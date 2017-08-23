Билич оштрафовал Арнаутовича за удаление

Главный тренер "Вест Хэма" Славен Билич заявил, что принял извинения от вингера Марко Арнаутовича, но все равно оштрафовал австрийца за удаление в игре с "Саутгемптоном".

В середине первого тайма разозленный на рефери Марко врезал локтем защитника "святых" Джека Стивенса и отправился отдыхать раньше партнеров. Билич не простил такого поведения австрийцу, тем более что команда уступила 3:2.



"Игроки знают, что не могут подвести команду, а тот, кто это сделает, нарвется на штраф. И Марко обязательно будет оштрафован".



"Он был зол на себя сразу после матча. Он сожалеет об этом и извинился уже три или четыре раза: в социальных сетях, на глазах у всей команды, в автобусе, раздевалке - везде".



"Но как он может объяснить все это? Он не хотел пихать соперника и бить с такой силы: он был немного зол, потому что за пять минут до этого его тоже ударили локтем. Но проблема в том, что Марко очень крупный парень и его нарушение выглядело очень грязно", - сообщил Билич Daily Mirror.