"Ливерпуль" снова обыграл "Хоффенхайм" и вышел в групповой этап Лиги Чемпионов
"Ливерпуль" станет пятым представителем Премьер-Лиги на групповом этапе Лиги Чемпионов после того, как в ответном квалификационном матче переиграл "Хоффенхайм" со счетом 4:2.
Главный тренер "красных" Юрген Клопп выпустил тех же 11 игроков, что и на первый матч, оставив в запасе Эндрю Робертсона, ярко дебютировавшего за клуб в Премьер-Лиге.
Хозяева "Энфилда" вполне могли открыть счет уже в первые три минуты. Сперва Мохамед Салах пробил головой мимо после неудачного удара Трента Александер-Арнольда со штрафного, а затем Садио Мане не реализовал выход один на один.
"Ливерпуль" смотрелся гораздо увереннее и на 10-й минуте все-таки открыл счет. Мане снова убежал в прорыв, но на сей раз притормозил и сделал передачу пяткой в штрафную на Эмре Джана, который поразил ближний угол ворот — 1:0.
Для гостей мало что изменилось — им по-прежнему требовалось забивать дважды, однако поймавшие кураж хозяева не подумали останавливаться. На 18-й минуте Роберто Фирмино вывел на удар по центру штрафной Джорджиньо Вейналдума. Голландец попал в штангу, но мяч отскочил прямо на Салаха, который не имел права промахнуться — 2:0.
Спустя три минуты счет и вовсе стал разгромным. Мане снова повторил свой трюк пяткой, сделав передачу на Фирмино, а тот набросил мяч к дальней штанге на свободного Джана — 3:0.
Третий гол привел "Хоффенхайм" в чувство и одновременно слегка расслабил "красных". Если Серж Гнабри свой момент упустил, не попав в створ, то Марк Ут на 28-й минуте оказался точен, пробив низом с правого края штрафной площади в дальний угол ворот — 3:1. Спешивший назад в оборону Альберто Морено не успел накрыть вышедшего на замену игрока.
После пропущенного гола "Ливерпуль" вернул тотальный контроль над игрой, а Салах и Джан вполне могли восстановить прежнюю разницу в счете, но свои моменты не использовали.
Во втором тайме "красные" по-прежнему владели инициативой, но действовали уже не так бесшабашно и оборонялись гораздо лучше. "Хоффенхайм" практически не сопротивлялся, позволяя сопернику регулярно создавать моменты у своих ворот.
На 63-й минуте хозяева, наконец, воспользовались одним из своих шансов. Джордан Хендерсон смело пошел в отбор на защитника, завладел мячом, а затем вывел на пустой угол ворот Фирмино — 4:1.
Все, что удалось гостям в остатке матча, это отыграть один гол. Сандро Вагнер мощно пробил головой после навеса с левого фланга — 4:2. На этом команды и успокоились.
При поддержке "Энфилда" команда Юргена Клоппа уверенно решила задачу по выходу в групповой этап Лиги Чемпионов, просто размазав своего соперника в первые 20 минут. Таким образом, Премьер-Лига будет представлена в элитном европейском турнире пятью участниками.
"Ливерпуль" (Англия) — "Хоффенхайм" (Германия) — 4:2 (3:1) по сумме двух матчей — 6:3
Голы: Джан 10, 21, Салах 18, Фирмино 63 — Ут 28, Вагнер 78.
"Ливерпуль": Миньоле, Александер-Арнольд (Гомес 65), Ловрен, Матип, Морено, Хендерсон, Джан (Милнер 70), Вейналдум, Салах, Мане (Клаван 88), Фирмино.
"Хоффенхайм": Бауманн, Кадержабек (Толян 64), Нордтвейт (Ут 24), Хюбнер, Гайгер, Фогт, Гнабри (Салаи 56), Демирбай, Цубер, Крамарич, Вагнер.
Предупреждения: Хендерсон — Кадержабек, Гайгер, Фогт, Хюбнер.
23.08.2017 23:35
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Последние комментарии:
Молодцы, поздравляю.
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Отлично. С победой!
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(ответить)
щас бы купить за 60кк бегунка и жаловаться на его никчемность.
сковзеры поражают с каждым днем все больше.
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полузащита лютейшее дно
хендерсон копетан пассив , в конце что то прибавил матча
вейналдум ебано дно - новый лукас лейва а команде
защита как всегда - типичные клаваны
симон держит марку - первые 2 удара в створ банка
сезон будет опять клоунады
борьба за 6 место
хоть в этом сезоне фланги ожили и на том спасибо
новый тренер оценит когда разгонит пол команды ебаны днарей которых собирали ласт 5 лет
(ответить)
хофенхайм разочаровал, они даже не боролись за место в лч, не достойны, мы увидели уровень немецких команд, они все так играют, без страсти - не интересны! ливер с такой защитой будет пускать очень много, салах жесть тупой бегунок
колбасники радовались попаданию в лч так как пенсы победе в ЛЧ, кек))
(ответить)
Тухель отменяется
(ответить)
Всех с победой красные братья!!
Ливерпуль в Лиге Чемпионов! Наконец-то к нам теперь пойдут ТОП игроки!
Клопп-ТОП!!
(ответить)
Всех с победой!)
инва!
Уря)
(ответить)
С Лигой чемпионов вас, красные! В своём стиле отыграли. Салах - тупой бегунок, классический пример этого определения.
(ответить)
Ну эт пздц изи было, ну совсем прям.
(ответить)
А что, отсосы всех мастей фапла не поздравляют? Али не рады?
(ответить)
с днем рожденья меня чуваки!!!!
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Если бы ЛФК не встал после 3-0, то могли бы и разьебашить 6-0.А так уже стало скучно унижать молодого физрученка.Только с немецкой солидарности Клоп дал шанс уйти этому выскочке не с унизительным разгромом.
Всех братьев колбасников с ЛЧ!
(ответить)
Реал, ПСЖ, Ливерпуль, Селтик
Челси, Барселона, Наполи, Карабах
Ювентус, Юнайтед, Базель, Спортинг
Бавария, Тоттенхэм, Атлетико, АПОЭЛ
ждем
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Все это карма фузруку, пусть скажет как же дерьмого играл хоф
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даже хз с чем можно сравнить хофен. дворняги, выскочки, лохи..но они точно не заслужили пройти в лч.
соревноваться с Клопом в романтизме будет только конченый коуч, ибо единственный шанс Нагильмана был - замуроваться в своей штрафной как это делает Маур и молиться на ошибку игроков ЛФК. Но куй там был.
4-2(6-3) это конечно пиздато с точки зрения результата и прохода в группу, но по игре это скорее Хофен обоссался и раздвинул ноги, чем ЛФК разгромил. Понятно что счёт вызывает эйфарию, и что щас в принципе будет не актуально критиковать игроков, но такие твари как Мурена и Ловрен не должны быть игроками старта. Желательно вообще не должны быть игроками лфк.
Фирма мом, Мане хорош, остальные более-менее.
ЮНВА!
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Хофенхайм поздравляет сборную Украины по Донбассу с выходом в полуфинал.
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с победой
надеюсь они все силы оставили на поле
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Поздравляю
спартана, вебба, оспрея, саусеаджа, герарда, ливерфана, контарио, гаврила
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