Мичи Батшуайи не покинет "Челси" этим летом

Нападающий "Челси" Мичи Батшуайи не заинтересован в том, чтобы покинуть "Стэмфорд Бридж" этим летом и отправиться в "Лилль".

Во время предсезонного периода главный тренер "синих" Антонио Конте вынужденно делал ставку на Мичи. 23-летний бельгиец забил пять голов, после чего вышел в стартовом составе как на матч за Суперкубок Англии против "Арсенала", так и на поединок первого тура Премьер-Лиги против "Бернли".



Однако в обоих этих встречах Батшуайи себя не проявил, а против "Тоттенхэма" в минувшее воскресенье и вовсе отметился автоголом после выхода на замену. Все это вызвало новую волну спекуляций относительно будущего экс-игрока "Марселя".



Согласно слухам, "Лилль" готов предложить "Челси" 36 миллионов фунтов за Мичи в качестве компенсации. Однако Evening Standard утверждает, что возвращение Батшуайи во французскую лигу исключено.



В продаже Батшуайи не заинтересован ни сам Мичи, ни "Челси", который не хочет лишаться своего единственного дублера для Альваро Мораты, все еще адаптирующегося к английскому футболу.