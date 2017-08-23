Нагельсманн обещает шокировать "Ливерпуль"
Главный тренер "Хоффенхайма" Юлиан Нагельсманн пообещал шокировать "Ливерпуль" в ответном матче раунда плей-офф Лиги Чемпионов.
Проиграв на своем поле 1:2, к ответному визиту на "Энфилд" "Хоффенхайм" подошел в качестве аутсайдера. Нагельсманн уверен, что его команда не заслужила поражения в Германии, поэтому постарается шокировать "Ливерпуль" сегодня вечером.
"Немцы будут рады, если мы это сделаем. Наша победа для многих станет сюрпризом. На нас не ставят, но мы полны уверенности в себе".
"Если мы выиграем, вы будете немного шокированы. Да, я восторгаюсь "Ливерпулем", это клуб с большим именем и громадной историей. Но мне уже не терпится с ними снова сыграть".
"В первом матче мы уже показали, что может справиться с их сильными качествами. Думаю, мы способны противостоять их быстрым нападающим", - цитирует Нагельсманна Daily Mail.
23.08.2017 15:00
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Последние комментарии:
Без Вратаря решил сыграть?
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Молодой шибко в себя поверил, за что будет наказан и обоссан.
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а они заставили Ливерпуль попотеть. давно я не видел сценарий, при котором команда лишена мяча или попросту не может его отобрать.
может, команда набирает свои обороты, может, сказалось отсутствие ключевых игроков, но и Хоффен только начал сезон. эти ребята дадут жару в чемпионате Германии и заставят Ливерпуль выложиться по максимуму, если мы хотим играть в ЛЧ.
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бой дадут, но в первом тайме...дальше 0 проееееееб в очко..Немцы ахуели
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Ой все, уже ноунеймы самопиаром занимаются, чтобы о них хоть немного писали в газетных уголках в 3-4 строки, посредственные тренеришки безхребетных клубов. Не бывать вам на заголовках крупных таблоидов, обрастайте гнойем в своей бундесхуйлиге, или переходите в сложные чемпионаты (прим. Дэвид Вагнер - тренер Хаддрсфилда) и там доказывайте, что вы хоть чего-то стоите...
у меня все ^_^
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