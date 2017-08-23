Венгер: "Когда ты из Англии, то сразу получаешь наценку в 50 процентов на игрока"
Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер пожаловался на сложность трансферного рынка этим летом, но отметил, что даже в столь непростых условиях его клубу удалось получить качественное усиление.
Этим летом "канониры" лишь подписали свободным агентом Сеада Колашинаца, а также заплатили рекордные для своего клуба 52.7 миллионов фунтов за Александра Лакасетта. Венгер доволен полученным усилением, хотя и не скрывает своего разочарования по поводу ситуации на трансферном рынке в целом.
"Я очень доволен тем, как мы провели свою трансферную кампанию, потому что мы купили хороших игроков, которые способны подстроиться под наш стиль игры".
"Это именно то, чего мы хотим. С другой стороны, рынок очень сложен. Сегодня выставляемые клубами цены не выглядят реалистично. Рынок стал очень требовательным".
"Как такового рынка больше нет, потому что цены зависят лишь от личности покупателя, а когда ты из Англии, то сразу получаешь наценку в 50 процентов на игрока, и это очень усложняет твою задачу", — сообщил Венгер Viasat.
23.08.2017 10:00
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Последние комментарии:
Старый маразматик опять жалуется, теперь на ТО. Эх, как же хорошо быть по-настоящему топ-клубом, захотел игрока - выложил деньги, а не считать копейки как посредственные нищенки типа Арсенала или синей помойки chelsea.
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млять венхер.... ты ничему не учишься........
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Дебил, рынок так и работает - цена зависит от целевой аудитории продукта
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Похоже, Венгер понял, что Дноказет не стоит своих денег. Максимум 35.
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200% изи
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