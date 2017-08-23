"Суонси" купил Сэма Клукаса

"Суонси" начал тратить деньги, вырученные с продаже Гульфи Сигурдссона, оформив переход полузащитника "Халла" Сэма Клукаса примерно за 16.5 миллионов фунтов.

Клукас был одним из лучших игроков "Халла" в прошлом сезоне, несмотря на выбывание "тигров" из Премьер-Лиги. В прессе даже ходили слухи, что Сэм рассматривается как кандидат на вызов в сборную Англии.



В этом сезоне 26-летний полузащитник успел сыграть уже три матча в Чемпионшипе, однако от шанса вернуться в Премьер-Лигу Сэм не смог отказаться. Сегодня Клукас заключил с "лебедями" контракт на четыре года.



Таким образом, Клукас, до перехода в "Халл" в 2015 году успевший поиграть в клубах низших дивизионов, стал третьим новичком "Суонси" этим летом после Роке Месы и Тэмми Абрахэма.



