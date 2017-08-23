Нагельсманн обещает шокировать "Ливерпуль"

Юлиан Нагельсманн Главный тренер "Хоффенхайма" Юлиан Нагельсманн пообещал шокировать "Ливерпуль" в ответном матче раунда плей-офф Лиги Чемпионов.

Проиграв на своем поле 1:2, к ответному визиту на "Энфилд" "Хоффенхайм" подошел в качестве аутсайдера. Нагельсманн уверен, что его команда не заслужила поражения в Германии, поэтому постарается шокировать "Ливерпуль" сегодня вечером.

"Немцы будут рады, если мы это сделаем. Наша победа для многих станет сюрпризом. На нас не ставят, но мы полны уверенности в себе".

"Если мы выиграем, вы будете немного шокированы. Да, я восторгаюсь "Ливерпулем", это клуб с большим именем и громадной историей. Но мне уже не терпится с ними снова сыграть".

"В первом матче мы уже показали, что может справиться с их сильными качествами. Думаю, мы способны противостоять их быстрым нападающим", - цитирует Нагельсманна Daily Mail.



Метки Ливерпуль, Лига Чемпионов, Нагельсманн, Хоффенхайм

Автор foxmcfc   

Дата 23.08.2017 15:00

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  1. pistolero-lfc 23.08.2017 15:27 # pistolero-lfc
    Без Вратаря решил сыграть?

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  2. webb 23.08.2017 15:26 # webb
    Молодой шибко в себя поверил, за что будет наказан и обоссан.

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  3. liverpool888 23.08.2017 15:26 # liverpool888
    а они заставили Ливерпуль попотеть. давно я не видел сценарий, при котором команда лишена мяча или попросту не может его отобрать.
    может, команда набирает свои обороты, может, сказалось отсутствие ключевых игроков, но и Хоффен только начал сезон. эти ребята дадут жару в чемпионате Германии и заставят Ливерпуль выложиться по максимуму, если мы хотим играть в ЛЧ.

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  4. valiverpool 23.08.2017 15:25 # valiverpool
    бой дадут, но в первом тайме...дальше 0 проееееееб в очко..Немцы ахуели

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  5. danik9 23.08.2017 15:14 # danik9
    Ой все, уже ноунеймы самопиаром занимаются, чтобы о них хоть немного писали в газетных уголках в 3-4 строки, посредственные тренеришки безхребетных клубов. Не бывать вам на заголовках крупных таблоидов, обрастайте гнойем в своей бундесхуйлиге, или переходите в сложные чемпионаты (прим. Дэвид Вагнер - тренер Хаддрсфилда) и там доказывайте, что вы хоть чего-то стоите...

    у меня все ^_^

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