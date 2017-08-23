Светская хроника за среду

Светская хроника Данни Дринкуотер направляется в "Челси". "Манчестер Сити" сделает еще одно предложение по Джонни Эвансу. "Ливерпулю" нужен Бенедикт Хеведес. Обзор слухов и сплетен английской прессы за среду.

"Челси" все ближе к приобретению полузащитника "Лестера" Данни Дринкуотера за 30 миллионов фунтов. (Daily Mirror)

"Интер" согласен отпустить 30-летнего полузащитника Антонио Кандреву в "Челси" за 25 млн. фунтов. (Daily Mirror)

Также "Челси" обдумывает предложение по нападающему "Лестера" Джейми Варди. (Daily Mirror)

Тренер "Челси" Антонио Конте хочет приобрести защитника "Тоттенхэма" Данни Роуза и нападающего "Суонси" Фернандо Льоренте. (Daily Star)

"Манчестер Сити" готовит второе предложение о покупке защитника "Вест Бромвича" Джонни Эванса. (ESPN)

"Манчестер Юнайтед" ожидает, что вингер Иван Перишич откажется от переезда на "Олд Траффорд" и подпишет новый контракт с "Интером". (Daily Star)

Полузащитник Андре Гомеш, в услугах которого заинтересован "Юнайтед", попросил отпустить его из "Барселоны". (Manchester Evening News)

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп интересуется защитником "Шальке-04" Бенедиктом Хеведесом, оцениваемым в 18 млн. фунтов. (DW Sports)

Защитник "Арсенала" Киран Гиббс ведет переговоры с "Галатасараем". (Daily Express)

"Кристал Пэлас" предложит 15 млн. фунтов за вингера "РБ Лейпцига" Оливера Берка. (The Guardian)

"Борнмут" готов улучшить предложение по вингеру "Лестера" Демараю Грею с 20 до 25 млн. фунтов. (The Sun)

"Суонси" близок к покупке нападающего "Сити" Вильфрида Бони. (ESPN)

"Суонси" предложил 2 млн. фунтов за защитника ПСВ Сантьяго Ариаса. (Daily Mail)



Другое

"Челси" видит в главном тренере дортмундской "Боруссии" Томасе Тухеле возможного преемника для Антонио Конте. (Bild)

Вопреки слухам в прессе, "Вест Хэм" пока не ищет замену своему тренеру Славену Биличу. (talkSPORT)

Защитник "Сити" Кайл Уолкер принес извинения за свое удаление против "Эвертона" в понедельник вечером. (Sky Sports)

Чемпион Мира 1966 года в составе сборной Англии сэр Джефф Херст считает, что Уэйна Руни не следует вызывать в национальную команду. (Daily Express)

Легенда "Ньюкасла" Алан Ширер сломал руку, упав с велосипеда. (Daily Mail)


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Автор mihajlo   

Дата 23.08.2017 14:00

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Последние комментарии:




  1. pistolero-lfc 23.08.2017 15:35 # pistolero-lfc
    shirer01 здовроья!

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  2. andros13 23.08.2017 14:54 # andros13
    Нормальные серьезные люди не имеют аккаунтов в соцсетях

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  3. dragonishka 23.08.2017 14:28 # dragonishka
    Дринкуотер, Эванс... Воспитанники МЮ нарасхват.

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  4. sexan 23.08.2017 14:22 # sexan
    Интересно будет ли Ширер на этой неделе на Match of the day в гипсе или вообще не будет.)))

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  5. thespur 23.08.2017 14:06 # thespur
    Лол, подписан на инстаграм Ширера, просто поранил ладонь

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  6. guardian95 23.08.2017 14:01 # guardian95
    о новости..

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