-Арнольда со штрафного, а затем Садио Мане не реализовал выход один на один.

"Ливерпуль" смотрелся гораздо увереннее и на 10-й минуте все-таки открыл счет. Мане снова убежал в прорыв, но на сей раз притормозил и сделал передачу пяткой в штрафную на Эмре Джана, который поразил ближний угол ворот — 1:0.

Для гостей мало что изменилось — им по-прежнему требовалось забивать дважды, однако поймавшие кураж хозяева не подумали останавливаться. На 18-й минуте Роберто Фирмино вывел на удар по центру штрафной Джорджиньо Вейналдума. Голландец попал в штангу, но мяч отскочил прямо на Салаха, который не имел права промахнуться — 2:0.

Спустя три минуты счет и вовсе стал разгромным. Мане снова повторил свой трюк пяткой, сделав передачу на Фирмино, а тот набросил мяч к дальней штанге на свободного Джана — 3:0.

Третий гол привел "Хоффенхайм" в чувство и одновременно слегка расслабил "красных". Если Серж Гнабри свой момент упустил, не попав в створ, то Марк Ут на 28-й минуте оказался точен, пробив низом с правого края штрафной площади в дальний угол ворот — 3:1. Спешивший назад в оборону Альберто Морено не успел накрыть вышедшего на замену игрока.

После пропущенного гола "Ливерпуль" вернул тотальный контроль над игрой, а Салах и Джан вполне могли восстановить прежнюю разницу в счете, но свои моменты не использовали.

Во втором тайме "красные" по-прежнему владели инициативой, но действовали уже не так бесшабашно и оборонялись гораздо лучше. "Хоффенхайм" практически не сопротивлялся, позволяя сопернику регулярно создавать моменты у своих ворот.

На 63-й минуте хозяева, наконец, воспользовались одним из своих шансов. Джордан Хендерсон смело пошел в отбор на защитника, завладел мячом, а затем вывел на пустой угол ворот Фирмино — 4:1.

Все, что удалось гостям в остатке матча, это отыграть один гол. Сандро Вагнер мощно пробил головой после навеса с левого фланга — 4:2. На этом команды и успокоились.

При поддержке "Энфилда" команда Юргена Клоппа уверенно решила задачу по выходу в групповой этап Лиги Чемпионов, просто размазав своего соперника в первые 20 минут. Таким образом, Премьер-Лига будет представлена в элитном европейском турнире пятью участниками.

"Ливерпуль" (Англия) — "Хоффенхайм" (Германия) — 4:2 (3:1) по сумме двух матчей — 6:3

Голы: Джан 10, 21, Салах 18, Фирмино 63 — Ут 28, Вагнер 78.

"Ливерпуль": Миньоле, Александер-Арнольд (Гомес 65), Ловрен, Матип, Морено, Хендерсон, Джан (Милнер 70), Вейналдум, Салах, Мане (Клаван 88), Фирмино.

"Хоффенхайм": Бауманн, Кадержабек (Толян 64), Нордтвейт (Ут 24), Хюбнер, Гайгер, Фогт, Гнабри (Салаи 56), Демирбай, Цубер, Крамарич, Вагнер.

Предупреждения: Хендерсон — Кадержабек, Гайгер, Фогт, Хюбнер.


Метки Ливерпуль, Лига Чемпионов, обзор матча, Хоффенхайм

Автор mihajlo   

Дата 23.08.2017 23:35

Количество просмотров Просмотров: 1747

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. reeker 24.08.2017 00:07 # reeker
    Молодцы, поздравляю.

    (ответить)

  2. midland-mu 24.08.2017 00:05 # midland-mu
    Отлично. С победой!

    (ответить)

  3. fakekafake 24.08.2017 00:03 # fakekafake
    https://vk.com/video-515998_456239459

    (ответить)

  4. mdfjvnlabngmlas 24.08.2017 00:03 # mdfjvnlabngmlas
    щас бы купить за 60кк бегунка и жаловаться на его никчемность.
    сковзеры поражают с каждым днем все больше.

