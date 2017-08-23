"Челси" не будет менять Конте на Тухеля

Томас Тухель Вопреки появившейся сегодня информации, "Челси" не выходил на связь с бывшим тренером "Боруссии" Томасом Тухелем.

Сегодня утром немецкое издание Bild вышло с громким инсайдом: чемпионы Премьер-Лиги задумываются об увольнении Антонио Конте, а на его место рассматривают 43-летнего Тухеля.

Более того, директор "синих" Мария Грановская якобы даже вышла на связь с Томасом, который был уволен из "Боруссии" в конце прошлого сезона. Тухелю отдают предпочтение, поскольку тот отлично владеет английским.

Однако ESPN, ссылаясь на собственные источники внутри "Стэмфорд Бридж", утверждает обратное. Грановская никак не контактировала с Тухелем, который прямо сейчас находится в отпуске.

Тем не менее, у Конте действительно зреет конфликт с боссами клуба на почве трансферной политики "Челси". Антонио остался недоволен продажей Неманьи Матича в "Манчестер Юнайтед", а у руководства "синих" возникли вопросы к Антонио по поводу расставания с Диего Костой.



Метки Конте, Тухель, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 23.08.2017 16:00

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Последние комментарии:




  1. makeewadim 23.08.2017 17:09 # makeewadim
    В Дормунд любят созывать тренеров с стрёмнымебломD

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  2. sparky 23.08.2017 16:56 # sparky
    Похож на тренера покемонов.

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  3. asnural 23.08.2017 16:52 # asnural
    Тухлый пердеж от журналюг

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  4. sj606 23.08.2017 16:24 # sj606
    Конте -OUT
    Тухел - IN

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  5. farot 23.08.2017 16:15 # farot
    как они заебали с раздуванием слухов о каких-то конфликтах

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