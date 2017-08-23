Венгер: "Когда ты из Англии, то сразу получаешь наценку в 50 процентов на игрока"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер пожаловался на сложность трансферного рынка этим летом, но отметил, что даже в столь непростых условиях его клубу удалось получить качественное усиление.

Этим летом "канониры" лишь подписали свободным агентом Сеада Колашинаца, а также заплатили рекордные для своего клуба 52.7 миллионов фунтов за Александра Лакасетта. Венгер доволен полученным усилением, хотя и не скрывает своего разочарования по поводу ситуации на трансферном рынке в целом.



"Я очень доволен тем, как мы провели свою трансферную кампанию, потому что мы купили хороших игроков, которые способны подстроиться под наш стиль игры".



"Это именно то, чего мы хотим. С другой стороны, рынок очень сложен. Сегодня выставляемые клубами цены не выглядят реалистично. Рынок стал очень требовательным".



"Как такового рынка больше нет, потому что цены зависят лишь от личности покупателя, а когда ты из Англии, то сразу получаешь наценку в 50 процентов на игрока, и это очень усложняет твою задачу", — сообщил Венгер Viasat.