    (ответить)

  5. blackdreamer 23.08.2017 23:59 # blackdreamer
    полузащита лютейшее дно
    хендерсон копетан пассив , в конце что то прибавил матча
    вейналдум ебано дно - новый лукас лейва а команде
    защита как всегда - типичные клаваны
    симон держит марку - первые 2 удара в створ банка
    сезон будет опять клоунады
    борьба за 6 место
    хоть в этом сезоне фланги ожили и на том спасибо
    новый тренер оценит когда разгонит пол команды ебаны днарей которых собирали ласт 5 лет

    (ответить)

  6. bezviz 23.08.2017 23:56 # bezviz
    хофенхайм разочаровал, они даже не боролись за место в лч, не достойны, мы увидели уровень немецких команд, они все так играют, без страсти - не интересны! ливер с такой защитой будет пускать очень много, салах жесть тупой бегунок

    колбасники радовались попаданию в лч так как пенсы победе в ЛЧ, кек))

    (ответить)

  7. spartan 23.08.2017 23:56 # spartan
    Тухель отменяется

    (ответить)

  8. pistolero-lfc 23.08.2017 23:53 # pistolero-lfc
    Всех с победой красные братья!!
    Ливерпуль в Лиге Чемпионов! Наконец-то к нам теперь пойдут ТОП игроки!
    Клопп-ТОП!!

    (ответить)

  9. calvin-harris 23.08.2017 23:52 # calvin-harris
    Всех с победой!)
    инва!
    Уря)

    (ответить)

  10. sausage 23.08.2017 23:51 # sausage
    С Лигой чемпионов вас, красные! В своём стиле отыграли. Салах - тупой бегунок, классический пример этого определения.

    (ответить)

  11. webb 23.08.2017 23:51 # webb
    Ну эт пздц изи было, ну совсем прям.

    (ответить)

  12. rayclemence 23.08.2017 23:50 # rayclemence
    А что, отсосы всех мастей фапла не поздравляют? Али не рады?

    (ответить)

  13. electric 23.08.2017 23:49 # electric
    с днем рожденья меня чуваки!!!!

    (ответить)

  14. skychnie-oboi 23.08.2017 23:49 # skychnie-oboi
    Если бы ЛФК не встал после 3-0, то могли бы и разьебашить 6-0.А так уже стало скучно унижать молодого физрученка.Только с немецкой солидарности Клоп дал шанс уйти этому выскочке не с унизительным разгромом.

    Всех братьев колбасников с ЛЧ!

    (ответить)

  15. wengerrrro 23.08.2017 23:46 # wengerrrro
    Реал, ПСЖ, Ливерпуль, Селтик
    Челси, Барселона, Наполи, Карабах
    Ювентус, Юнайтед, Базель, Спортинг
    Бавария, Тоттенхэм, Атлетико, АПОЭЛ
    ждем

    (ответить)

  16. liverpoolfan94 23.08.2017 23:45 # liverpoolfan94
    Все это карма фузруку, пусть скажет как же дерьмого играл хоф

    (ответить)

  17. gerrard08 23.08.2017 23:44 # gerrard08
    даже хз с чем можно сравнить хофен. дворняги, выскочки, лохи..но они точно не заслужили пройти в лч.
    соревноваться с Клопом в романтизме будет только конченый коуч, ибо единственный шанс Нагильмана был - замуроваться в своей штрафной как это делает Маур и молиться на ошибку игроков ЛФК. Но куй там был.
    4-2(6-3) это конечно пиздато с точки зрения результата и прохода в группу, но по игре это скорее Хофен обоссался и раздвинул ноги, чем ЛФК разгромил. Понятно что счёт вызывает эйфарию, и что щас в принципе будет не актуально критиковать игроков, но такие твари как Мурена и Ловрен не должны быть игроками старта. Желательно вообще не должны быть игроками лфк.
    Фирма мом, Мане хорош, остальные более-менее.
    ЮНВА!

    (ответить)

  18. fakekafake 23.08.2017 23:43 # fakekafake
    Хофенхайм поздравляет сборную Украины по Донбассу с выходом в полуфинал.

    (ответить)

  19. reams 23.08.2017 23:43 # reams
    с победой
    надеюсь они все силы оставили на поле

    (ответить)

  20. katy-perry 23.08.2017 23:43 # katy-perry
    Поздравляю
    спартана, вебба, оспрея, саусеаджа, герарда, ливерфана, контарио, гаврила

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: