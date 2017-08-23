Светская хроника за среду
Данни Дринкуотер направляется в "Челси". "Манчестер Сити" сделает еще одно предложение по Джонни Эвансу. "Ливерпулю" нужен Бенедикт Хеведес. Обзор слухов и сплетен английской прессы за среду.
"Челси" все ближе к приобретению полузащитника "Лестера" Данни Дринкуотера за 30 миллионов фунтов. (Daily Mirror)
"Интер" согласен отпустить 30-летнего полузащитника Антонио Кандреву в "Челси" за 25 млн. фунтов. (Daily Mirror)
Также "Челси" обдумывает предложение по нападающему "Лестера" Джейми Варди. (Daily Mirror)
Тренер "Челси" Антонио Конте хочет приобрести защитника "Тоттенхэма" Данни Роуза и нападающего "Суонси" Фернандо Льоренте. (Daily Star)
"Манчестер Сити" готовит второе предложение о покупке защитника "Вест Бромвича" Джонни Эванса. (ESPN)
"Манчестер Юнайтед" ожидает, что вингер Иван Перишич откажется от переезда на "Олд Траффорд" и подпишет новый контракт с "Интером". (Daily Star)
Полузащитник Андре Гомеш, в услугах которого заинтересован "Юнайтед", попросил отпустить его из "Барселоны". (Manchester Evening News)
Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп интересуется защитником "Шальке-04" Бенедиктом Хеведесом, оцениваемым в 18 млн. фунтов. (DW Sports)
Защитник "Арсенала" Киран Гиббс ведет переговоры с "Галатасараем". (Daily Express)
"Кристал Пэлас" предложит 15 млн. фунтов за вингера "РБ Лейпцига" Оливера Берка. (The Guardian)
"Борнмут" готов улучшить предложение по вингеру "Лестера" Демараю Грею с 20 до 25 млн. фунтов. (The Sun)
"Суонси" близок к покупке нападающего "Сити" Вильфрида Бони. (ESPN)
"Суонси" предложил 2 млн. фунтов за защитника ПСВ Сантьяго Ариаса. (Daily Mail)
Другое
"Челси" видит в главном тренере дортмундской "Боруссии" Томасе Тухеле возможного преемника для Антонио Конте. (Bild)
Вопреки слухам в прессе, "Вест Хэм" пока не ищет замену своему тренеру Славену Биличу. (talkSPORT)
Защитник "Сити" Кайл Уолкер принес извинения за свое удаление против "Эвертона" в понедельник вечером. (Sky Sports)
Чемпион Мира 1966 года в составе сборной Англии сэр Джефф Херст считает, что Уэйна Руни не следует вызывать в национальную команду. (Daily Express)
Легенда "Ньюкасла" Алан Ширер сломал руку, упав с велосипеда. (Daily Mail)
23.08.2017 14:00
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Последние комментарии:
shirer01 здовроья!
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Нормальные серьезные люди не имеют аккаунтов в соцсетях
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Дринкуотер, Эванс... Воспитанники МЮ нарасхват.
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Интересно будет ли Ширер на этой неделе на Match of the day в гипсе или вообще не будет.)))
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Лол, подписан на инстаграм Ширера, просто поранил ладонь
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о новости..
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