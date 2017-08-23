Гассанига перешел из "Саутгемптона" в "Тоттенхэм"

"Тоттенхэм" объявил о приобретении голкипера "Саутгемптона" Пауло Гассаниги.

Гассанига выступал за "святых" с 2012 года, но полноценного шанса закрепиться в качестве первого номера так и не получил. В разное время Пауло исполнял роль дублера Келвина Дэвиса, Артура Боруца и Фрэйзера Форстера.



Теперь 25-летний аргентинец будет выступать за команду своего соотечественника Маурисио Почеттино, где его конкурентами по позиции станут Уго Льорис и Михел Ворм. Пауло заключил со "шпорами" контракт до 2022 года и получил 22-й игровой номер.