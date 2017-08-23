Гассанига перешел из "Саутгемптона" в "Тоттенхэм"

Пауло Гассанига "Тоттенхэм" объявил о приобретении голкипера "Саутгемптона" Пауло Гассаниги.

Гассанига выступал за "святых" с 2012 года, но полноценного шанса закрепиться в качестве первого номера так и не получил. В разное время Пауло исполнял роль дублера Келвина Дэвиса, Артура Боруца и Фрэйзера Форстера.

Теперь 25-летний аргентинец будет выступать за команду своего соотечественника Маурисио Почеттино, где его конкурентами по позиции станут Уго Льорис и Михел Ворм. Пауло заключил со "шпорами" контракт до 2022 года и получил 22-й игровой номер.


Метки Гассанига, Саутгемптон, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 23.08.2017 16:20

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Последние комментарии:




  1. ray-black 23.08.2017 17:18 # ray-black
    Михел Ворм уходит по окончанию сезона. А может даже и зимой. Поэтому и понадобился Гассанига.

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  2. cheech-mc 23.08.2017 16:39 # cheech-mc
    Опять Роузу гуглить придётся

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  3. spartan 23.08.2017 16:28 # spartan
    даже эта нигга > Лариса

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