Мичи Батшуайи не покинет "Челси" этим летом

Мичи Батшуайи Нападающий "Челси" Мичи Батшуайи не заинтересован в том, чтобы покинуть "Стэмфорд Бридж" этим летом и отправиться в "Лилль".

Во время предсезонного периода главный тренер "синих" Антонио Конте вынужденно делал ставку на Мичи. 23-летний бельгиец забил пять голов, после чего вышел в стартовом составе как на матч за Суперкубок Англии против "Арсенала", так и на поединок первого тура Премьер-Лиги против "Бернли".

Однако в обоих этих встречах Батшуайи себя не проявил, а против "Тоттенхэма" в минувшее воскресенье и вовсе отметился автоголом после выхода на замену. Все это вызвало новую волну спекуляций относительно будущего экс-игрока "Марселя".

Согласно слухам, "Лилль" готов предложить "Челси" 36 миллионов фунтов за Мичи в качестве компенсации. Однако Evening Standard утверждает, что возвращение Батшуайи во французскую лигу исключено.

В продаже Батшуайи не заинтересован ни сам Мичи, ни "Челси", который не хочет лишаться своего единственного дублера для Альваро Мораты, все еще адаптирующегося к английскому футболу.


Метки Батшуайи, Лилль, Челси

Автор mihajlo   

Дата 23.08.2017 09:00

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Последние комментарии:




  1. fupler 23.08.2017 09:15 # fupler
    красивый гол забил! если так и дальше пойдет, 10-ку положит!

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  2. muaxaxaxa 23.08.2017 09:06 # muaxaxaxa
    Хороший нап, забьет 10 голов в ворота Челси.

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  3. jerry-maguire 23.08.2017 09:03 # jerry-maguire
    Этот тот парень который забивает спустя 2 минуты после выхода на поле?

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