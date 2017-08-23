"Челси" не будет менять Конте на Тухеля

Вопреки появившейся сегодня информации, "Челси" не выходил на связь с бывшим тренером "Боруссии" Томасом Тухелем.

Сегодня утром немецкое издание Bild вышло с громким инсайдом: чемпионы Премьер-Лиги задумываются об увольнении Антонио Конте, а на его место рассматривают 43-летнего Тухеля.



Более того, директор "синих" Мария Грановская якобы даже вышла на связь с Томасом, который был уволен из "Боруссии" в конце прошлого сезона. Тухелю отдают предпочтение, поскольку тот отлично владеет английским.



Однако ESPN, ссылаясь на собственные источники внутри "Стэмфорд Бридж", утверждает обратное. Грановская никак не контактировала с Тухелем, который прямо сейчас находится в отпуске.



Тем не менее, у Конте действительно зреет конфликт с боссами клуба на почве трансферной политики "Челси". Антонио остался недоволен продажей Неманьи Матича в "Манчестер Юнайтед", а у руководства "синих" возникли вопросы к Антонио по поводу расставания с Диего Костой.