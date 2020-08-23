Уолкер-Питерс заключил новый контракт с "Тоттенхэмом"

Юный защитник "Тоттенхэма" Кайл Уолкер-Питерс заключил со своим клубом новый контракт до 2020 года.

Продажа Кайла Уолкера в "Манчестер Сити" и травма Кира Триппьера не оставила Почеттино другого варианта, кроме как выпустить 20-летнего Уолкер-Питерса на матч первого тура Премьер-Лиги против "Ньюкасла".



Кайл, воспитанник академии "шпор", сполна оправдал доверие тренера, не испортив свой дебют в Премьер-Лиге. Уолкер-Питрес поспособствовал победе со счетом 0:2 и был признан Игроком Матча.



По всей видимости, за право быть основным правым защитником "Тоттенхэма" в этом сезоне поспорят Триппьер и приглашаемый из ПСЖ Серж Орье, однако Уолкер-Питерс занимает важное место в планах Почеттино на будущее, подтверждением чему стала новая сделка.