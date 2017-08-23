Агент исключает переход Кандревы в "Челси"

Агент полузащитника "Интера" Антонио Кандревы выразил уверенность, что его клиент не перейдет в "Челси" этим летом.

В свое время главному тренеру "Челси" Антонио Конте довелось поработать с Кандревой в сборной Италии, поэтому интерес "синих" к опытному игроку не выглядит случайным.



Однако агент Федерико Пасторелло не верит в воссоединение Конте и Кандревы. Представитель 30-летнего полузащитника, забившего шесть голов и отдавшего 10 результативных передач в прошлом сезоне Серии А, убежден, что Антонио продолжит выступать за "Интер".



"Кандрева уверен, что останется в "Интере". Его желание заключается в том, чтобы продолжать выступать за "Интер", и Спаллетти говорил то же самое".



"Поэтому я убежден, что этот сезон он проведет в "Интере". Однако это правда, что в январе "Челси" хотел заполучить его", — сообщил Пасторелло Rai.