Руни завершил карьеру в сборной Англии

Лучший бомбардир в истории сборной Англии Уэйн Руни принял решение завершить международную карьеру.

За 14 лет, проведенных в составе сборной Англии, Уэйн провел 199 матчей за национальную команду и забил 53 мяча. В сентябре 2015 года Руни стал лучшим бомбардиром "трех львов", опередив сэра Бобби Чарльтона и Гарри Линекера.



На спад международная карьера Руни пошла сразу после Евро-2016. Отсутствие игровой практики в "Манчестер Юнайтед" и многочисленные травмы не оставили главному тренеру Гарету Саутгейту другого выбора, кроме как отказаться от услуг Уэйна в летних матчах с Францией и Шотландией.



После великолепного возвращения в "Эвертон" - два гола в двух стартовых турах Премьер-Лиги - 31-летний нападающий рассчитывал вернуть доверие Саутгейта, но после переговоров с тренером понял: пора сосредоточиться на клубных делах.



"На прошлой неделе Гарет Саутгейт позвонил мне, чтобы сказать, что хочет вернуть меня в сборную Англии на предстоящие матчи в сентябре. Я оценил этот жест, но уже давно думал над тем, чтобы завершить международную карьеру. Именно это я и сказал Гарету в ответ".



"Мне нелегко далось это решение, но я обсудил его, посовещавшись со своей семьей, главным тренером "Эвертона" Рональдом Куманом и моими близкими".



"Представлять сборную Англии всегда было особенным моментом для меня. Каждый когда, когда я выходил на поле в качестве игрока или капитана, я чувствовал настоящую привилегию. Я благодарен всем, кто помог мне, но сейчас, считаю, настало времени уйти".



"Я всегда буду оставаться страстным болельщиком сборной и надеюсь, что с интересной командой, составленной Гаретом, мы реализуем свои амбиции. Однажды наша мечта сбудется, и я с нетерпением жду этого момента", - сообщил Руни в официальном заявлении.