Венгер выделил трех лидеров "Арсенала"

Арсен Венгер Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер уверен, что у "канониров" есть сразу три лидера: Петр Чех, Пер Мертезакер и Лоран Косьелни.

После гостевого поражения от "Стоука" (1:0) в минувшие выходные в прессе вновь заговорили об отсутствии характера у "канониров". Венгер считает, что критики ошибаются — в его команде есть сразу три лидера.

"У нас много лидеров. Возможно, современный уклад жизни повлиял на какие-то лидерские качества: сейчас игроки лучше информированы и лучше разбираются в тактике".

"Теперь нельзя выстроить команду вокруг одного или двух человек. Если говорить непосредственно про нас, то лидерами я бы назвал Мертезакера, Косьелни и Чеха. Ответственность переходит от одного к другому", - цитирует Венгера Viasat.



Метки Арсенал, Венгер

Автор foxmcfc   

Дата 23.08.2017 18:00

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  1. second005 23.08.2017 18:20 # second005
    Чех - это понятно, его в Челси научили быть лидером, но эти двое, он серьезно?))

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  2. webb 23.08.2017 18:14 # webb
    Бле леоль, хоть бы не озвучивал ))

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  3. muaxaxaxa 23.08.2017 18:13 # muaxaxaxa
    бгг. Ахахахах. Азазазаза.пхахпхпвхааххп

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  4. van-der-slav 23.08.2017 18:09 # van-der-slav
    печально раз такие лидеры

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