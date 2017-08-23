Венгер: "Когда ты из Англии, то сразу получаешь наценку в 50 процентов на игрока"

Арсен Венгер Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер пожаловался на сложность трансферного рынка этим летом, но отметил, что даже в столь непростых условиях его клубу удалось получить качественное усиление.

Этим летом "канониры" лишь подписали свободным агентом Сеада Колашинаца, а также заплатили рекордные для своего клуба 52.7 миллионов фунтов за Александра Лакасетта. Венгер доволен полученным усилением, хотя и не скрывает своего разочарования по поводу ситуации на трансферном рынке в целом.

"Я очень доволен тем, как мы провели свою трансферную кампанию, потому что мы купили хороших игроков, которые способны подстроиться под наш стиль игры".

"Это именно то, чего мы хотим. С другой стороны, рынок очень сложен. Сегодня выставляемые клубами цены не выглядят реалистично. Рынок стал очень требовательным".

"Как такового рынка больше нет, потому что цены зависят лишь от личности покупателя, а когда ты из Англии, то сразу получаешь наценку в 50 процентов на игрока, и это очень усложняет твою задачу", — сообщил Венгер Viasat.


Метки Арсенал, Венгер, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 23.08.2017 10:00

Количество просмотров Просмотров: 1676

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. sterling07 23.08.2017 10:58 # sterling07
    Старый маразматик опять жалуется, теперь на ТО. Эх, как же хорошо быть по-настоящему топ-клубом, захотел игрока - выложил деньги, а не считать копейки как посредственные нищенки типа Арсенала или синей помойки chelsea.

    (ответить)

  2. parlor3 23.08.2017 10:40 # parlor3
    млять венхер.... ты ничему не учишься........

    (ответить)

  3. pauk 23.08.2017 10:19 # pauk
    Дебил, рынок так и работает - цена зависит от целевой аудитории продукта

    (ответить)

  4. t1mka 23.08.2017 10:13 # t1mka
    Похоже, Венгер понял, что Дноказет не стоит своих денег. Максимум 35.

    (ответить)

  5. electric 23.08.2017 10:07 # electric
    200% изи

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: