"Челси" не будет менять Конте на Тухеля
Вопреки появившейся сегодня информации, "Челси" не выходил на связь с бывшим тренером "Боруссии" Томасом Тухелем.
Сегодня утром немецкое издание Bild вышло с громким инсайдом: чемпионы Премьер-Лиги задумываются об увольнении Антонио Конте, а на его место рассматривают 43-летнего Тухеля.
Более того, директор "синих" Мария Грановская якобы даже вышла на связь с Томасом, который был уволен из "Боруссии" в конце прошлого сезона. Тухелю отдают предпочтение, поскольку тот отлично владеет английским.
Однако ESPN, ссылаясь на собственные источники внутри "Стэмфорд Бридж", утверждает обратное. Грановская никак не контактировала с Тухелем, который прямо сейчас находится в отпуске.
Тем не менее, у Конте действительно зреет конфликт с боссами клуба на почве трансферной политики "Челси". Антонио остался недоволен продажей Неманьи Матича в "Манчестер Юнайтед", а у руководства "синих" возникли вопросы к Антонио по поводу расставания с Диего Костой.
23.08.2017 16:00
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В Дормунд любят созывать тренеров с стрёмнымебломD
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Похож на тренера покемонов.
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Тухлый пердеж от журналюг
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Конте -OUT
Тухел - IN
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как они заебали с раздуванием слухов о каких-то конфликтах
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