Гассанига перешел из "Саутгемптона" в "Тоттенхэм"
"Тоттенхэм" объявил о приобретении голкипера "Саутгемптона" Пауло Гассаниги.
Гассанига выступал за "святых" с 2012 года, но полноценного шанса закрепиться в качестве первого номера так и не получил. В разное время Пауло исполнял роль дублера Келвина Дэвиса, Артура Боруца и Фрэйзера Форстера.
Теперь 25-летний аргентинец будет выступать за команду своего соотечественника Маурисио Почеттино, где его конкурентами по позиции станут Уго Льорис и Михел Ворм. Пауло заключил со "шпорами" контракт до 2022 года и получил 22-й игровой номер.
23.08.2017 16:20
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Последние комментарии:
Михел Ворм уходит по окончанию сезона. А может даже и зимой. Поэтому и понадобился Гассанига.
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Опять Роузу гуглить придётся
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даже эта нигга > Лариса
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