Грей и Слимани останутся в "Лестере"

Наставник "Лестера" Крейг Шекспир заявил, что вингер Демарай Грей и нападающий Ислам Слимани не покинут клуб этим летом.

Накануне вечером Грей и Слимани помогли "лисам" одержать победу 1:4 над "Шеффилд Юнайтед" и выйти в 3-й раунд Кубка Лиги. Демарай открыл счет в этом матче, а Ислам оформил дубль.



Еще одним голом в составе "Лестера" отметился Ахмед Муса. Шекспир ожидает, что все трое этих игроков, которых пресса не устает сватать в другие клубы, останутся в его обойме.



"Нам было важно дать периферийным игрокам или тем, что не играл на старте сезона, некоторое игровое время. Когда ты даешь им такую возможность, то надеешься на правильную отдачу".



"Думаю, отдача была очень хорошей. Эти игроки являются частью команды, и так будет и дальше", — цитирует Шекспира Sky Sports.