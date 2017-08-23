Рохо опережает сроки восстановления

Маркос Рохо и Андер Эррера Накануне защитник "Манчестер Юнайтед" Маркус Рохо приступил к тренировкам, опережая график восстановления.

Напомним, что в апреле Маркос повредил связки колена, из-за чего пропустил концовку минувшего сезона и всю предсезонную кампанию МЮ этим летом. Главный тренер "дьяволов" Жозе Моуриньо предположил, что вернуться на поле Рохо сможет только в декабре.

Тем не менее, накануне аргентинец был замечен на тренировке "Юнайтед". Маркос явно опережает сроки восстановления, поэтому может вернуться в строй раньше намеченного плана, сообщает ESPN.

Еще одна хорошая новость для Моуриньо заключается в том, что наряду с Рохо к занятиям приступили Эшли Янг и Люк Шоу. Португалец ожидает, что обратится к игрокам в сентябре и октябре, соответственно.



Метки Манчестер Юнайтед, Рохо

Автор foxmcfc   

Дата 23.08.2017 11:00

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  1. oleg918 23.08.2017 11:42 # oleg918
    Здоровье им!

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  2. recyjoed 23.08.2017 11:20 # recyjoed
    ...чтобы быстрее сесть на скамейку запасных!

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  3. muaxaxaxa 23.08.2017 11:06 # muaxaxaxa
    В спартак этого топаря.

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