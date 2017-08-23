Венгер выделил трех лидеров "Арсенала"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер уверен, что у "канониров" есть сразу три лидера: Петр Чех, Пер Мертезакер и Лоран Косьелни.

После гостевого поражения от "Стоука" (1:0) в минувшие выходные в прессе вновь заговорили об отсутствии характера у "канониров". Венгер считает, что критики ошибаются — в его команде есть сразу три лидера.



"У нас много лидеров. Возможно, современный уклад жизни повлиял на какие-то лидерские качества: сейчас игроки лучше информированы и лучше разбираются в тактике".



"Теперь нельзя выстроить команду вокруг одного или двух человек. Если говорить непосредственно про нас, то лидерами я бы назвал Мертезакера, Косьелни и Чеха. Ответственность переходит от одного к другому", - цитирует Венгера Viasat.