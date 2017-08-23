"Тоттенхэм" завершил приобретение Давинсона Санчеса

"Тоттенхэм" официально завершил приобретение центрального защитника "Аякса" Давинсона Санчеса. Сделка оценивается в 42 миллиона фунтов, включая бонусы.

О достигнутой договоренности с "Аяксом" относительно компенсации за Санчеса "шпоры" объявили еще на прошлой неделе. Несмотря на опасения, что игрока могут попытаться перехватить клубы вроде "Реала" и "Челси", трансфер все-таки состоялся.



21-летний колумбиец с успехом прошел медицинское обследование и получил разрешение на работу в Англии, после чего заключил с "Тоттенхэмом" контракт на шесть лет и получил "шестерку" в качестве игрового номера.



Таким образом, Санчес стал всего лишь вторым новичком команды Маурисио Почеттино этим летом, после голкипера Пауло Гассаниги, чей переход из "Саутгемптона" был оформлен ранее текущим днем.



Добавим, что Давинсон провел в "Аяксе" лишь один год, будучи купленным за 4.5 млн. фунтов. В прошлом сезоне Санчес получил солидный опыт выступлений на европейской арене, добравшись с клубом из Амстердама до финала Лиги Европы и уступив там "Манчестер Юнайтед".