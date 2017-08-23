Рохо опережает сроки восстановления
Накануне защитник "Манчестер Юнайтед" Маркус Рохо приступил к тренировкам, опережая график восстановления.
Напомним, что в апреле Маркос повредил связки колена, из-за чего пропустил концовку минувшего сезона и всю предсезонную кампанию МЮ этим летом. Главный тренер "дьяволов" Жозе Моуриньо предположил, что вернуться на поле Рохо сможет только в декабре.
Тем не менее, накануне аргентинец был замечен на тренировке "Юнайтед". Маркос явно опережает сроки восстановления, поэтому может вернуться в строй раньше намеченного плана, сообщает ESPN.
Еще одна хорошая новость для Моуриньо заключается в том, что наряду с Рохо к занятиям приступили Эшли Янг и Люк Шоу. Португалец ожидает, что обратится к игрокам в сентябре и октябре, соответственно.
23.08.2017 11:00
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Здоровье им!
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...чтобы быстрее сесть на скамейку запасных!
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В спартак этого топаря.
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