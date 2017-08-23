"Хаддерсфилд" купил плеймейкера из второй Бундеслиги

"Хаддерсфилд" совершил свое девятое приобретение этим летом, пригласив примерно за 1 миллион фунтов атакующего полузащитника "Нюрнберга" Абдельхамида Сабири.

Перебравшись из второй Бундеслиги в стан новичка Премьер-Лиги, 20-летний Сабири заключил контракт на три года и получил футболку с 11-м номером.



Абдельхамид, родившийся в Марокко, но имеющий гражданство Германии, особенно хорошо проявил себя во второй половине прошлого сезона, когда при семи выходах в старте забил пять голов. Этим Сабири и обратил на себя внимание главного тренера "терьеров" Дэвида Вагнера.



"Я очень рад, что мы смогли заполучить Абдельхамида в свою команду этим летом. Он один из самых ярких талантов в немецких лигах. Нам требовался еще один чистый 10-й номер, и он добавит нам вариантов игры на атакующих позициях в полузащите", — сообщил Вагнер.