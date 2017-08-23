Венгер выделил трех лидеров "Арсенала"
Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер уверен, что у "канониров" есть сразу три лидера: Петр Чех, Пер Мертезакер и Лоран Косьелни.
После гостевого поражения от "Стоука" (1:0) в минувшие выходные в прессе вновь заговорили об отсутствии характера у "канониров". Венгер считает, что критики ошибаются — в его команде есть сразу три лидера.
"У нас много лидеров. Возможно, современный уклад жизни повлиял на какие-то лидерские качества: сейчас игроки лучше информированы и лучше разбираются в тактике".
"Теперь нельзя выстроить команду вокруг одного или двух человек. Если говорить непосредственно про нас, то лидерами я бы назвал Мертезакера, Косьелни и Чеха. Ответственность переходит от одного к другому", - цитирует Венгера Viasat.
23.08.2017 18:00
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Последние комментарии:
Чех - это понятно, его в Челси научили быть лидером, но эти двое, он серьезно?))
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Бле леоль, хоть бы не озвучивал ))
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бгг. Ахахахах. Азазазаза.пхахпхпвхааххп
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печально раз такие лидеры
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