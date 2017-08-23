Руни завершил карьеру в сборной Англии

Уэйн Руни Лучший бомбардир в истории сборной Англии Уэйн Руни принял решение завершить международную карьеру.

За 14 лет, проведенных в составе сборной Англии, Уэйн провел 199 матчей за национальную команду и забил 53 мяча. В сентябре 2015 года Руни стал лучшим бомбардиром "трех львов", опередив сэра Бобби Чарльтона и Гарри Линекера.

На спад международная карьера Руни пошла сразу после Евро-2016. Отсутствие игровой практики в "Манчестер Юнайтед" и многочисленные травмы не оставили главному тренеру Гарету Саутгейту другого выбора, кроме как отказаться от услуг Уэйна в летних матчах с Францией и Шотландией.

После великолепного возвращения в "Эвертон" - два гола в двух стартовых турах Премьер-Лиги - 31-летний нападающий рассчитывал вернуть доверие Саутгейта, но после переговоров с тренером понял: пора сосредоточиться на клубных делах.

"На прошлой неделе Гарет Саутгейт позвонил мне, чтобы сказать, что хочет вернуть меня в сборную Англии на предстоящие матчи в сентябре. Я оценил этот жест, но уже давно думал над тем, чтобы завершить международную карьеру. Именно это я и сказал Гарету в ответ".

"Мне нелегко далось это решение, но я обсудил его, посовещавшись со своей семьей, главным тренером "Эвертона" Рональдом Куманом и моими близкими".

"Представлять сборную Англии всегда было особенным моментом для меня. Каждый когда, когда я выходил на поле в качестве игрока или капитана, я чувствовал настоящую привилегию. Я благодарен всем, кто помог мне, но сейчас, считаю, настало времени уйти".

"Я всегда буду оставаться страстным болельщиком сборной и надеюсь, что с интересной командой, составленной Гаретом, мы реализуем свои амбиции. Однажды наша мечта сбудется, и я с нетерпением жду этого момента", - сообщил Руни в официальном заявлении.



Метки Руни, сборная Англии

Автор foxmcfc   

Дата 23.08.2017 15:40

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Все комментарии к этой новости

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Последние комментарии:




  1. sterling07 23.08.2017 17:23 # sterling07
    Просто распиаренная жирная посредственность. Уверен играй он в Manchester Сити, полировал бы скамейку как Родуэлл, Дельф и тд. А в таких средних командах как пригород или тем более синяя помойка chelsea, любой кривоногий жирдяй станет легендой

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  2. januzaj00 23.08.2017 17:20 # januzaj00
    Смоллинг кэп

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  3. spartan 23.08.2017 17:19 # spartan
    если Санчес перейдет в Сити то пздц. изи чемпионство и обоссывание рта Венгера

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  4. dimon70 23.08.2017 17:05 # dimon70
    ну и зря Шрэк завязал,мог бы после чемпика мира это сделать.так бы вживую его увидеть хотелось,ибо для меня в сборной все люди одинаковые,без клубных наклеек

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  5. mancityman 23.08.2017 16:59 # mancityman
    По сообщениям Mirror, горожане провели предварительную встречу с Арсеналом, относительно трансфера Алексиса Санчеса.

    Лондонский клуб готов отпустить нападающего за 70 миллионов фунтов.

    Ожидается, что официальное предложение будет сделано горожанами до конца недели.


    ля ля ля ))-

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  6. shmit 23.08.2017 16:54 # shmit
    ПОХУЙ НА ЭТОГО ПРЕСТАРЕЛОВА ГОВНАРЯ

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  7. reams 23.08.2017 16:46 # reams
    прощай, ты был самым слабым звеном !

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  8. element-ekb 23.08.2017 16:44 # element-ekb
    Респект Уэйну.

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  9. thegodfather 23.08.2017 16:43 # thegodfather
    Мы ЛИВЕРПУЛЬ. МЫ ЧЕМПИОНЫ

    Источник: http://fapl.ru/posts/56847/

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  10. mancunia-planet 23.08.2017 16:40 # mancunia-planet
    неожиданно

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  11. england 23.08.2017 16:28 # england
    Спасибо Уэйн, ты был крут, играя в нашей любимой сборной Англии.

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  12. budun 23.08.2017 16:26 # budun
    Один гол на трёх сыгранных ЧМ, и тот дивидендов не принёс.

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  13. spartan 23.08.2017 16:26 # spartan
    >у вас нету денег
    >мы сыграем
    >у нас есть деньги на ВВД

    когда же местные додиги поумнеют и перестануть считать деньги богатеньких олигархов США, ОАЭ, России и тд. Какая вам разница идиоты, обеднеет условный Генри на 100 млн или наоборот разбогатеет еще больше, продав Коутиньо за 100. Или даже если представить, что Коутиньо продадут за 1 млн фунтов. Одноxуйственно. Это исключительно проблемы Генри и его финансов, на которые абсолютно поепать. Не говоря уже про другие клубы. Волновать сторонних зрителей (прим. - адекватных и здоровых людей) должны только текущий состав и качество кадров команд, за которые они болеют.
    А ГОДАМИ отслеживать суммы трансферов/бонусы/зарплаты и тд, весь этот информационный мусор, копить его и жонглировать им как преимуществом или знанием в этой области - смертельная болезнь мозга, гриту на заметку
    >мы купили
    >мы продали
    >у вас деньги, у вас нет денег (все это обращение к болельщикам ах ах ах)

    орео

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  14. sexan 23.08.2017 16:23 # sexan
    Теперь Харри Кейн будет зажигать.

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  15. chelsealondon 23.08.2017 16:19 # chelsealondon
    Легенда Эвертона...

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  16. spartan 23.08.2017 16:18 # spartan
    пенсы как вам покупка Бичухуи? на каком месте в рейтинге пенесов?

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  17. glinomessi 23.08.2017 16:16 # glinomessi
    Начнется эра Рэшфорда.

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  18. stretfordend 23.08.2017 16:08 # stretfordend
    последний топ англичан.

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  19. virgil-4-lfc 23.08.2017 16:04 # virgil-4-lfc
    Топар лютый. Скаузер. Легенда.

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  20. osprey 23.08.2017 16:03 # osprey
    Бывший игрок «Ливерпуля» Грэм Сунесс выразил мнение, что клубу необходимо как можно скорее принять предложение «Барселоны» (около ? 150 млн) по трансферу Филиппе Коутиньо, поскольку реально 25-летний бразильский футболист не стоит таких денег.

    «За такие деньги, которые «Барселона» предлагает «Ливерпулю», игроков обычно отпускают. На месте «мерсисайдцев» я бы ударил по рукам. От таких денег нельзя отказываться.

    Так ли хорош Коутиньо? За такие деньги предполагается, что футболист изменит игру команды, будет решать судьбу больших матчей, но я не вижу такого у Филиппе. Да, он привлекательный футболист, он аккуратен с мячом, может обыграть соперника, иногда забивает красивые голы, но я бы не платил за него так много.

    Это не Суарес и не Неймар. Он забивает по шесть-семь голов за сезон и не так часто проявляет себя в важнейших матчах», — приводит слова Сунесса talkSPORT.

    Ну хоть один адекватный колбасник.

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