Владельцы "Сити" завершили сделку по приобретению доли в "Жироне"

City Football Group, родительская компания "Манчестер Сити", официально завершила сделку по приобретению 44.3% акций клуба испанской Ла Лиги "Жироны".

Точно такую же долю — 44.3% — приобрела компания Girona Football Group, принадлежащая Пере Гвардиоле, брату главного тренера "горожан" Хосепа Гвардиолы. Оставшимися акциями владеет ассоциация болельщиков "Жироны".



Как сообщает The Guardian, эта сделка уже была ратифицирована испанскими властями. Таким образом, "Жирона", впервые за 87 последних лет выступающая в Ла Лиге, стала очередным клубом в портфолио CFG.



Напомним, помимо "Жироны" и "Манчестер Сити", CFG целиком или частично владеет "Нью-Йорк Сити" из США, "Мельбурн Сити" из Австралии, "Йокогама Ф Маринос" из Японии и "Атлетико Торке" из Уругвая.



Сотрудничество "Сити" с "Жироной" уже проявилось в том, что Гвардиола смог отправить на свою родину набираться опыта пятерых молодых игроков: Пабло Маффео, Алеша Гарсию, Дугласа Луиса, Марлоса Морено и Ларри Кайоде. А на прошлой неделе две команды даже провели товарищеский матч, завершившийся минимальным поражением "горожан".



Ожидается, что на этом CFG не остановится и продолжит свою глобальную экспансию покупкой одного из клубов Китая.