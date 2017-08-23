Светская хроника за среду

Данни Дринкуотер направляется в "Челси". "Манчестер Сити" сделает еще одно предложение по Джонни Эвансу. "Ливерпулю" нужен Бенедикт Хеведес. Обзор слухов и сплетен английской прессы за среду.

"Челси" все ближе к приобретению полузащитника "Лестера" Данни Дринкуотера за 30 миллионов фунтов. (Daily Mirror)



"Интер" согласен отпустить 30-летнего полузащитника Антонио Кандреву в "Челси" за 25 млн. фунтов. (Daily Mirror)



Также "Челси" обдумывает предложение по нападающему "Лестера" Джейми Варди. (Daily Mirror)



Тренер "Челси" Антонио Конте хочет приобрести защитника "Тоттенхэма" Данни Роуза и нападающего "Суонси" Фернандо Льоренте. (Daily Star)



"Манчестер Сити" готовит второе предложение о покупке защитника "Вест Бромвича" Джонни Эванса. (ESPN)



"Манчестер Юнайтед" ожидает, что вингер Иван Перишич откажется от переезда на "Олд Траффорд" и подпишет новый контракт с "Интером". (Daily Star)



Полузащитник Андре Гомеш, в услугах которого заинтересован "Юнайтед", попросил отпустить его из "Барселоны". (Manchester Evening News)



Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп интересуется защитником "Шальке-04" Бенедиктом Хеведесом, оцениваемым в 18 млн. фунтов. (DW Sports)



Защитник "Арсенала" Киран Гиббс ведет переговоры с "Галатасараем". (Daily Express)



"Кристал Пэлас" предложит 15 млн. фунтов за вингера "РБ Лейпцига" Оливера Берка. (The Guardian)



"Борнмут" готов улучшить предложение по вингеру "Лестера" Демараю Грею с 20 до 25 млн. фунтов. (The Sun)



"Суонси" близок к покупке нападающего "Сити" Вильфрида Бони. (ESPN)



"Суонси" предложил 2 млн. фунтов за защитника ПСВ Сантьяго Ариаса. (Daily Mail)







Другое



"Челси" видит в главном тренере дортмундской "Боруссии" Томасе Тухеле возможного преемника для Антонио Конте. (Bild)



Вопреки слухам в прессе, "Вест Хэм" пока не ищет замену своему тренеру Славену Биличу. (talkSPORT)



Защитник "Сити" Кайл Уолкер принес извинения за свое удаление против "Эвертона" в понедельник вечером. (Sky Sports)



Чемпион Мира 1966 года в составе сборной Англии сэр Джефф Херст считает, что Уэйна Руни не следует вызывать в национальную команду. (Daily Express)



Легенда "Ньюкасла" Алан Ширер сломал руку, упав с велосипеда. (Daily Mail)