"Ливерпуль" снова обыграл "Хоффенхайм" и вышел в групповой этап Лиги Чемпионов

"Ливерпуль" станет пятым представителем Премьер-Лиги на групповом этапе Лиги Чемпионов после того, как в ответном квалификационном матче переиграл "Хоффенхайм" со счетом 4:2.

Главный тренер "красных" Юрген Клопп выпустил тех же 11 игроков, что и на первый матч, оставив в запасе Эндрю Робертсона, ярко дебютировавшего за клуб в Премьер-Лиге.



Хозяева "Энфилда" вполне могли открыть счет уже в первые три минуты. Сперва Мохамед Салах пробил головой мимо после неудачного удара Трента Александер-Арнольда со штрафного, а затем Садио Мане не реализовал выход один на один.



"Ливерпуль" смотрелся гораздо увереннее и на 10-й минуте все-таки открыл счет. Мане снова убежал в прорыв, но на сей раз притормозил и сделал передачу пяткой в штрафную на Эмре Джана, который поразил ближний угол ворот — 1:0.



Для гостей мало что изменилось — им по-прежнему требовалось забивать дважды, однако поймавшие кураж хозяева не подумали останавливаться. На 18-й минуте Роберто Фирмино вывел на удар по центру штрафной Джорджиньо Вейналдума. Голландец попал в штангу, но мяч отскочил прямо на Салаха, который не имел права промахнуться — 2:0.



Спустя три минуты счет и вовсе стал разгромным. Мане снова повторил свой трюк пяткой, сделав передачу на Фирмино, а тот набросил мяч к дальней штанге на свободного Джана — 3:0.



Третий гол привел "Хоффенхайм" в чувство и одновременно слегка расслабил "красных". Если Серж Гнабри свой момент упустил, не попав в створ, то Марк Ут на 28-й минуте оказался точен, пробив низом с правого края штрафной площади в дальний угол ворот — 3:1. Спешивший назад в оборону Альберто Морено не успел накрыть вышедшего на замену игрока.



После пропущенного гола "Ливерпуль" вернул тотальный контроль над игрой, а Салах и Джан вполне могли восстановить прежнюю разницу в счете, но свои моменты не использовали.



Во втором тайме "красные" по-прежнему владели инициативой, но действовали уже не так бесшабашно и оборонялись гораздо лучше. "Хоффенхайм" практически не сопротивлялся, позволяя сопернику регулярно создавать моменты у своих ворот.



На 63-й минуте хозяева, наконец, воспользовались одним из своих шансов. Джордан Хендерсон смело пошел в отбор на защитника, завладел мячом, а затем вывел на пустой угол ворот Фирмино — 4:1.



Все, что удалось гостям в остатке матча, это отыграть один гол. Сандро Вагнер мощно пробил головой после навеса с левого фланга — 4:2. На этом команды и успокоились.



При поддержке "Энфилда" команда Юргена Клоппа уверенно решила задачу по выходу в групповой этап Лиги Чемпионов, просто размазав своего соперника в первые 20 минут. Таким образом, Премьер-Лига будет представлена в элитном европейском турнире пятью участниками.



"Ливерпуль" (Англия) — "Хоффенхайм" (Германия) — 4:2 (3:1) по сумме двух матчей — 6:3



Голы: Джан 10, 21, Салах 18, Фирмино 63 — Ут 28, Вагнер 78.



"Ливерпуль": Миньоле, Александер-Арнольд (Гомес 65), Ловрен, Матип, Морено, Хендерсон, Джан (Милнер 70), Вейналдум, Салах, Мане (Клаван 88), Фирмино.



"Хоффенхайм": Бауманн, Кадержабек (Толян 64), Нордтвейт (Ут 24), Хюбнер, Гайгер, Фогт, Гнабри (Салаи 56), Демирбай, Цубер, Крамарич, Вагнер.



Предупреждения: Хендерсон — Кадержабек, Гайгер, Фогт, Хюбнер.