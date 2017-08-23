Лукас Перес вернется в "Депортиво"

Нападающий "Арсенала" Лукас Перес близок к возвращению в "Депортиво" по сделке стоимостью около 14 миллионов фунтов.

Как известно, Перес не скрывает своего желания покинуть "Арсенал" после всего одного года в Англии. Лукас недоволен дефицитом игрового времени и отношением к себе со стороны клуба, который перед стартом сезона забрал у него 9-й номер.



Несмотря на интерес к своей персоне со стороны "Ньюкасла", "Эвертона" и "Суонси", 28-летний испанец предпочитает вернуться в "Депортиво", откуда он был приобретен "канонирами" 12 месяцев назад за 17 млн. фунтов.



Как сообщает Evening Standard, в данный момент у "Депортиво" и "Арсенала" остаются разногласия относительно стоимости Переса. Лондонский клуб хочет минимизировать свои потери, отклонив уже два предложения испанской стороны.



Второе предложение "Депортиво" составило 11 млн. фунтов, однако в до закрытия трансферного окна клуб из Ла-Коруньи предпримет еще одну попытку заполучить соотечественника, и суммы около 14 млн. фунтов должно хватить, чтобы склонить "канониров" к сделке.