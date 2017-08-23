Клопп: "Между нами с Коутиньо все нормально"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп заверил, что между ним и полузащитником Филиппе Коутиньо нет никаких разногласий. Игроку снова будут рады в первой команде, когда он решит свои проблемы со здоровьем.

Ранее в августе, когда мерсисайдский клуб отверг прошение 25-летнего бразильца о трансфере, уважаемое издание Sky Sports, ссылаясь на члена семьи Коутиньо, сообщило, что за последние полгода у Филиппе нередко возникали разногласия с Клоппом.



Также ходят слухи, что в данный момент Коутиньо вовсе не травмирован, а не играет за "Ливерпуль" лишь по причине неудовлетворительного психологического состояния, ведь очевидно, что Филиппе отчаянно хочет уйти в "Барселону".



В преддверии ответного матча раунда плей-офф квалификации Лиги Чемпионов против "Хоффенхайма" Клопп опроверг эти слухи, заверив, что будет рад возвращению Коутиньо в первую команду, когда Филиппе залечит спину. Никаких переговоров с "Барселоной" мерсисайдцы по-прежнему не собираются вести.



"Конечно, я радостью приму его назад. Вы спрашиваете, все ли нормально между нами? Я уже отвечал на этот вопрос. Да, конечно. В самом деле, все нормально. Абсолютно, на 100 процентов".



"Фил не может сыграть завтра, потому что сейчас он болен. Если завтра он приступит к тренировкам, ему потребуется время, чтобы вернуться на поле, потому что он не тренировался длительное время".



"В данный момент я не имею понятия, когда он снова сыграет. Это зависит от того, когда он приступит к тренировкам".



"Как я могу прокомментировать слухи насчет него в прессе? Я никогда не комментирую то, что пишется или говорится. На 100 процентов ясно, что ничего не изменилось. Мой английский недостаточно хорош, чтобы дать 500 различных ответов на один и тот же вопрос", — цитирует Клоппа Liverpool Echo.