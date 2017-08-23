Нагельсманн обещает шокировать "Ливерпуль"

Главный тренер "Хоффенхайма" Юлиан Нагельсманн пообещал шокировать "Ливерпуль" в ответном матче раунда плей-офф Лиги Чемпионов.

Проиграв на своем поле 1:2, к ответному визиту на "Энфилд" "Хоффенхайм" подошел в качестве аутсайдера. Нагельсманн уверен, что его команда не заслужила поражения в Германии, поэтому постарается шокировать "Ливерпуль" сегодня вечером.



"Немцы будут рады, если мы это сделаем. Наша победа для многих станет сюрпризом. На нас не ставят, но мы полны уверенности в себе".



"Если мы выиграем, вы будете немного шокированы. Да, я восторгаюсь "Ливерпулем", это клуб с большим именем и громадной историей. Но мне уже не терпится с ними снова сыграть".



"В первом матче мы уже показали, что может справиться с их сильными качествами. Думаю, мы способны противостоять их быстрым нападающим", - цитирует Нагельсманна Daily Mail.