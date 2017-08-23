Руни завершил карьеру в сборной Англии
Лучший бомбардир в истории сборной Англии Уэйн Руни принял решение завершить международную карьеру.
За 14 лет, проведенных в составе сборной Англии, Уэйн провел 199 матчей за национальную команду и забил 53 мяча. В сентябре 2015 года Руни стал лучшим бомбардиром "трех львов", опередив сэра Бобби Чарльтона и Гарри Линекера.
На спад международная карьера Руни пошла сразу после Евро-2016. Отсутствие игровой практики в "Манчестер Юнайтед" и многочисленные травмы не оставили главному тренеру Гарету Саутгейту другого выбора, кроме как отказаться от услуг Уэйна в летних матчах с Францией и Шотландией.
После великолепного возвращения в "Эвертон" - два гола в двух стартовых турах Премьер-Лиги - 31-летний нападающий рассчитывал вернуть доверие Саутгейта, но после переговоров с тренером понял: пора сосредоточиться на клубных делах.
"На прошлой неделе Гарет Саутгейт позвонил мне, чтобы сказать, что хочет вернуть меня в сборную Англии на предстоящие матчи в сентябре. Я оценил этот жест, но уже давно думал над тем, чтобы завершить международную карьеру. Именно это я и сказал Гарету в ответ".
"Мне нелегко далось это решение, но я обсудил его, посовещавшись со своей семьей, главным тренером "Эвертона" Рональдом Куманом и моими близкими".
"Представлять сборную Англии всегда было особенным моментом для меня. Каждый когда, когда я выходил на поле в качестве игрока или капитана, я чувствовал настоящую привилегию. Я благодарен всем, кто помог мне, но сейчас, считаю, настало времени уйти".
"Я всегда буду оставаться страстным болельщиком сборной и надеюсь, что с интересной командой, составленной Гаретом, мы реализуем свои амбиции. Однажды наша мечта сбудется, и я с нетерпением жду этого момента", - сообщил Руни в официальном заявлении.
23.08.2017 15:40
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Последние комментарии:
Просто распиаренная жирная посредственность. Уверен играй он в Manchester Сити, полировал бы скамейку как Родуэлл, Дельф и тд. А в таких средних командах как пригород или тем более синяя помойка chelsea, любой кривоногий жирдяй станет легендой
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Смоллинг кэп
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если Санчес перейдет в Сити то пздц. изи чемпионство и обоссывание рта Венгера
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ну и зря Шрэк завязал,мог бы после чемпика мира это сделать.так бы вживую его увидеть хотелось,ибо для меня в сборной все люди одинаковые,без клубных наклеек
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По сообщениям Mirror, горожане провели предварительную встречу с Арсеналом, относительно трансфера Алексиса Санчеса.
Лондонский клуб готов отпустить нападающего за 70 миллионов фунтов.
Ожидается, что официальное предложение будет сделано горожанами до конца недели.
ля ля ля ))-
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ПОХУЙ НА ЭТОГО ПРЕСТАРЕЛОВА ГОВНАРЯ
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прощай, ты был самым слабым звеном !
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Респект Уэйну.
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Мы ЛИВЕРПУЛЬ. МЫ ЧЕМПИОНЫ
Источник: http://fapl.ru/posts/56847/
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неожиданно
(ответить)
Спасибо Уэйн, ты был крут, играя в нашей любимой сборной Англии.
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Один гол на трёх сыгранных ЧМ, и тот дивидендов не принёс.
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>у вас нету денег
>мы сыграем
>у нас есть деньги на ВВД
когда же местные додиги поумнеют и перестануть считать деньги богатеньких олигархов США, ОАЭ, России и тд. Какая вам разница идиоты, обеднеет условный Генри на 100 млн или наоборот разбогатеет еще больше, продав Коутиньо за 100. Или даже если представить, что Коутиньо продадут за 1 млн фунтов. Одноxуйственно. Это исключительно проблемы Генри и его финансов, на которые абсолютно поепать. Не говоря уже про другие клубы. Волновать сторонних зрителей (прим. - адекватных и здоровых людей) должны только текущий состав и качество кадров команд, за которые они болеют.
А ГОДАМИ отслеживать суммы трансферов/бонусы/зарплаты и тд, весь этот информационный мусор, копить его и жонглировать им как преимуществом или знанием в этой области - смертельная болезнь мозга, гриту на заметку
>мы купили
>мы продали
>у вас деньги, у вас нет денег (все это обращение к болельщикам ах ах ах)
орео
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Теперь Харри Кейн будет зажигать.
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Легенда Эвертона...
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пенсы как вам покупка Бичухуи? на каком месте в рейтинге пенесов?
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Начнется эра Рэшфорда.
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последний топ англичан.
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Топар лютый. Скаузер. Легенда.
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Бывший игрок «Ливерпуля» Грэм Сунесс выразил мнение, что клубу необходимо как можно скорее принять предложение «Барселоны» (около ? 150 млн) по трансферу Филиппе Коутиньо, поскольку реально 25-летний бразильский футболист не стоит таких денег.
«За такие деньги, которые «Барселона» предлагает «Ливерпулю», игроков обычно отпускают. На месте «мерсисайдцев» я бы ударил по рукам. От таких денег нельзя отказываться.
Так ли хорош Коутиньо? За такие деньги предполагается, что футболист изменит игру команды, будет решать судьбу больших матчей, но я не вижу такого у Филиппе. Да, он привлекательный футболист, он аккуратен с мячом, может обыграть соперника, иногда забивает красивые голы, но я бы не платил за него так много.
Это не Суарес и не Неймар. Он забивает по шесть-семь голов за сезон и не так часто проявляет себя в важнейших матчах», — приводит слова Сунесса talkSPORT.
Ну хоть один адекватный колбасник.
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